Supermicro ofrece el máximo rendimiento con el que dar forma a los avances en un amplio espectro de aplicaciones HPC (1)

La más amplia selección de sistemas HPC del sector expuestos en la SC18, incluidas soluciones all-flash NVMe a escala de petabytes, BigTwin(TM), SuperBlade®, y sistemas GPU para inteligencia artificial y aprendizaje profundo

DALLAS, Texas, 13 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, presenta hoy la selección más amplia de los nuevos sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) del sector en la feria SuperComputing 2018 (SC18) que se celebra en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison del 13 al 15 de noviembre. Supermicro también será la anfitriona de diferentes ponencias a diario en su estand n.º 3006, donde hablarán representantes de Intel, NVIDIA y AMD. Para ver el programa completo y leer más información sobre Supermicro en la SC18, visite https://www.supermicro.com/SC18 [https://www.supermicro.com/SC18].

"Como empresa proveedora de soluciones de hardware, realizamos importantes inversiones en servidores que hacen un menor uso de los recursos, GPU y soluciones de almacenamiento, incluido el desarrollo de un chasis con un ciclo de vida de 10 años, alimentadores, ventiladores y otros subsistemas con los que ayudar a los clientes finales a conseguir ahorros en energía y en los costes de adquisición de hardware, al mismo tiempo que se reducen los desperdicios informáticos", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Hacer un menor uso de los recursos por Coste Total para el Medio Ambiente (TCE, por sus siglas en inglés), una combinación que ofrece un coste total de propiedad superior para inversiones en centros de datos al mismo tiempo que se minimizan los impactos medioambientales de dichos centros de datos. Asimismo, en la línea de la innovación tecnológica y liderazgo de salida al mercado de productos, nuestras soluciones NVMe en 1U a escala de petabytes se están entregando en grandes partidas para poder ofrecer a nuestros clientes una importante ventaja competitiva hoy en día".

Nuestra nueva línea de servidores de almacenamiento all-flash NVMe(TM) (Non-Volatile Memory Express) en 1U a escala de petabytes conjuga el consumo más eficaz y la tecnología flash de próxima generación con la mayor densidad de almacenamiento y el mejor rendimiento en términos de entradas y salidas por segundo (IOPS). Con sistemas que admiten puertos U.2, servidores en formato de "regla", unidades con formato Samsung NF1 y unidades de formato SSD con el estándar EDSFF, Supermicro ofrece una flexibilidad y elección sin precedentes de aplicaciones de almacenamiento en red de alta capacidad que requieren del mejor rendimiento en términos de latencia y que ofrecen una ventaja competitiva real para usuarios con cargas de trabajo HPC que hacen un uso intensivo de datos.

Las aplicaciones HPC continúan creciendo en términos de complejidad a medida que desvelan nuevos descubrimientos científicos. El nuevo SuperServer 9029GP-TNVRT de Supermicro basado en NVIDIA® HGX-2 es compatible con 16 GPU NVIDIA Tesla® V100 Tensor Core de 32GB conectadas a través de NVIDIA NVLink(TM) y NVSwitch con los que aprovechar más de 80.000 núcleos CUDA y ofrece un rendimiento sin precedentes con el que acelerar las soluciones de inteligencia artificial y HPC tanto en instalaciones físicas como en la nube. Este nuevo sistema puede proporcionar hasta 2 PetaFLOPS de rendimiento y ocupa un espacio de rack de apenas diez unidades.

Para ayudar en implementaciones de aplicaciones de IA y HPC en centros de datos, el SuperServer 4029GP-TVRT está preparado para NGC. Los clientes ahora pueden ejecutar soluciones de software aceleradas por GPU a partir del registro de contenedores NGC, incluida su biblioteca de software HPC y de inteligencia artificial con nuevos contenedores de aprendizaje automático y analíticas, además de contar con la confianza en el sistema 4029GP-TVRT, compuesto de ocho GPU Tesla V100 con NVIDIA NVLink en un formato en 4U".

Diseñado para gestionar las cargas de trabajo de inferencia más exigentes, el nuevo SuperServer 6049GP-TRT de Supermicro proporciona un rendimiento superior que es necesario para las aplicaciones modernas de IA. Este sistema en 4U proporciona la máxima densidad y rendimiento de GPU y admite hasta 20 GPU NVIDIA T4 con la tecnología Turing Tensor Core, tres terabytes de memoria y 24 unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente. Este sistema también dispone de 4 alimentadores eléctricos redundantes de 2000 vatios con certificación de eficiencia de nivel titanio (2+2) que optimizan la eficiencia de consumo, el tiempo de actividad y las operaciones de mantenimiento.

Ofreciendo el máximo rendimiento y eficiencia en un diseño en 2U de 4 nodos, el sistema BigTwin(TM) de Supermicro [http://www.supermicro.com/products/nfo/BigTwin.cfm] es compatible con la gama completa de procesadores Intel® Xeon® Scalable, 24 DIMM hasta seis unidades all-flash NVMe de intercambio en caliente o bahías de unidades NVMe/SAS3 híbridas, así como hasta tres ranuras de expansión PCI-E 3.0 con compatibilidad para un módulo de red SIOM flexible, lo que permite opciones de red de 100/40/25/10/1G por nodo. Y para una mayor eficiencia y fiabilidad, este sistema viene equipado con alimentadores eléctricos redundantes de 2600W/2200W con certificación de nivel titanio (eficiencia de más del 96%). Supermicro también dispone de una línea de sistemas BigTwin que son compatibles con una gama completa de procesadores AMD EPYC(TM) de la serie 7000, incluido un modelo all-flash NVMe.

Supermicro dará a conocer un surtido de plataformas en la feria SC18, donde hará gala de su tecnología que reduce el uso de los recursos y con la que poder procesar un amplio abanico de cargas de trabajo. Los nuevos sistemas desagregados SuperBlade® eliminan la interdependencia entre los principales subsistemas de servidores y permiten una actualización independiente de CPU y memoria, entrada y salida (I/O), espacio de bastidor, almacenamiento, así como de los sistemas de alimentación y refrigeración. Ahora cada componente puede renovarse en el momento óptimo para maximizar las mejoras generacionales en términos de rendimiento y eficiencia. SuperBlade® ofrece un rendimiento máximo de hasta 495 TFLOPS por rack, una elevada densidad con hasta veinte servidores de hoja de 2 conectores o bien diez servidores de 4 conectores equipados con procesadores Intel® Xeon® Scalable por bastidor en 8U, rápidas interconexiones gracias a EDR InfiniBand de 100G, conmutadores Omni-Path de 100G o de 25G y compatibilidad para hasta 14 dispositivos NVMe por nodo. Para conseguir una fiabilidad y eficiencia energética óptimas, SuperBlade® es compatible con alimentadores digitales redundantes de 2200 vatios con certificación de nivel titanio (eficiencia de más del 96%), alimentadores digitales redundantes de 2000 vatios de CC y con módulos Battery Backup Power (BBP) de 1200 vatios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

