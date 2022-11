Supermicro presenta una amplia cartera de sistemas de rendimiento optimizado y eficiencia energética (2)

-Supermicro presenta una amplia cartera de sistemas de rendimiento optimizado y eficiencia energética (refrigeración por aire y líquido) que incorporan procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación

La amplia cartera de productos X13 de Supermicro incluye los sistemas de almacenamiento SuperBlade ®, Hyper, BigTwin ®, GrandTwin™, SuperEdge, FatTwin ®, GPU compatibles con SXM, OAM y PCIe, CloudDC, WIO y Petascale

SAN JOSE, Calif. y DALLAS, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference 2022 (SC22) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones informáticas totales para la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, presenta en la Conferencia de Supercomputación 2022 la cartera de servidores y sistemas de almacenamiento más amplia del sector basada en el próximo procesador Intel Xeon Scalable de 4ª generación, cuyo nombre en clave era Sapphire Rapids.

Supermicro sigue utilizando su enfoque Building Block Solutions® para ofrecer sistemas de última generación y seguros para los requisitos más exigentes de IA, Cloud y 5G Edge. Los sistemas admiten CPU de alto rendimiento y memoria DDR5 con un rendimiento hasta 2 veces superior y capacidades de hasta 512 GB DIMM y PCIe 5.0, que duplica el ancho de banda de E/S. La serie de CPUs Intel® Xeon® Max (antes llamada Sapphire Rapids HBM High Bandwidth Memory (HBM)) también está disponible en una gama de sistemas Supermicro X13. Además, la compatibilidad con entornos de alta temperatura ambiente de hasta 40° C (104° F), con servidores diseñados para la refrigeración por aire y líquido para una eficiencia óptima, están optimizados a escala de bastidor con diseños abiertos estándar de la industria y una seguridad y capacidad de gestión mejoradas.

"Supermicro está una vez más a la vanguardia de la entrega de la más amplia cartera de sistemas basados en la última tecnología de Intel", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra estrategia de Soluciones Totales de TI nos permite ofrecer una solución completa a nuestros clientes, que incluye hardware, software, pruebas a escala de rack y refrigeración líquida. Nuestro innovador diseño de plataforma y arquitectura aportan lo mejor de los procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación, ofreciendo el máximo rendimiento, configurabilidad y ahorro de energía para hacer frente a la creciente demanda de rendimiento y eficiencia energética". Los sistemas están optimizados a escala de rack con el importante crecimiento de Supermicro en la fabricación a escala de rack de hasta 3 veces la capacidad de rack."

Además, la cartera de sistemas optimizados para la carga de trabajo es el complemento ideal para los aceleradores integrados optimizados para aplicaciones del nuevo procesador Intel Xeon. La cartera de sistemas X13, incluidos los servidores SuperBlade, puede hacer un uso óptimo de Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) para mejorar el rendimiento específico del aprendizaje profundo. Las cargas de trabajo basadas en BigTwin y GrandTwin para la nube y los servicios web pueden aprovechar el acelerador Intel® Data Streaming Accelerator (Intel® DSA) para optimizar las operaciones de movimiento y transformación de datos en streaming y la tecnología Intel® Quick Assist (Intel® QAT) para los algoritmos criptográficos. Con Intel® VRAN Boost, los sistemas como el Hyper aceleran el rendimiento 5G y Edge, además de reducir el consumo de energía.

La cartera de sistemas X13 de Supermicro está optimizada para el rendimiento, es eficiente energéticamente, incorpora una mejor capacidad de gestión y seguridad, es abierta y está optimizada a escala de rack.

Rendimiento Optimizado

Compatibilidad con las CPUs y GPUs más potentes de hasta 700W.

DDR5 con memoria de hasta 4800 MT/s, que acelera el movimiento de datos hacia y desde las CPU, mejorando los tiempos de ejecución.

Compatibilidad con PCIe 5.0, que duplica el ancho de banda hacia los periféricos, reduciendo el tiempo de comunicación con el almacenamiento o los aceleradores de hardware.

La compatibilidad con Compute Express Link (CXL 1.1) permite a las aplicaciones compartir recursos, lo que permite a las aplicaciones trabajar con conjuntos de datos mucho más grandes que antes.

Preparada para IA y Metaverso con una amplia gama de GPUs, incluyendo aceleradores NVIDIA, AMD e Intel.

La compatibilidad con varias unidades de procesamiento de datos (DPU) e InfiniBand de 400 G permite la colaboración en tiempo real con latencias extremadamente bajas.

Es compatible con la serie Max de CPUs Intel® Xeon® (antes llamada Sapphire Rapids HBM), que proporciona un aumento de 4 veces el ancho de banda de la memoria, y con la serie Max de GPUs Intel® para centros de datos (antes llamada Ponte Vecchio ).

