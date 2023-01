Supermicro presenta nueva gama de servidores X13 con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro presenta una nueva gama mejor, más rápida y más ecológica de servidores X13 con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación

Hay más de 50 modelos disponibles con un rendimiento optimizado para la infraestructura de última generación del centro de datos para impulsar soluciones de IA, nube y 5G/Edge a escala de bastidor.

SAN JOSE, Calif., 10 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones informáticas totales para la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, lanza la cartera de servidores y almacenamiento de nivel 1 más amplia del sector, con más de 15 familias de sistemas de rendimiento optimizado centrados en las cargas de trabajo de IA, HPC, computación en la nube, medios, empresas y 5G/Telco/Edge. Los sistemas mejores, más rápidos y más ecológicos basados en los nuevos procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación (antes con el nombre en clave Sapphire Rapids) ofrecen hasta un 60 % más de rendimiento optimizado para las cargas de trabajo y mayor seguridad (raíz de confianza y atestación de hardware) y capacidad de gestión, son más rápidos gracias a la aceleración integrada de IA, almacenamiento y nube, y más ecológicos con opciones de refrigeración líquida y a alta temperatura ambiente que reducen el impacto medioambiental y los costes operativos.

"La amplia cartera de Supermicro de más de 15 familias de servidores X13 se compone de diseños de rendimiento, funcionalidad y coste optimizados para cargas de trabajo específicas de centros de datos y de borde inteligente", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. Nuestros sistemas con los nuevos procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación son capaces de ofrecer nuevos máximos tanto en rendimiento general como en rendimiento por vatio. Además del procesador, todos los subsistemas principales se han actualizado drásticamente con una mejora de hasta 2 veces en el rendimiento de la memoria con DDR5, un ancho de banda de E/S 2 veces mejor con 80 carriles de E/S PCIe Gen 5 que admitirán tarjetas aceleradoras de mayor rendimiento, y una red de 400 Gbps y una capacidad de gestión y seguridad mejoradas. La capacidad de alimentación y refrigeración también se ha ampliado para admitir CPU de 350 W y GPU de hasta 700 W, y hemos añadido tanto el funcionamiento a alta temperatura ambiente como el soporte de refrigeración líquida para la nueva cartera con el fin de reducir el impacto medioambiental y mejorar el coste total de propiedad".

Integrados en los procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación, los motores aceleradores aumentan la eficiencia y reducen la carga de la CPU para muchas cargas de trabajo críticas en los centros de datos actuales. Estos incluyen Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) para acelerar la inferencia de aprendizaje profundo y el rendimiento de la formación, Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA) para reducir la sobrecarga de la CPU en el almacenamiento, redes y tareas intensivas de procesamiento de datos, Intel® QuickAssist Technology (QAT) para la descarga de hardware de criptografía popular y algoritmos de compresión/descompresión de datos, e Intel® AVX para vRAN para mejorar la capacidad y reducir el consumo de energía para cargas de trabajo vRAN.

Además, los servidores Supermicro serán compatibles con la nueva serie Intel® Data Center GPU Max (anteriormente denominada Ponte Vecchio) en una amplia gama de servidores. La serie Intel Data Center GPU Max contiene hasta 128 núcleos Xe-HPC y acelerará una serie de cargas de trabajo de IA, HPC y visualización.

"Los nuevos procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación están diseñados para ofrecer una potente infraestructura de datos desde la nube hasta la red, pasando por el borde inteligente, y ayudar a establecer un nuevo estándar en la arquitectura de los centros de datos", afirmó Lisa Spelman, vicepresidenta Corporativa y directora general de Productos de Intel Xeon. "Llevamos casi tres décadas colaborando con Supermicro para integrar los procesadores Intel en sus sistemas, y nos entusiasma ver cómo su innovadora arquitectura y diseño de sistemas ayudarán a liberar todo el potencial de los procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación para sus clientes".

Mejor

Representando la próxima generación de infraestructura de centros de datos, los nuevos sistemas Supermicro X13 se han diseñado desde cero con el enfoque Building Block Solutions® de Supermicro, ofreciendo el máximo rendimiento y eficiencia al tiempo que proporcionan un alto grado de flexibilidad para adaptarse a las cargas de trabajo específicas y a escala de los clientes. Los sistemas Supermicro X13 pueden ser alimentados por uno, dos, cuatro o incluso ocho procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación, cada uno con hasta 60 núcleos y soporte para aceleradores integrados de última generación y GPU de hasta 700 W de Intel, NVIDIA y otros. Además, la compatibilidad con una serie de estándares abiertos del sector, como los módulos avanzados de E/S (AIOM) compatibles con OCP 3.0, el almacenamiento EDSFF y el módulo acelerador abierto (OAM) OCP y la interconexión de GPU SXM, reduce la dependencia de tecnologías propietarias. Esto permite a los clientes estandarizar los componentes en todo el centro de datos e incorporar los sistemas Supermicro a su infraestructura existente con mínimas modificaciones. Utilizando la gestión de servidores basada en estándares abiertos, los servidores Supermicro pueden integrarse sin problemas en los entornos de TI existente

