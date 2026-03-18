Supermicro impulsa la adopción de la computación acelerada por parte de las empresas en fábricas de IA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro impulsa la adopción de la computación acelerada por parte de las empresas en fábricas de IA, centros de datos y edge con una cartera ampliada que incluye las GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition

Nuevos sistemas disponibles en múltiples formatos basados en las soluciones modulares Building Block Solutions de Supermicro para optimizar el tamaño en entornos con limitaciones de espacio, energía y temperatura, comunes en centros de datos empresariales y de borde.

La compatibilidad con la nueva GPU NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition y la CPU NVIDIA Vera permite alcanzar nuevos niveles de aceleración y eficiencia en múltiples cargas de trabajo en centros de datos, la nube y despliegues de borde.

Los sistemas con certificación NVIDIA de Supermicro están preparados para aplicaciones aceleradas por NVIDIA y garantizan la compatibilidad con las GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell, la red NVIDIA y el software NVIDIA.

SAN JOSE, Calif., 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para computación en la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia nuevas incorporaciones a su amplia cartera de soluciones empresariales para satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de computación gráfica y con IA actuales, en una gama más amplia de entornos empresariales. Los nuevos sistemas ofrecen la potencia de aceleración de NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUs en formatos optimizados para centros de datos empresariales y el edge, donde las limitaciones de espacio, energía y refrigeración habían restringido anteriormente el despliegue de infraestructura de computación de alta densidad. Para las empresas que buscan soluciones integrales llave en mano, Supermicro ofrece sistemas certificados por NVIDIA que han sido probados y validados para garantizar su compatibilidad con las GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell, la red NVIDIA y las bibliotecas NVIDIA AI Enterprise y NVIDIA Omniverse. Además, los sistemas certificados por NVIDIA de Supermicro están preparados para aplicaciones aceleradas por NVIDIA, lo que permite admitir una amplia gama de aplicaciones de terceros certificadas para acelerar las cargas de trabajo empresariales.

"A medida que empresas de todos los tamaños y sectores siguen acelerando la adopción de la IA, Supermicro vuelve a liderar el sector al lanzar al mercado las nuevas tecnologías de aceleración de NVIDIA, equilibrando rendimiento y eficiencia para ofrecer computación acelerada donde más se necesita", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Con nuestra gama de arquitecturas Building Block Solutions flexibles y modulares, compatibles con las GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell, ayudamos a las empresas a reducir el tiempo de puesta en marcha para que puedan obtener valor de su inversión en infraestructura antes".

Para obtener más información sobre la gama completa de sistemas de IA y aceleración empresariales de Supermicro, visite: https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse

Además de las soluciones de IA empresarial existentes de Supermicro basadas en la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU, la cartera ampliada añade compatibilidad con la nueva new NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU y la CPU NVIDIA Vera, lo que proporciona aún más opciones de personalización específicas para la implementación en una amplia gama de cargas de trabajo empresariales, incluyendo el ajuste fino de LLM, la inferencia de IA, Gen AI, VDI, el análisis de datos, la transcodificación de medios, los juegos en la nube y móviles, y FP32 HPC.

Los sistemas Supermicro con GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell pueden reemplazar directamente los servidores empresariales estándar de montaje en rack de 1U y 2U para proporcionar mejoras significativas en la aceleración específicas de la carga de trabajo en comparación con la computación solo con CPU, integrándose fácilmente en los centros de datos existentes y requiriendo modificaciones mínimas o nulas en la infraestructura de rack, alimentación o refrigeración existente. Supermicro también ofrece soluciones de almacenamiento con proveedores de software independientes líderes basadas en la arquitectura de referencia NVIDIA AI Data Platform, que incorporan la aceleración de GPU en la plataforma de almacenamiento para acelerar la vectorización de datos, la búsqueda en bases de datos vectoriales y las cargas de trabajo de inferencia.

Las nuevas GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell ofrecen un rendimiento revolucionario para cargas de trabajo exigentes de procesamiento de datos, vídeo con IA e inferencia, todo ello en un diseño de bajo consumo energético y una sola ranura. Las soluciones Supermicro NVIDIA RTX PRO Blackwell se ofrecen en formatos estándar del sector que pueden reemplazar directamente a los servidores de computación existentes con solo CPU y están disponibles con paquetes de software NVIDIA seleccionados, lo que reduce la complejidad de crear soluciones de IA completas.

La cartera ampliada de sistemas acelerados de Supermicro ya está disponible para cubrir todo el espectro de requisitos de implementación empresarial, incluyendo:

Soluciones de IA a gran escala: Sistemas 4U y 5U diseñados para maximizar la capacidad de la GPU y optimizados para el rendimiento térmico en entornos tradicionales de refrigeración por aire. Con soporte para hasta 8 GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell por nodo, estas soluciones son ideales para cargas de trabajo de inferencia, virtualización y multimedia/gráficos a gran escala, e incluyen sistemas certificados por NVIDIA™ que pueden servir como base para soluciones de fábrica de IA completas.

Soluciones de IA empresarial y para centros de datos: Factores de forma estándar de la industria de 1U y 2U diseñados para reemplazar fácilmente el hardware de computación heredado basado únicamente en CPU, sin necesidad de rediseñar el centro de datos. Los sistemas admiten hasta 6 GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell para una aceleración y eficiencia equilibradas, ideales para entornos de centros de datos tradicionales con espacio, alimentación de rack e infraestructura de refrigeración limitados. La cartera también incluye la nueva arquitectura NVIDIA Vera de 2U basada en CPU, un sistema de computación de IA diseñado específicamente para organizaciones que buscan implementaciones de IA de agente de próxima generación.

Soluciones compactas de IA de borde: Sistemas optimizados para la eficiencia, diseñados para proporcionar una potente aceleración a entornos de borde donde a menudo existen importantes limitaciones térmicas y de energía. Disponibles en factores de forma de chasis de profundidad reducida de 1U y 2U, y compatibles con hasta 4 GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell refrigeradas por aire, estas soluciones ofrecen una potente aceleración de IA con niveles de energía tan bajos como 165 vatios por GPU. Esto permite a las organizaciones procesar solicitudes de inferencia de IA y cargas de trabajo gráficas más cerca de la fuente, reduciendo la latencia y los costes de transferencia de datos, al tiempo que cumplen con las estrictas restricciones de energía y térmicas comunes en las implementaciones de borde.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE.UU., Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936146...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241...