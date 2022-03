Supermicro Workstations and Servers Design for Next-Generation Collaboration and Performance

Supermicro Workstations and Servers Design for Next-Generation Collaboration and Performance - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

-Supermicro permite implantar NVIDIA Omniverse Enterprise a escala con la mayor cartera de sistemas certificados por NVIDIA de la industria

Anuncia la compatibilidad total con las nuevas GPUs NVIDIA RTX A5500, NVIDIA HGX A100 y la nueva generación de GPUs NVIDIA H100 Tensor Core para una óptima experiencia omnicanal

SAN JOSE, Calif., 22 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en computación de alto rendimiento, almacenamiento, soluciones de red y tecnología informática ecológica, anuncia la compatibilidad con las últimas versiones de software y hardware de NVIDIA. Los servidores y estaciones de trabajo de Supermicro están especialmente adaptados para satisfacer las necesidades de profesionales innovadores que necesitan la última tecnología para colaborar en tiempo real y resolver problemas empresariales complejos.

Los servidores y estaciones de trabajo con certificación NVIDIA de Supermicro están validados para ofrecer la infraestructura acelerada por la GPU que puede manejar una diversa gama de cargas de trabajo aceleradas. La última GPU profesional, la NVIDIA RTX™ A5500, permite a las empresas crear un entorno de trabajo avanzado en NVIDIA Omniverse™ Enterprise, donde los equipos dispersos por todo el mundo pueden acelerar sus flujos de trabajo y colaborar sin problemas en sus diseños y conceptos de productos en un mundo virtual compartido con colaboración en tiempo real y simulación fiel a la realidad.

"La gama de servidores y estaciones de trabajo de Supermicro está diseñada para aprovechar la suite de software NVIDIA AI Enterprise y la plataforma Omniverse Enterprise, lo que permite a los profesionales colaborar sin problemas y trabajar mejor juntos", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Estamos entusiasmados con los futuros productos que NVIDIA sacará al mercado, y con nuestro compromiso de llevar primero las mejores y más completas soluciones al mercado, como hemos hecho sistemáticamente durante los últimos 28 años".

NVIDIA también ha dado a conocer NVIDIA OVX, un sistema de computación diseñado para satisfacer los requisitos de los gemelos digitales a gran escala. La arquitectura de referencia de OVX combina CPUs y GPUs cuidadosamente seleccionadas con redes y almacenamiento optimizados, lo que permite a las organizaciones crear representaciones interactivas y en tiempo real de entornos físicos generadas por ordenador. La arquitectura de referencia NVIDIA OVX está disponible en los servidores Supermicro SYS-420GP-TNR con NVIDIA A40 GPUs.

Bob Pette, vicepresidente de visualización profesional en NVIDIA, afirmó que "Con equipos dispersos por todo el mundo, los profesionales necesitan un mundo virtual compartido para dar vida a sus diseños y simulaciones sin problemas. Trabajando con Supermicro, estamos llevando la colaboración en tiempo real, la resolución de problemas complejos y la capacidad de construir con precisión física a diseñadores, ingenieros y creadores para que puedan conectarse y crear más allá de la imaginación."

Supermicro tiene previsto ofrecer varios sistemas optimizados para la GPU con la próxima NVIDIA H100 Tensor Core GPU basada en la arquitectura NVIDIA Hopper, sucesora de la NVIDIA A100. Estos incluyen una nueva configuración NVIDIA HGX™ H100 con ocho GPUs H100 por sistema. Con varias innovaciones en la arquitectura con respecto a los sistemas de GPU anteriores, los usuarios de HPC e IA verán mejoras drásticas en el rendimiento de una amplia gama de aplicaciones que se aceleran con los nuevos servidores basados en la GPU NVIDIA H100. Además, los recién anunciados servidores Universal GPU de Supermicro permitirán a los clientes elegir e instalar las mejores CPUs y GPUs para los requisitos específicos de sus aplicaciones, manteniendo una interfaz de gestión consistente.

El paquete de software NVIDIA Enterprise AI permite a organizaciones de todos los tamaños aprovechar el poder de la IA, incluso si no existe experiencia en IA en la organización. El software está optimizado para agilizar el desarrollo y la implantación de la IA en muchos sistemas operativos y marcos de trabajo. Por ejemplo, Supermicro tiene la mayor cartera de servidores con certificación NVIDIA y NVIDIA mantiene una lista de estos servidores que han sido rigurosamente probados para ejecutar NVIDIA AI Enterprise.

NVIDIA Omniverse Enterprise es una plataforma integral de colaboración 3D y simulación fiel a la realidad optimizada por NVIDIA para ejecutarse en sistemas certificados por NVIDIA. Omniverse Enterprise transforma fundamentalmente los complejos flujos de trabajo en 3D, lo que permite a los equipos alcanzar nuevas cotas de calidad en la producción en 3D, infinitas iteraciones sin coste de oportunidad y un tiempo de comercialización más rápido. Supermicro ofrece una gama de estaciones de trabajo y servidores como la A+ SuperWorkstation 5014A-TT, la estación de trabajo SYS-540A-TR y el GPU SuperServer SYS-420GP-TNR que están optimizados para NVIDIA Omniverse Enterprise. Esta combinación de servidores y estaciones de trabajo destaca cuando se ejecuta en entornos NVIDIA Omniverse Enterprise. Supermicro está ahora autorizada a combinar las licencias de NVIDIA Omniverse Enterprise con las estaciones de trabajo y los servidores Supermicro, lo que indica la experiencia de Supermicro en la implementación de soluciones de TI.

Conozca más sobre cómo Supermicro está trabajando estrechamente con NVIDIA .

Acerca de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando para ser un proveedor de Soluciones Totales de TI con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y switches, software y servicios, al tiempo que seguimos ofreciendo productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos) aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1770811/Supermicro_Workstations.jpg