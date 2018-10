COMUNICADO: Supermicro, Red Hat y Solarflare marcan un récord mundial de mejora de la latencia

Publicado 20/06/2018 14:01:17 CET

-Supermicro, Red Hat y Solarflare marcan un récord mundial en rendimiento con una mejora de la latencia de dos dígitos en aplicaciones financieras

El servidor 1U Ultra Server de Supermicro, con SO Linux 7.5 de Red Hat Enterprise y usando una pila de red de Solarflare, marca un récord mundial de referencia STAC-N1(TM) con una latencia media de 2,3 microsegundos

SAN JOSÉ, California, 20 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , una importante empresa internacional de computación, almacenamiento, soluciones para redes y tecnología de computación verde, junto con Red Hat y Solarflare, han anunciado hoy el establecimiento de un nuevo récord mundial de baja latencia según la bien conocida referencia STAC-N1 de STAC® (Securities Technology Analysis Center, o centro de análisis tecnológico de valores) para las instituciones financieras líderes mundiales.

STAC--N1 mide el rendimiento de una pila de red host usando una carga de trabajo típica de datos de mercado. Esta prueba se llevó a cabo utilizando un par de servidores Supermicro SYS-1029UX-LL1-S16, cada uno con procesadores duales de 8 núcleos Intel® Xeon® Scalable 6144 (Gold) con overclocking a 4,18GHz. En los servidores también se instaló el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 7.5 de Red Hat y adaptadores Solarflare X2522. En comparación con todos los resultados STAC-N1 previamente publicados, el sistema sin SO obtuvo la latencia media mínima de 2,3 microsegundos tanto en la tasa básica (100.000 mensajes por segundo) como en la tasa más alta probada (1 millón de mps).

«En cuanto a servidores de hiper velocidad, Supermicro sigue marcando el camino con nuevos e innovadores servidores que llevan el rendimiento al límite, con optimizaciones avanzadas que aprovechan completamente los últimos procesadores, las interfaces de red y el almacenamiento flash NVMe»," afirmó Charles Liang, presidente y CEO de Supermicro. «Con nuestra última generación de servidores Hyper-Speed Ultra Servers, optimizados para transacciones frecuentes y aplicaciones financieras afines, Supermicro ha mejorado significativamente la latencia para proporcionar a los clientes los sistemas más rápidos del mundo. Estas nuevas soluciones de hiper velocidad no sólo maximizan el rendimiento mediante la introducción de un modo «hiper turbo», sino que además proporcionan una fiabilidad de nivel empresarial para aplicaciones críticas».

«Linux es el sistema operativo preferido cuando se trata de cargas de trabajo extremas, y el SO Linux de Red Hat Enterprise es la base para muchas instalaciones de esta naturaleza», dijo Craig Muzilla, vicepresidente senior, Core Products and Cloud Services Business Group, Red Hat. «Gracias a nuestra colaboración con Solarflare y Supermicro, nos alegra haber proporcionado la plataforma para la referencia STAC-N1 más reciente, estableciendo de paso un récord mundial».

«Los resultados de la prueba STAC N1 representan dos hitos importantes para el sector», declaró Ahmet Houssein, vicepresidente de marketing de Solarflare. «En primer lugar, hemos demostrado que es posible la virtualización usando contenedores para aplicaciones de alto rendimiento, como son las transacciones electrónicas. Además, los resultados muestran que Kubernetes [https://blog.openshift.com/red-hat-chose-kubernetes-openshift/] y contenedor, o redes basadas en la nube, rinden de forma eficiente en entornos de escala extrema y constituyen el futuro en cuanto al desarrollo de aplicaciones. Aplaudimos el trabajo de Supermicro, de Red Hat y de nuestro equipo al lograr estos resultados y estamos deseando participar en futuras colaboraciones».

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas embebidos. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Acerca de SolarflareSolarflare está a la vanguardia de la conectividad de servidores para redes neuronales. Desde silicona a firmware y a software, Solarflare proporciona un conjunto de tecnologías integradas y completas para centros de datos distribuidos, de ultra escala y definidos por software. La arquitectura Solarflare XtremeScale Architecture es un patrón de diseño que incluye un completo conjunto de opciones para entornos de ultra escala: elevados anchos de banda, ultra baja latencia, conectividad a ultra escala, definidos por software, asegurados con firewalls de hardware e instrumentados par telemetría de velocidad de línea. Las soluciones de la empresa están disponibles a través de los distribuidores más importantes y revendedores de valor añadido, así como a través de importantes fabricantes internacionales. Con sede central en Irvine, California, Solarflare dispone de instalaciones de I+D en Cambridge, Reino Unido y Nueva Delhi, India. Para más información visite www.solarflare.com [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.solarflare.com&d=DwMGaQ&c=4DxX-JX0i28X6V65hK0ft5M-1rZQeWgdMry9v8-eNr4&r=xFpeBk6QL_g9r1oHrj2Ldta5zIr-WZEX64F5sh9OVfE&m=CbckL2-Etg2st_0hR4kjp2DN56nSPfcFIbD-I9BtWrQ&s=uybMggE9plap5tGMP1OLkVyXh8vvyYtG16pmCAzcFEw&e=] o encuéntrenos en LinkedIn [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_solarflare-2Dcommunications_&d=DwMGaQ&c=4DxX-JX0i28X6V65hK0ft5M-1rZQeWgdMry9v8-eNr4&r=xFpeBk6QL_g9r1oHrj2Ldta5zIr-WZEX64F5sh9OVfE&m=CbckL2-Etg2st_0hR4kjp2DN56nSPfcFIbD-I9BtWrQ&s=GjECA_q7C0u8wmaAzNpR7IVpvMTml1OSxg7SOi_QnIk&e=] y Twitter [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_Solarflare-5FComm&d=DwMGaQ&c=4DxX-JX0i28X6V65hK0ft5M-1rZQeWgdMry9v8-eNr4&r=xFpeBk6QL_g9r1oHrj2Ldta5zIr-WZEX64F5sh9OVfE&m=CbckL2-Etg2st_0hR4kjp2DN56nSPfcFIbD-I9BtWrQ&s=0zA1P4YoZsBm6xOZ_eJU6IW4koMZX8ODzCxf9364_B8&e=].

