Surge Copper proporciona una actualización acerca de los programas de campo de verano

VANCOUVER, BC, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o "la compañía") se complace al proporcionar una actualización acerca de los programas de campo de verano de la compañía que se están llevando a cabo en los proyectos de Ootsa y Berg situados en el distrito de Huckleberry en la parte central de British Columbia.

Durante el mes de julio, la compañía ha llevado a cabo trabajos de rehabilitación y de mejora en el sendero de acceso a Berg para llevar a cabo el acceso de camiones y vehículos todo terreno al área de depósito. La primera fase de este trabajo se completa gracias al equipo de excavadora que ha llegado al campamento de Berg. El equipo de excavadoras ya se encuentra instalando varias plataformas de perforación y completará mejoras adicionales a lo largo del camino de acceso cuando el equipo abandone el área del proyecto en las próximas semanas. La finalización de estas obras sirve para mejorar el acceso, y ha proporcionado acceso a nivel de carretera al campamento y área de depósito de Berg por primera vez en aproximadamente diez años y permitirá actividades de exploración y desarrollo rentables en el futuro. El sendero de acceso a Berg se bifurca en un camino de servicio forestal local donde se están realizando trabajos adicionales de mejora de caminos y puentes, contando con la dirección de un operador forestal local.

También durante el mes de julio, Geotech Ltd. ha finalizado la fase de adquisición de datos del estudio geofísico aéreo que se está llevando a cabo en todo el distrito de Huckleberry, contando con unos 4.000 kilómetros de línea sobrevolados sobre las propiedades de Surge en excelentes condiciones climáticas y sin días de espera. Los datos ya se están procesando con entregables finales que incluyen resultados de inversión, mapas e informes para seguir más adelante durante el trimestre.

El programa de perforación de verano que se está realizando dentro de la propiedad Ootsa está progresando bien, contando con aproximadamente 13.000 metros terminados desde principios de junio. La perforación de recursos en los depósitos de West y East Seel está a punto de completarse, y se proporcionarán actualizaciones adicionales según estén disponibles los resultados de los análisis de este programa. La compañía se ha comprometido también con consultores geológicos para actualizar el modelo geológico para West y East Seel e incorporar datos de perforación adicionales de los programas de perforación de los años 2020 y 2021, en preparación para una actualización de recursos a finales de este año. Los equipos de perforación se van a poner en marcha de cara a probar algunos objetivos de exploración en las tendencias de Seel y Ox antes de ser movilizados a Berg más adelante en el verano para completar un programa mínimo de 5.000 metros dirigido a las ampliaciones de las zonas de alta gradación dentro del recurso.

Leif Nilsson, consejero delegado y director, comentó: "Ha sido un verano extremadamente ajetreado hasta este momento, ya que hemos hecho frente a ambiciosos programas de trabajo paralelo en todo el distrito. Nos emociona el hecho de poder comenzar a ver los resultados de estos programas y seguir avanzando a medida que aprovechamos las excelentes condiciones operativas presentes en el centro de BC en la actualidad".

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías evaluadas e indicadas.

La compañía también ganará un interés del 70% en la propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un amplio proyecto de exploración en fase avanzada localizado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos Ootsa. Berg contiene recursos de cobre-molibdeno-plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg dan a Surge una posición de terreno dominante en el distrito Ootsa-Huckleberry-Berg y controlan más de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

