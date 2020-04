Supermicro trae servidores estándar de la industria a mercados globales 5G y Telco, y presenta nuevo sistema compacto 2U

El nuevo servidor Ultra 2U de corta profundidad optimizado para centros de datos Edge Micro admite nuevos procesadores escalables Intel Xeon de segunda generación con TDP de hasta 205 vatios y 8 tarjetas adicionales

SAN JOSE, California, 9 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, presentó hoy un nuevo Ultra SuperServer 2U de corta profundidad optimizado para ofrecer potentes plataformas estándar de la industria para entornos 5G y telecomunicaciones.

A medida que la industria de las telecomunicaciones adopta gradualmente estándares abiertos, como las soluciones basadas en O-RAN, los operadores están cada vez más interesados en utilizar servidores comerciales (COTS, por sus siglas en inglés) para su infraestructura. Pero muchas de las soluciones de servidores de TI existentes enfrentan desafíos tales como congestión de ancho de banda, falta de escalabilidad, demoras en el procesamiento y problemas de seguridad e integridad de los datos, incluidos problemas de cumplimiento y privacidad. Al ofrecer servidores estándar de la industria optimizados para aplicaciones 5G, Supermicro está transformando la industria de las telecomunicaciones con sistemas potentes y ricos en funciones que proporcionan conectividad inteligente y sin interrupciones desde Edge a la nube.

A medida que más y más compañías buscan modernizar sus centros de datos y su infraestructura Edge con las últimas tecnologías de servidor estándar de la industria, estamos expandiendo agresivamente nuestra cartera de sistemas optimizados para aplicaciones 5G y de telecomunicaciones", dijo Charles Liang, presidente y director general de Supermicro. "Nuestro nuevo Ultra SuperServer 2U de corta profundidad no solo ofrece mejores características, un rendimiento más rápido y una eficiencia energética más ecológica, sino que también incluye certificación NEBS y fuentes de alimentación redundantes de CC o CA".

Con características de alta confiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (RAS, por sus siglas en inglés) disponibles en un factor de forma de montaje en bastidor de 2U de poca profundidad, el nuevo Ultra SuperServer 2U de Supermicro admite dos nuevos procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación con TDP de hasta 205 vatios cada uno y ofrece un alto rendimiento computación de rendimiento, almacenamiento y redes para micro centros de datos Edge. Este nuevo servidor Edge de 2U admite hasta 6 TB de memoria DDR4 en 24 ranuras y cuenta con ocho ranuras de expansión PCI-E 3.0 para configuraciones de red flexibles. Las convenientes unidades de intercambio directo en caliente y los módulos de ventilador combinados con una profundidad compacta de 22,6 pulgadas y la certificación NEBS 3 hacen de este servidor un activo valioso para las organizaciones que buscan modernizar sus centros de datos y su infraestructura Edge.

El nuevo servidor de Supermicro viene con soporte para la tarjeta Intel® FPGA Programmable Acceleration Card N3000 (Intel FPGA PAC N3000), una plataforma altamente personalizable que permite aplicaciones de alto rendimiento, baja latencia y gran ancho de banda. Esta plataforma puede ayudar a acelerar la adopción de 5G y virtualización de funciones de red (NFV) para fabricantes de equipos de telecomunicaciones (TEM), proveedores de funciones de red virtual (VNF), integradores de sistemas y empresas de telecomunicaciones, para llevar al mercado soluciones escalables y de alto rendimiento.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro®, líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

