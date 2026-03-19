(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro entre los primeros en presentar el servidor de almacenamiento NVIDIA BlueField-4 STX para mejorar el rendimiento de la inferencia de IA

Supermicro demuestra su liderazgo con uno de los primeros servidores de almacenamiento Context Memory (CMX), basado en la arquitectura de referencia NVIDIA STX para almacenamiento de IA.

El servidor de almacenamiento BlueField-4 STX combina la CPU NVIDIA Vera y la tarjeta de red NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC.

El servidor de almacenamiento de Supermicro se basa en el lanzamiento el año pasado del sistema de almacenamiento totalmente flash Petascale JBOF, impulsado por NVIDIA BlueField-3.

SAN JOSÉ, California, 19 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, presentó hoy uno de los primeros servidores de almacenamiento de memoria de contexto (CMX) del sector, como parte de la arquitectura de referencia NVIDIA STX anunciada en NVIDIA GTC 2026. STX es una nueva arquitectura de referencia modular de NVIDIA diseñada para acelerar el ciclo de vida completo de la IA.

"Supermicro sigue siendo pionera en el mercado con nuevas arquitecturas a escala de rack diseñadas para superar las necesidades de una base de clientes de AI Factory en constante evolución", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Tras la presentación el año pasado del Petascale JBOF (Just a Bunch of Flash), donde demostramos la viabilidad de un JBOF con DPU NVIDIA BlueField-3, hemos desarrollado el servidor de almacenamiento CMX. Nuestro prototipo de la arquitectura de almacenamiento más reciente demuestra el nivel de nuestra colaboración con NVIDIA y nuestro compromiso de ser los primeros en lanzar al mercado tecnologías revolucionarias".

Para obtener más información sobre el nuevo servidor de almacenamiento Supermicro basado en la arquitectura de referencia NVIDIA STX, visite: www.supermicro.com/en/solutions/ai-storage

Aprovechando la arquitectura STX, el servidor CMX está diseñado para abordar el desafío de las consultas de IA de larga duración y las cargas de trabajo de agentes con múltiples etapas y cadena de pensamiento, que requieren el acceso a los tokens previos e intermedios asociados a la consulta del usuario. Esta solución acelera los resultados y reduce el consumo de energía que, de otro modo, se requeriría para recalcularlos cuando se supera el espacio de almacenamiento local necesario para los tokens. Este almacenamiento de tokens, denominado caché de clave-valor (KV), es administrado por NVIDIA Dynamo, la capa de orquestación de inferencia de NVIDIA.

Con el lanzamiento de la solución STX al mercado, Supermicro colaborará con estos socios de software y otros en la adaptación y validación. Además, las sólidas relaciones de Supermicro con proveedores líderes de SSD, como Micron, Samsung, Phison y otros, permitirán realizar pruebas para cumplir con los requisitos específicos de la arquitectura STX.

En GTC 2026, Supermicro también anunció siete soluciones de plataforma de datos de IA basadas en la GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, en colaboración con NVIDIA y socios de almacenamiento como Cloudian, DDN, Everpure (anteriormente Pure Storage), IBM, Nutanix, VAST Data y WEKA. La plataforma de datos de IA permite a las empresas procesar sus datos para cargas de trabajo de IA. El servidor CMX se exhibe en el stand n° 1113 de Supermicro y en el stand de NVIDIA, durante NVIDIA GTC 2026, del 16 al 19 de marzo.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE.UU., Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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