- Supermicro ofrece un Programa de envío temprano para sus servidores y sistemas de almacenamiento que incorporan los procesadores Intel® Xeon® Scalable y memorias persistentes Intel® Optane(TM) DC

Los sistemas con envío temprano de Supermicro ya están disponibles y dan rienda suelta a todo el potencial de las innovaciones futuras, como un mayor rendimiento de las aplicaciones, la arquitectura Resource-Saving y una aceleración de IA más eficiente

SAN JOSÉ, California, 9 de enero de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, ha anunciado hoy que su Programa de envío temprano para servidores y sistemas de almacenamiento está disponible de manera extensiva, lo que permite a los clientes validar el uso de los procesadores Intel(®) Xeon(®) Scalable de próxima generación cuyo lanzamiento oficial está programado para más adelante en este año.

Toda la cartera de la línea X11 de Supermicro está optimizada para sacar todo el partido a los procesadores de Intel Xeon Scalable de próxima generación y futuras innovaciones como los sistemas de memoria persistente Intel® Optane(TM) DC y la tecnología Intel(®) Deep Learning Boost que posibilitan una aceleración de IA más eficiente. Para aprovechar el Programa de envío temprano de servidores y sistemas de almacenamiento de Supermicro ahora, solo tiene que visitar https://www.supermicro.com/en/products/x11-scalable [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2341097-1&h=1034812903&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2341097-1%26h%3D1238398487%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fx11-scalable%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fx11-scalable&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fx11-scalable] y seguir las instrucciones relacionadas o hable con su agente comercial de Supermicro.

Supermicro apoya con ímpetu la tecnología de memoria persistente Intel Optane DC, un revolucionario nuevo nivel de memoria que ofrecen los procesadores next-generation Intel(®) Xeon(®) Scalable de próxima generación. Las empresas serán capaces de procesar datos de una forma más ágil y generar un mayor valor de sus amplios conjuntos de datos al tenerlos más cerca del procesador. Se trata de una solución ideal para cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de los datos, ya que la memoria persistente Intel Optane DC combina asequibilidad, amplias capacidades y persistencia nativa para impulsar la innovación de aplicaciones y explorar nuevos casos prácticos donde se hace un uso intensivo de datos.

Muchos de los sistemas X11 de Supermicro cuentan con la arquitectura Resource-Saving de Supermicro que distribuye la CPU y los componentes de memoria, así como otros subsistemas de forma que es posible actualizar cada recurso de forma independiente, lo que permite a los centros de datos reducir los costes de los ciclos de actualización, así como el coste total para el medio ambiente. Cuando esto se analiza a lo largo de un ciclo de actualización de tres a cinco años, los servidores Resource-Saving de Supermicro pueden ofrecer, de media, servidores más eficientes y con un mayor rendimiento a un coste menor que los modelos clásicos de eliminar y sustituir al permitir a los centros de datos optimizar de forma independiente la adopción de nuevas y mejoradas tecnologías.

Además, cómo líder en servidores all-flash NVMe y sistemas de almacenamiento, la nueva línea de servidores de almacenamiento all-flash NVMe(TM) en 1U de Supermicro a escala de petabyte es compatible con la tecnología flash de próxima generación y el más elevado ancho de banda, el mejor rendimiento en términos de entradas y salidas por segundo (IOPS), compatibilidad para soluciones NVMeoF (NVMe sobre estructura) y un fácil mantenimiento. Gracias a estos sistemas en 1U que admiten hasta 1PB de espacio de almacenamiento rápido y baja latencia con compatibilidad para 32 unidades U.2 de intercambio en caliente y carga frontal, unidades en formato de "regla" de Intel, unidades SSD de formato NF1 y compatibles con el estándar EDSFF, Supermicro ofrece una flexibilidad sin precedentes, así como un amplio abanico de aplicaciones de red de alta capacidad que requieren el mejor rendimiento en términos de latencia. Estos sistemas proporcionan ventajas en tiempo real para centros de datos que procesan cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de datos.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