Energía Eficiente - Reduce el OPEX del centro de datos

Los sistemas pueden funcionar en entornos de centros de datos de alta temperatura de hasta 40° C (104° F), lo que reduce los costes de refrigeración.

Admite tecnologías de refrigeración por aire libre o refrigeración líquida a escala de rack.

Admite múltiples zonas de refrigeración por flujo de aire para obtener el máximo rendimiento de la CPU y la GPU.

El diseño propio de las fuentes de alimentación de nivel Titanium garantiza una mayor eficiencia operativa.

Seguridad y capacidad de gestión mejoradas

La plataforma de hardware Root of Trust (RoT), que cumple con la norma NIST 800-193, en cada nodo del servidor proporciona arranques seguros, actualizaciones de firmware seguras y recuperación automática.

La segunda generación de Silicon RoT, diseñada para incluir los estándares del sector, abre enormes oportunidades de colaboración e innovación.

Garantía de la cadena de suministro/certificación basada en estándares industriales abiertos desde la fabricación de la placa base hasta la producción del servidor y el cliente. Supermicro ha atestiguado criptográficamente la integridad de cada componente y firmware utilizando certificados firmados y una identidad de dispositivo segura.

Las protecciones BMC en tiempo de ejecución supervisan continuamente las amenazas y proporcionan servicios de notificación.

Los TPM de hardware proporcionan capacidades y medidas adicionales necesarias para ejecutar sistemas en entornos seguros.

La gestión remota construida sobre el estándar de la industria y las APIs seguras de Redfish permite una integración perfecta de los productos Supermicro en la infraestructura existente.

Completo conjunto de software que permite la gestión de racks a escala para soluciones de infraestructura de TI desplegadas desde el núcleo hasta el borde.

Las soluciones integradas y verificadas con hardware y firmware estándar de terceros permiten la mejor experiencia inmediata para los administradores de TI.

Apoyo a las normas industriales abiertas

E1.S proporciona una plataforma preparada para el futuro con un conector común para todos los factores de forma, una amplia gama de perfiles de potencia y perfiles térmicos mejorados.

Tarjetas de módulo IO avanzado (AIOM) compatibles con OCP 3.0, que proporcionarán un ancho de banda de hasta 400 Gbps basado en PCIe 5.0.

Diseño de placa base universal de módulo acelerador abierto OCP para el complejo de GPU.

Barra de bus de rack alimentada por corriente continua compatible con Open ORV2.

bus de rack alimentada por corriente continua compatible con Open ORV2. Compatibilidad con Open BMC y Open BIOS (OCP OSF) en determinados productos.

La cartera Supermicro X13 incluye:

SuperBlade® – El SuperBlade de Supermicro, de alto rendimiento, densidad optimizada y eficiencia energética, puede reducir significativamente el capital inicial y los gastos operativos de muchas organizaciones. SuperBlade utiliza componentes compartidos y redundantes, incluyendo la refrigeración, la red y la energía, para ofrecer el rendimiento informático de un rack de servidores completo en un espacio físico mucho más pequeño. Estos sistemas están optimizados para la IA, el análisis de datos, HPC, la nube y las cargas de trabajo empresariales.

Servidores GPU con PCIe GPUs – Optimizado para profesionales de la IA, el aprendizaje profundo, la HPC y los gráficos de gama alta, proporcionando la máxima aceleración, flexibilidad, alto rendimiento y soluciones equilibradas. Los sistemas optimizados para GPU de Supermicro son compatibles con aceleradores avanzados y ofrecen tanto ganancias de rendimiento espectaculares como ahorro de costes. Estos sistemas están diseñados para cargas de trabajo de HPC, IA/ML, renderizado y VDI.

Servidores Universal GPU – Los sistemas X13 Universal GPU son servidores abiertos, modulares y basados en estándares que proporcionan un rendimiento y una capacidad de servicio superiores con procesadores duales Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación y un diseño intercambiable en caliente y sin herramientas. Las opciones de GPU incluyen la última tecnología PCIe, OAM y NVIDIA SXM. Estos servidores con GPU son ideales para cargas de trabajo que incluyen el rendimiento de formación de IA más exigente, HPC y análisis de Big Data.

Hyper – La serie X13 Hyper aporta un rendimiento de nueva generación a la gama de servidores de montaje en bastidor de Supermicro, construidos para asumir las cargas de trabajo más exigentes junto con la flexibilidad de almacenamiento y E/S que proporciona un ajuste personalizado para una amplia gama de necesidades de aplicación.

BigTwin® – Los sistemas X13 BigTwin proporcionan una densidad, un rendimiento y una capacidad de servicio superiores con procesadores duales Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación por nodo y un diseño sin herramientas intercambiable en caliente. Estos sistemas son ideales para las cargas de trabajo de la nube, el almacenamiento y los medios.

