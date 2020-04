Supermicro presenta la cartera de sistemas más amplia de la industria (1)

-- Supermicro presenta la cartera de sistemas más amplia de la industria basada en los procesadores AMD EPYC(TM) de segunda generación con 27 puntos de referencia de rendimiento récord mundiales logrados

Los nuevos servidores Twin, Blade, WIO y GPU ofrecen un rendimiento récord mundial y ahora admiten los nuevos procesadores AMD EPYC serie 7Fx2 de alta frecuencia

SAN JOSE, California, 14 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, anunció hoy que su cartera líder en la industria de los servidores optimizados para los procesadores AMD EPYC(TM) de segunda generación han logrado 27 puntos de referencia y recuento de rendimiento récord mundial. Además de la primera plataforma blade de la industria, la cartera completa de servidores H12 A+ de Supermicro es totalmente compatible con los procesadores de alta frecuencia de la serie 7Dx2 AMD de alta frecuencia recientemente anunciados.

https://mma.prnewswire.com/media/1154906/Super_Micro_Compute... [https://mma.prnewswire.com/media/1154906/Super_Micro_Compute...]

Además del nuevo H12 SuperBlade® y los servidores Twin A+ de nodo único y doble zócalo, Supermicro también presenta su línea WIO de próxima generación de servidores A+, así como un servidor 4U que admite ocho GPU de doble ancho. Con soporte PCI-E 4.0 x16, estos servidores A+ pueden ofrecer conectividad 200G y cuentan con una gran huella de memoria de hasta cuatro terabytes (4TB) por soporte que ejecuta una memoria DDR4 rápida de hasta 3200 MHz para ofrecer un rendimiento récord.

"Los servidores A+ basados en el procesador AMD EPYC de segunda generación de Supermicro han logrado 27 puntos de referencia de rendimiento y recuento récord mundial", declaró Vik Malyala, vicepresidente sénior de ingeniería de aplicaciones de campo y desarrollo comercial de Supermicro. "Por ejemplo, nuestros servidores A+ lograron un rendimiento récord mundial para el punto de referencia TPCx-IoT con el H12 TwinPro(TM) que estableció el rendimiento más alto y el precio más bajo por rendimiento sobre los poseedores de registros anteriores con los nuevos procesadores AMD EPYC 7Fx2 de alta frecuencia".

"Estamos extremadamente entusiasmados con la nueva línea de servidores AMD EPYC de segunda generación de Supermicro y, en particular, con el primer servidor blade AMD con tecnología EPDC de AMD", expresó Dan McNamara, vicepresidente sénior y gerente general de la unidad comercial de servidores de AMD. "Al aprovechar el aumento significativo del rendimiento de nuestros nuevos procesadores AMD EPYC 7Fx2 de alta frecuencia, Supermicro puede ayudar a obtener mejores resultados en cargas de trabajo empresariales críticas para su amplia base de clientes".

El nuevo A+ SuperBlade presenta una arquitectura de ahorro de recursos optimizada de rendimiento y densidad con hasta 20 nodos de soporte único de conexión en caliente en 8U y tejido de red integrado de hasta 100G EDR InfiniBand con 200G HDR próximamente. Con una infraestructura compartida de refrigeración, energía y redes, este A+ SuperBlade de alto rendimiento, densidad optimizada y eficiencia energética puede reducir significativamente el capital inicial y los gastos operativos para muchas organizaciones.

Los sistemas Supermicro A+ WIO ofrecen una amplia gama de opciones de E/S que permiten a los clientes optimizar el almacenamiento y las alternativas de red para acelerar el rendimiento, aumentar la eficiencia y encontrar el ajuste perfecto para sus aplicaciones. Estos servidores 1U de soporte único admiten tres ranuras PCI 4.0 x16, 8 o 16 versiones DIMM y fuentes de alimentación redundantes de nivel de platino de alta eficiencia. Los sistemas WIO y Ultra A+ pueden admitir unidades de 10-24 NVMe por sistema de procesador único o doble sin requerir un conmutador PCI-E para proporcionar un excelente rendimiento de almacenamiento.

Para una aceleración máxima de las cargas de trabajo de IA, Deep Learning y HPC, el nuevo sistema A+ GPU de Supermicro admite hasta ocho GPU de altura completa de doble ancho (o ancho simple) a través de carriles PCI-E 4.0 x16 CPU-GPU de conexión directa sin ningún interruptor PCI-E para la latencia más baja y el ancho de banda más alto. El sistema también admite hasta tres ranuras de expansión PCI-E 4.0 de alto rendimiento adicionales para una variedad de usos, incluida la conectividad de red de alto rendimiento de hasta 100G. Una ranura AIOM adicional admite una tarjeta Supermicro AIOM o una tarjeta intermedia OCP 3.0.

Supermicro ofrece una cartera líder en la industria de sistemas basados en EPYC y Server Building Block Solutions® que incluye placas base ATX y E-ATX. Desde servidores generales y WIO de un solo soporte hasta sistemas Ultra server de gama alta y sistemas de múltiples nodos, incluidos BigTwin(TM) y TwinPro(TM), Supermicro permite a los clientes crear soluciones optimizadas para aplicaciones con una multitud de posibilidades de configuración.

Visite https://www.supermicro.com/en/products/aplus/solutions/SP3?t... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2776142-1&h=2694827605&u...] para obtener más detalles sobre los productos Supermicro A +.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro®, líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

