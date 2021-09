-Supermicro presenta Rack Plug and Play Cloud Infrastructure con pruebas de acceso remoto y validación gratuitas

La solución de rack total para contenedores Kubernetes empresariales, basada en RedHat OpenShift, ofrece la simplicidad de la computación en la nube con un ahorro de costes en la infraestructura local de hasta el 70%*

SAN JOSE, Calif., 14 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología informática ecológica, ha anunciado una prueba de acceso remoto y programa de validación gratuito– JumpStart para la Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure. La solución Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure elimina la carga de diseñar y desplegar una solución de nube interna personalizada con una configuración total a nivel de rack preconfigurada y validada con los servidores, el software, el almacenamiento, la red y los servicios para una infraestructura de nube de primera clase. Con el programa JumpStart de Supermicro, los usuarios pueden ejecutar pruebas de acceso remoto y validación para sus cargas de trabajo en la solución de nube antes del despliegue.

A medida que más clientes sienten la carga de los crecientes costes de la nube alojada, muchos buscan repatriar las cargas de trabajo de la nube en una infraestructura interna de menor coste. Sin embargo, quieren evitar el requisito de construir una solución interna personalizada. Supermicro, en colaboración con RedHat e Intel, ha introducido una solución llave en mano que permitirá a los clientes poner en marcha una infraestructura de nube escalable en días en lugar de semanas o meses. La configuración base puede comprarse directamente o alquilarse por unos 3.000 dólares al mes1. El modelo de tarifa plana elimina los cargos por uso imprevistos: cuanto más se use, más se ahorra.

"El programa Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure proporciona una eficiencia de costes y rendimiento que cambia el juego para la empresa actual", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Están disponibles sistemas de bastidores totalmente ensamblados y validados, incluyendo el hardware y el software, lo que permite un despliegue rápido y la puesta en línea de los sistemas con mayor rapidez. Este programa puede ahorrar a los clientes tiempo y esfuerzo de diseño. Nuestra última iniciativa JumpStart aprovecha las CPUs de Intel, la memoria persistente Intel Optane, el almacenamiento NVMe All-Flash y las redes 100GbE para un rendimiento de primera clase. Con la plataforma de contenedores RedHat OpenShift y la configuración de pruebas y validación de acceso remoto gratuito JumpStart, los clientes pueden comenzar la transición a la nube eficiente y escalable inmediatamente."

La configuración Supermicro JumpStart es una opción de nivel básico de la cartera completa de soluciones de Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure que incluye rendimiento adicional, modularidad, alta capacidad y diseños extremos. Estas soluciones llave en mano incluyen la infraestructura de rack, cableado, alimentación y refrigeración para simplificar el despliegue de soluciones a escala. Puede soportar cientos de instancias y contenedores con un TCO hasta un 70%* mejor que las ofertas de nube alojadas.

"Red Hat OpenShift es la plataforma Kubernetes empresarial líder de la industria y proporciona una mayor consistencia en cualquier infraestructura para construir, desplegar y gestionar mejor las aplicaciones a escala", dijo Joe Fernandes, vicepresidente y director general de Core Cloud Platforms, Red Hat. "Al combinar la potencia de OpenShift con los procesadores de Intel y la solución de infraestructura en la nube de Supermicro, las organizaciones pueden reducir los costes y no solo dar soporte a los requisitos inmediatos de las cargas de trabajo, sino también abordar mejor los requisitos de crecimiento futuro según sea necesario en sistemas más sofisticados. Estamos encantados de colaborar con Supermicro e Intel para ayudar a dar soporte a los clientes en toda la nube híbrida abierta."

"Intel está colaborando con Supermicro para poner a disposición un clúster de sistemas totalmente configurado y listo para funcionar con los últimos procesadores Intel Xeon para probar soluciones de software innovadoras", dijo Rose Schooler, Vicepresidenta Corporativa de Ventas Globales de Centros de Datos de Intel. "Nuestros procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación con aceleradores de IA incorporados permiten desarrollar una nueva clase de aplicaciones, ofreciendo un rendimiento excepcional."

Con el programa de acceso remoto gratuito JumpStart de Supermicro, los clientes de Supermicro pueden empezar inmediatamente a validar y comparar sus aplicaciones, lo que permite una experiencia práctica con la solución. Acceder al programa es fácil y rápido. Usando el portal JumpStart de Supermicro, las partes interesadas pueden registrarse, y acceder a la solución a través de un portal seguro.

Cartera de productos

La configuración Supermicro JumpStart se basa en un sistema BigTwin® 2U de 4 nodos con procesadores Intel Xeon Scalable de 3ª generación para hasta 320 núcleos, 16TB de memoria, 736TB de almacenamiento All-Flash NVMe PCI-E 4.0 por sistema, junto con tres sistemas Ultra de 1U, que soportan hasta 1,1PB de almacenamiento All-Flash NVMe PCI-E 4.0, Switch de 100GbE para NVMe-oF y un Switch de 25GbE que ofrece un rendimiento superior de red de datos y almacenamiento para el almacenamiento de objetos en las instalaciones. Se trata de una versión reducida de la arquitectura de referencia Supermicro Red Hat® OpenShift® - Solución de alta densidad. La solución se basa en Red Hat OpenShift, la plataforma Kubernetes empresarial líder del sector. Hay disponibles otras configuraciones Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure optimizadas para la eficiencia, la escala y el rendimiento construidas en las plataformas Supermicro Ultra, SuperBlade®, CloudDC y Edge Computing.

Obtenga más información participando en nuestro seminario web con representantes de Supermicro, Intel y Red Hat, en directo o a la carta, "Build a Turn-Key Cloud with Cost Optimized Rack Plug-N-Play Cloud Infrastructure."

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial Edge Computing. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de las marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Intel, el logo de Intel y el resto de marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales.

Red Hat y OpenShift son marcas comerciales y/o registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

1 Para un arrendamiento de 3 años, sujeto a revisión y aprobación de crédito, se aplican términos y condiciones adicionales. Consulte el sitio web para más detalles (enlace)

* Basado en estimaciones internas de Supermicro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1625008/Super_Micro_Comp_Rack_Scale.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg