-Supermicro mejora la cartera más amplia de sistemas de inteligencia artificial de límite a nube con inferencia acelerada y compatibilidad con nuevas estructuras inteligentes

Los sistemas de GPU liberan la innovación en inteligencia artificial con una inferencia entre el centro de datos y el límite 10 veces más rápida y una capacitación 3 veces más rápida - vital de cara a las aplicaciones de conducción autónoma, piso de fábrica, transmisión de video y juegos en la nube

SAN JOSE, Calif., 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación ecológica, anuncia la mejora de la cartera más amplia de servidores de GPU de inteligencia artificial (AI) que integran las nuevas GPU de la familia Ampere de NVIDIA, incluyendo NVIDIA A100, A30 y A2.

Los últimos sistemas certificados por NVIDIA de Supermicro sirven para proporcionar 10 veces más rendimiento de inferencia de IA que las generaciones anteriores, lo que garantiza que las aplicaciones habilitadas para IA como clasificación de imágenes, detección de objetos, aprendizaje reforzado, recomendación, procesamiento del lenguaje natural (NLP), reconocimiento automático de voz (ASR) que pueden proporcionar conocimientos más rápidos con costes mucho más bajos. Además de la inferencia, la poderosa selección de Supermicro de servidores A100 HGX 8-GPU y 4-GPU ofrece un entrenamiento de IA tres veces mayor y un rendimiento ocho veces más rápido en análisis de big data frente a los sistemas de la generación anterior.

"Supermicro lidera el mercado de GPU con la cartera más amplia de sistemas optimizados para cualquier carga de trabajo, desde el límite hasta la nube", comentó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra solución total para juegos en la nube ofrece hasta 12 GPU de ancho único en un sistema 2U de 2 nodos para lograr una densidad y eficiencia superiores. Además, Supermicro también acaba de presentar la nueva plataforma universal de GPU para integrar todas las principales CPU, GPU y estructuras y soluciones de enfriamiento".

El servidor Supermicro E-403 es ideal para aplicaciones de inferencia de IA distribuidas, como el control de tráfico y las condiciones ambientales de los edificios de oficinas. Los servidores de límite Supermicro Hyper-E llevan una inferencia sin precedentes al límite con hasta tres GPU A100 por sistema. Supermicro ya puede proporcionar soluciones de TI completas que aceleran la colaboración entre los profesionales de la ingeniería y el diseño, incluidos servidores certificados por NVIDIA, almacenamiento, conmutadores de red y software NVIDIA Enterprise Omniverse para visualización y colaboración profesionales.

"La amplia gama de sistemas certificados por NVIDIA de Supermicro está impulsada por la cartera completa de GPU basadas en la arquitectura NVIDIA Ampere", comentó Ian Buck, vicepresidente y responsable general de Computación Acelerada de NVIDIA. "Esto proporciona a los clientes de Supermicro un rendimiento de primera línea para cada tipo de flujo de trabajo de IA moderno – abarcando desde la inferencia en el límite hasta la informática de alto rendimiento en la nube y todo lo demás".

Los potentes sistemas de centro de datos de 2U y 4U GPU de Supermicro (Redstone, Delta) serán los primeros en el mercado que admitan la nueva línea de productos Quantum-2 InfiniBand y las DPU BlueField. La solución NVIDIA Quantum-2 InfiniBand incluye adaptadores, conmutadores y cables de gran ancho de banda y latencia ultrabaja, y un software integral para ofrecer el mayor rendimiento del centro de datos, que se ejecuta en la amplia línea de productos Supermicro.

Los sistemas basados en Quantum-2 InfiniBand proporcionarán 400 Gb/s, 2 veces más ancho de banda por puerto, mayor densidad de conmutadores y 32 veces más aceleración de IA por conmutador que la generación anterior de adaptadores y conmutadores de comunicación InfiniBand y ofrecerán compatibilidad con procesadores Intel o AMD.

Con los entornos de trabajo híbridos convirtiéndose en la norma, se requieren nuevas tecnologías para garantizar la paridad técnica de la fuerza laboral. La combinación de los servidores GPU Omniverse Enterprise y Supermicro de NVIDIA transformará los flujos de trabajo 3D complejos, lo que dará como resultado iteraciones infinitas y un tiempo de comercialización más rápido para una amplia gama de productos innovadores. Además, Omniverse Enterprise de NVIDIA y AI Enterprise en VMware para integrar AI en sus flujos de trabajo empresariales, están optimizados y probados en los sistemas certificados por NVIDIA de Supermicro, lo que permite que equipos geográficamente diversos trabajen juntos sin problemas.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), el innovador líder en tecnología de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, es el principal proveedor de avanzadas Server Building Block Solutions® para centros de datos empresariales, computación en la nube, inteligencia artificial y sistemas de computación de borde en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y proporciona a los clientes las soluciones más eficientes energéticamente y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