GrandTwin™ – X13 GrandTwin es una arquitectura totalmente nueva creada para el rendimiento de un solo procesador. El diseño maximiza la computación, la memoria y la eficiencia para ofrecer la máxima densidad. Impulsado por un único procesador Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación, el diseño modular flexible de GrandTwin puede adaptarse fácilmente a una amplia gama de aplicaciones, con la capacidad de añadir o eliminar componentes según sea necesario, reduciendo el coste. Además, el Supermicro GrandTwin cuenta con nodos frontales (pasillo frío) intercambiables en caliente, que pueden configurarse con E/S frontales o traseras para facilitar el mantenimiento. El X13 GrandTwin es ideal para cargas de trabajo como CDN, Edge Computing de acceso múltiple, juegos en la nube y clústeres de caché de alta disponibilidad.

FatTwin® - Los sistemas X13 FatTwin de alta densidad ofrecen una avanzada arquitectura gemela de 4U con 8 o 4 nodos (un solo procesador por nodo). El diseño de servicio accesible frontalmente permite el mantenimiento en frío, con sistemas altamente configurables y optimizados para la densidad de cálculo o almacenamiento del centro de datos. Además, Fat Twin admite bahías de unidades híbridas NVMe/SAS/SATA totalmente intercambiables en caliente con hasta 6 unidades por nodo (8 nodos) y hasta 8 unidades por nodo (4 nodos).

Edge Servers – Optimizados para las cargas de trabajo de telco Edge, los sistemas Supermicro X13 Edge ofrecen una potencia de procesamiento de alta densidad en factores de forma compactos. La alimentación flexible con configuraciones de CA y CC disponibles y las temperaturas de funcionamiento mejoradas de hasta 55° C (131° F) hacen que estos sistemas sean ideales para la computación de borde de acceso múltiple, RAN abierta y despliegues de borde en exteriores. Supermicro SuperEdge aporta computación de alta densidad y flexibilidad al Edge inteligente, con tres nodos de procesador único intercambiables en caliente y E/S frontal en un factor de forma 2U de poca profundidad.

CloudDC – Máxima flexibilidad en E/S y almacenamiento con 2 ó 6 ranuras PCIe 5.0 y ranuras AIOM duales (PCIe 5.0; compatible con OCP 3.0) para un máximo rendimiento de datos. Los sistemas Supermicro X13 CloudDC están diseñados para una cómoda capacidad de servicio con soportes sin herramientas, bandejas de unidades intercambiables en caliente y fuentes de alimentación redundantes que garantizan un rápido despliegue y un mantenimiento más eficiente en los centros de datos.

WIO – Los sistemas Supermicro WIO ofrecen una amplia gama de opciones de E/S para ofrecer sistemas realmente optimizados para requisitos específicos. Los usuarios pueden optimizar las alternativas de almacenamiento y red para acelerar el rendimiento, aumentar la eficiencia y encontrar el ajuste perfecto para sus aplicaciones.

Petascale Storage – Los sistemas X13 All-Flash NVMe ofrecen una densidad de almacenamiento y un rendimiento líderes en el sector con unidades EDSFF, lo que permite una capacidad y un rendimiento sin precedentes en un único chasis de 1U. Este último servidor E1.S, el primero de una futura gama de sistemas de almacenamiento X13, es compatible con los soportes EDSFF de 9,5 mm y 15 mm que ya ofrecen los principales proveedores de memorias flash del sector.

MP Servers – Los servidores X13 MP aportan la máxima capacidad de configuración y escalabilidad en un diseño de 2U. Los sistemas multiprocesador X13 aportan nuevos niveles de rendimiento informático y flexibilidad con la compatibilidad con los procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4ª generación para soportar las cargas de trabajo empresariales de misión crítica.

Para más información sobre los servidores Supermicro con procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación, visite: www.supermicro.com/x13 .

El programa Supermicro X13 JumpStart ofrece a los clientes cualificados un acceso remoto temprano a los servidores Supermicro X13 para probar la carga de trabajo en los sistemas Supermicro X13 basados en el procesador Intel Xeon Scalable de 4ª generación. Para más información visite www.supermicro.com/jumpstart/x13 .

Seminario web previo al lanzamiento de X13

Obtenga más información sobre la línea de productos Supermicro X13 registrándose o viendo el seminario web X13 Pre-Release, donde obtendrá un avance informativo de la más amplia gama de sistemas de próxima generación optimizados para las cargas de trabajo del centro de datos del futuro. Sintonice el seminario web a partir del 17 de noviembre de 2022 a 10:00 AM, PST en: enlace .

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder global en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando desde San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones totales de TI con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, soluciones de alimentación y refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel, y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - enlace