Más rápido

Los sistemas Supermicro X13 se basan en procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación de alto rendimiento y CPU Intel Xeon de la serie Max de hasta 350 W, con soporte para memoria de alto ancho de banda (HBM) en sistemas seleccionados que proporcionan un aumento de 4 veces en el ancho de banda de memoria. Los sistemas X13 también serán compatibles con las tecnologías de última generación del sector, como CXL 1.1 para crear un espacio de memoria unificado y coherente entre CPU y aceleradores, memoria DDR5-4800 MT/s con hasta 1,5 veces más rendimiento y capacidad que DDR4, PCIe 5.0 para duplicar el ancho de banda de E/S de la generación anterior y 80 carriles por CPU y nuevos factores de forma de almacenamiento, como EDSFF E1.S y E3.S, que proporcionarán una velocidad, capacidad y densidad sin precedentes para aplicaciones de almacenamiento en caliente. En cuanto a las redes, la compatibilidad con InfiniBand a 400 Gbps (NDR) y unidades de procesamiento de datos (DPU) permite la formación distribuida, el almacenamiento desagregado y la colaboración en tiempo real con latencias extremadamente bajas.

Más ecológico

A pesar de estos aumentos drásticos en capacidad y rendimiento, la arquitectura térmica avanzada y el flujo de aire optimizado de los sistemas Supermicro X13 les permiten funcionar en entornos de alta temperatura ambiente de hasta 40°C (104°F) con refrigeración por aire libre, reduciendo los costes de infraestructura relacionados con la refrigeración y el OPEX. Las opciones de refrigeración líquida también están disponibles para muchos sistemas X13 y pueden reducir el OPEX hasta un 40% en comparación con el aire acondicionado estándar. La arquitectura de ahorro de recursos de Supermicro para sistemas multinodo utiliza refrigeración y alimentación compartidas para reducir el consumo de energía y el uso de materias primas, reduciendo tanto el TCO como el TCE. Además, el diseño propio de las fuentes de alimentación Titanium Level garantiza aún más la mejora de la eficiencia operativa. Como resultado, el PUE de un centro de datos puede reducirse de forma realista desde una media del sector de 1,60 hasta el rango de 1,05.

Cartera deSupermicro X13:

SuperBlade® – El X13 SuperBlade de Supermicro, de alto rendimiento, densidad optimizada y eficiencia energética, puede reducir significativamente el capital inicial y los gastos operativos de muchas organizaciones. SuperBlade utiliza componentes compartidos y redundantes, como refrigeración, redes, alimentación y gestión de chasis, para ofrecer el rendimiento informático de un rack de servidores completo en un espacio físico mucho más reducido. Estos sistemas admiten blades con GPU y están optimizados para IA, análisis de datos, HPC, cloud y cargas de trabajo empresariales. Una reducción del cableado de hasta el 95 % en comparación con los servidores estándar del sector reduce los costes y puede disminuir el uso de energía.

GPU Servers con PCIe GPUs – Optimizado para profesionales de IA, aprendizaje profundo, HPC y gráficos de gama alta, proporciona la máxima aceleración, flexibilidad, alto rendimiento y soluciones equilibradas. Los sistemas optimizados para GPU de Supermicro admiten aceleradores avanzados y ofrecen un aumento espectacular del rendimiento y ahorro de costes. Estos sistemas están diseñados para cargas de trabajo HPC, AI/ML, renderizado y VDI.

Universal GPU Servers – Los sistemas X13 Universal GPU son servidores abiertos, modulares y basados en estándares que proporcionan un rendimiento y una capacidad de servicio superiores con procesadores duales Intel Xeon Scalable de 4ª generación y un diseño intercambiable en caliente y sin herramientas. Las opciones de GPU incluyen la última tecnología PCIe, OAM y NVIDIA SXM. Estos servidores GPU son ideales para cargas de trabajo con el rendimiento de formación de IA, HPC y análisis de Big Data más exigente.

Hyper – La serie X13 Hyper aporta un rendimiento de última generación a la gama de servidores de montaje en bastidor de Supermicro, diseñados para asumir las cargas de trabajo más exigentes junto con la flexibilidad de almacenamiento y E/S que proporciona un ajuste personalizado para una amplia gama de necesidades de aplicación.

Hyper-E – El X13 Hyper-E lleva el rendimiento y la flexibilidad de la serie insignia Hyper de Supermicro a Edge con factores de forma de profundidad corta diseñados para despliegues de centros de datos Edge y telco. Las configuraciones optimizadas para telecomunicaciones cuentan con certificación NEBS de nivel 3 y fuentes de alimentación de CC opcionales en determinados modelos. Todas las ranuras de expansión y E/S son accesibles desde la parte frontal para facilitar el mantenimiento en entornos con limitaciones de espacio, mientras que las innovaciones de diseño de fácil mantenimiento eliminan la necesidad de herramientas para el mantenimiento, lo que simplifica el despliegue y la instalación.

