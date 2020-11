Supermicro ofrece una cartera líder en la industria de plataformas HPC avanzadas en SuperComputing 2020 (SC20)

Supermicro muestra en la reunión más grande del mundo de expertos en supercomputación los últimos avances innovadores en sistemas HPC, incluyendo BigTwin(TM), FatTwin, SuperBlade® e IA/Aprendizaje automático

SAN JOSÉ, Calif., 17 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de computación verde, reúne la selección más amplia de sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) de la industria en SuperComputing 2020 (SC20) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984270-1&h=1173909039&u...(SC20)&a=SuperComputing+2020+(SC20)], en el expositor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984270-1&h=1442166971&u...] virtual de Supermicro , del 17 al 19 de noviembre. Además de las demostraciones de productos, Supermicro también organiza varias ponencias sobre implementaciones recientes de HPC de representantes sénior de Supermicro.

https://mma.prnewswire.com/media/1336229/Super_Micro_Compute... [https://mma.prnewswire.com/media/1336229/Super_Micro_Compute... ]

Supermicro ofrece una amplia gama de sistemas HPC de vanguardia optimizados para requisitos específicos de software, almacenamiento y alimentación/refrigeración para acelerar la implementación de soluciones HPC completas probadas en campo.

"Supermicro ofrece los sistemas HPC más avanzados dirigidos a aplicaciones computacionalmente intensivas para la investigación científica y el descubrimiento en una amplia gama de disciplinas y Supermicro está innovando activamente para proporcionar soluciones a los clientes para estos mercados dinámicos", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra amplia cartera apoya nuestro enfoque en la Resource-Saving Architecture(TM) diseñada para ayudar a los clientes a reducir el consumo de energía y el TCO, además de la capacidad de reemplazar componentes críticos y reutilizar muchos de los subensamblajes para múltiples ciclos de actualización para reducir el desperdicio de TI y minimizar el coste total para el medio ambiente".

Sesiones de Supermicro en SC20:

-- Advanced High-performance Computing Systems to Find Cure for COVID-19 - The Corona and Mammoth Clusters at Lawrence Livermore National Lab (LLNL) -- Martes, 17 de noviembre de 2020, 2:30 p.m. - 2:45 p.m. -- Deploying Liquid-cooling supercomputer cluster at Scale in a Challenging Environment - The Ruby Cluster at Lawrence Livermore National Lab (LLNL) -- Miércoles, 18 de noviembre de 2020, 12:45 p.m.-1:00 p.m.

Supermicro proporciona soluciones informáticas avanzadas, incluidos los últimos sistemas SuperBlade® con servidores blade de una toma, dos tomas y cuatro tomas que admiten procesadores de hasta 280 vatios, NVMe, conmutadores HD InfiniBand de 200 G, conmutadores Ethernet 25G/10G, GPU de ancho sencillo o doble, fuentes de alimentación de AC/DC redundantes y respaldo de batería (BBP®), lo que los convierte en ideales para aplicaciones empresariales, en la nube y HPC. Crítico para HPC es la densidad líder en la industria que proporciona SuperBlade (10 x 4 tomas, o 20 servidores blade de 1 o 2 tomas), entregando hasta 40 CPU y 40 GPU en 8U.

Supermicro ofrece la selección más amplia de servidores GPU de la industria optimizados para cargas de trabajo de IA, aprendizaje profundo y HPC, incluida una línea completa de sistemas de 1U hasta 10U que admiten hasta 40 GPU con dos GPU PCI-E de un ancho sencillo en un nodo para SuperBlade en un solo sistema. Supermicro ofrece servidores de alta densidad de 2U y 4U con placas interconectadas de 4 GPU y 8 GPU, así como 8 PCI-E basados en las placas de cuatro y ocho vías. Con varias GPU ahora también disponibles en formato PCIe, los clientes también pueden esperar un importante aumento del rendimiento en toda la amplia cartera de servidores multi-GPU de Supermicro, incluyendo 1U Ultra y BigTwin(TM) y sistemas integrados compatibles con GPU; así como módulos blade GPU de hasta 2 GPU por módulo para nuestro SuperBlade® de 8U. Supermicro ofrece la selección más amplia y profunda de sistemas GPU de la industria para impulsar aplicaciones de supercomputación.

La familia Twin de varios nodos de Supermicro fue diseñada para satisfacer los requisitos de densidad y energía compartida de los entornos HPC. La nueva familia BigTwin(TM) multinodo de Supermicro ofrece densidad, potencia compartida y rendimiento completo para HPC. El BigTwin es un sistema de cuatro nodos de dos procesadores de 2U con seis unidades NVMe por nodo. Este sistema es capaz de soportar procesadores de hasta 280W. Además, la familia de servidores H12 BigTwin está optimizada para ofrecer un nuevo nivel de integración y un rendimiento superior para los clústeres de supercomputación modernos.

Las aplicaciones HPC siguen creciendo en complejidad a medida que desbloquean nuevos conocimientos científicos. Las implementaciones de HPC, especialmente los proyectos que consumen muchos datos, pueden producir desafíos ambientales sofisticados (potencia y refrigeración). Supermicro presenta su amplia oferta de soluciones de servidor refrigeradas por líquido para hacer frente a los desafíos de energía y refrigeración para cargas de trabajo intensivas en computación en los centros de datos HPC actuales.

Para obtener información completa sobre las soluciones HPC de Supermicro, visite la sección HPC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984270-1&h=1468648108&u...] del sitio web.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de almacenamiento y servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, y sistemas de computación perimetral. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los clientes las soluciones más respetuosas con el medio ambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1336229/Super_Micro_Compute... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984270-1&h=1351793040&u...]

(CONTINUA)