BigTwin® – Los sistemas X13 BigTwin ofrecen una densidad, rendimiento y capacidad de servicio superiores con procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación duales por nodo y un diseño sin herramientas intercambiable en caliente. Estos sistemas son ideales para cargas de trabajo de nube, almacenamiento y medios.

GrandTwin™ – El X13 GrandTwin es una arquitectura totalmente nueva diseñada específicamente para el rendimiento de un solo procesador. El diseño maximiza la computación, la memoria y la eficiencia para ofrecer la máxima densidad. Impulsado por un único procesador Intel Xeon Scalable de 4ª generación, el diseño modular flexible de GrandTwin puede adaptarse fácilmente a una amplia gama de aplicaciones, con la capacidad de añadir o eliminar componentes según sea necesario, reduciendo el coste. Además, Supermicro GrandTwin cuenta con nodos frontales (pasillo frío) intercambiables en caliente, que pueden configurarse con E/S frontales o traseras para facilitar el mantenimiento. Como resultado, el X13 GrandTwin es ideal para cargas de trabajo como CDN, Edge Computing multiacceso, Cloud Gaming y clústeres de caché de alta disponibilidad.

FatTwin® – Los sistemas X13 FatTwin de alta densidad ofrecen una avanzada arquitectura gemela 4U multinodo con 8 o 4 nodos (un solo procesador por nodo). El diseño de servicio de acceso frontal permite el mantenimiento en frío, con sistemas altamente configurables optimizados para infraestructuras de centros de datos con densidad y opciones de computación y almacenamiento. Además, Fat Twin admite bahías de unidades híbridas NVMe/SAS/SATA intercambiables en caliente con hasta 6 unidades por nodo (8 nodos) y hasta 8 unidades por nodo (4 nodos). Como resultado, el servidor Supermicro FatTwin sobresale donde las aplicaciones EDA son críticas.

SuperEdge – X13 SuperEdge de Supermicro está diseñado para gestionar los crecientes requisitos de densidad de computación y E/S de las aplicaciones de borde modernas. Con 3 nodos personalizables de un solo procesador, SuperEdge ofrece un rendimiento de alta clase en un factor de forma de 2U de profundidad corta. Cada nodo es intercambiable en caliente y ofrece E/S de acceso frontal, lo que hace que el sistema sea ideal para despliegues remotos de IoT, Edge o Telco. Con opciones flexibles de conectividad Ethernet o fibra al BMC, Super Edge facilita a los clientes la elección de conexiones de gestión remota según sus entornos de despliegue.

Edge Servers – Optimizados para las cargas de trabajo de telco Edge, los sistemas Supermicro X13 Edge ofrecen una potencia de procesamiento de alta densidad en factores de forma compactos. La alimentación flexible con configuraciones AC y DC disponibles y las temperaturas de funcionamiento mejoradas de hasta 55°C (131°F) hacen que estos sistemas sean ideales para la computación Edge multiacceso, Open RAN y despliegues Edge en exteriores. Supermicro SuperEdge aporta computación de alta densidad y flexibilidad al Edge inteligente, con tres nodos de procesador único intercambiables en caliente y E/S frontal en un factor de forma 2U de profundidad corta.

CloudDC – Máxima flexibilidad en E/S y almacenamiento con 2 ó 6 ranuras PCIe 5.0 y ranuras AIOM duales (PCIe 5.0; compatible con OCP 3.0) para un rendimiento de datos máximo. Los sistemas Supermicro X13 CloudDC están diseñados para un mantenimiento cómodo con soportes sin herramientas, bandejas de unidades intercambiables en caliente y fuentes de alimentación redundantes que garantizan un despliegue rápido y un mantenimiento más eficiente en los centros de datos.

WIO – Los sistemas Supermicro WIO de un solo zócalo ofrecen una amplia gama de opciones de E/S para proporcionar sistemas realmente optimizados para requisitos específicos. Los usuarios pueden optimizar las alternativas de almacenamiento y redes para acelerar el rendimiento, aumentar la eficiencia y encontrar el ajuste perfecto para sus aplicaciones. Los sistemas X13 WIO de Supermicro ahora pueden acomodar GPU de doble ancho para cargas de trabajo AI/ML aceleradas a través de ranuras de expansión de carga superior de nuevo diseño.

Petascale Storage – Los sistemas X13 All-Flash NVMe ofrecen una densidad de almacenamiento y un rendimiento líderes del sector con unidades EDSFF, lo que permite una capacidad y un rendimiento sin precedentes en un único chasis 1U. Este último servidor E1.S, el primero de una futura gama de sistemas de almacenamiento X13, es compatible con soportes EDSFF de 9,5 mm y 15 mm, que ya comercializan todos los proveedores flash líderes de la industria.

MP Servers – Los servidores X13 MP aportan la máxima configurabilidad y escalabilidad en un diseño de 2U o 6U, incorporando 4 u 8 CPU. Los sistemas multiprocesador X13 aportan nuevos niveles de rendimiento informático y flexibilidad con soporte para procesadores Intel Xeon Scalable de 4ª generación para soportar cargas de trabajo empresariales de misión crítica.

