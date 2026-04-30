(Información remitida por la empresa firmante)

- SWI Capital Holding Ltd. presenta sus resultados para 2025, un año clave marcado por la aceleración de la estrategia de IA e infraestructura digital y la integración del gestor de inversiones Stoneweg

ÁMSTERDAM y SINGAPUR, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWICH o la Compañía) anunció hoy que ha publicado su Informe Anual Auditado 2025 elaborado por Deloitte.

SWICH es un conglomerado de inversión alternativa impulsado por un fuerte espíritu emprendedor que opera en numerosos sectores, incluidos la IA y la infraestructura digital, el sector inmobiliario, el crédito y el sector financiero.

El desempeño de este año se ha caracterizado por la integración de la gestora de inversiones internacional Stoneweg y una serie de adquisiciones exitosas y alianzas estratégicas.

Principales eventos:

Expansión de la cartera de infraestructura digital, giro hacia la IA: adquisición del proyecto de centro de datos Cambridge Innovation Campus (con 530 MW de potencia); El grupo también anunció la adquisición estratégica de una participación mayoritaria en una empresa europea de computación de alto rendimiento y socio de Nvidia Cloud, así como en una empresa de centros de datos de EE. UU.

adquisición del proyecto de centro de datos Cambridge Innovation Campus (con 530 MW de potencia); El grupo también anunció la adquisición estratégica de una participación mayoritaria en una empresa europea de computación de alto rendimiento y socio de Nvidia Cloud, así como en una empresa de centros de datos de EE. UU. Integración del Grupo Stoneweg -> Stoneweg es una gestora de inversiones internacional con más de 250 empleados y 10.000 millones de euros en activos bajo gestión (AUM). Actúa como administrador de propiedades y gestor de activos del fondo cotizado en Singapur Stoneweg Europe Stapled Trust.

-> Stoneweg es una gestora de inversiones internacional con más de 250 empleados y 10.000 millones de euros en activos bajo gestión (AUM). Actúa como administrador de propiedades y gestor de activos del fondo cotizado en Singapur Stoneweg Europe Stapled Trust. Fortalecimiento de nuestro balance mediante un aumento de capital de 217 millones de euros en 2025 y de 260 millones de euros en 2026.

SWICH mantiene un ratio préstamo-valor neto (LTV) conservador del 15,3 %, lo que proporciona una amplia capacidad para financiar las próximas fases de desarrollo sin comprometer la solidez del balance.

Cartera de acuerdos

SWICH anunció una serie de importantes acuerdos para impulsar su estrategia de IA e infraestructura digital mediante la adquisición de una participación significativa en una empresa estadounidense de infraestructura digital y tecnología, y la expansión en el segmento de IA como servicio a través de una inversión en un proveedor europeo líder de servicios en la nube, socio preferente de Nvidia. Ambas adquisiciones complementan a la perfección la plataforma de centro de datos de 2,3 GW de SWI, AiOnX, que desarrolla cinco proyectos de hiperescala estratégicamente ubicados, algunos de ellos arrendados a uno de los mayores proveedores de hiperescala.

Al integrar las plataformas europeas y estadounidenses, así como a los operadores de GPU como servicio de extremo a extremo, SWI está creando un actor destacado a nivel mundial en la infraestructura digital, que ofrece una capacidad de computación en la nube e inteligencia artificial totalmente integrada verticalmente.

Al comentar los resultados, el consejero delegado de SWI, Max-Hervé George, declaró: "El ejercicio 2025 fue un año clave para nuestro Grupo, durante el cual se sentaron las bases de una plataforma verdaderamente institucional. Nuestros equipos demostraron su capacidad de ejecución con disciplina y convicción, avanzando simultáneamente en múltiples frentes estratégicos. Consolidamos la estructura del Grupo, continuamos nuestra diversificación y logramos avances decisivos hacia la fase operativa de nuestros activos clave".

Conclusiones clave y perspectivas

Los activos totales de SWICH crecieron hasta alcanzar los 3.300 millones de euros a 31 de diciembre de 2025, impulsados por la continua apreciación del valor razonable en toda nuestra cartera de centros de datos y la integración del grupo Stoneweg.

Mantenemos un ratio LTV neto conservador del 15,3 %, lo que proporciona una amplia capacidad para financiar las próximas fases de desarrollo, sin comprometer la solidez del balance.

Nuestros centros de datos avanzan hacia su fase operativa; seguimos invirtiendo en proyectos de desarrollo de centros de datos, IA e infraestructura digital. Nuestras carteras inmobiliarias ya consolidadas siguen generando ingresos recurrentes; y nuestros equipos de Stoneweg aportan la capacidad de originación de operaciones y la experiencia en gestión de activos necesarias para mantener la creación de valor a largo plazo en toda la cartera.

El Informe Anual 2025 está disponible para inversores y otras partes interesadas en el paquete de informes de ESEF y como archivo PDF en el sitio web de SWI: (https://swi.com/reports/).

SWI anunciará por separado la fecha de su junta general anual.

Este comunicado de prensa contiene información que es o puede constituir información privilegiada en el sentido previsto en el Reglamento sobre el abuso de mercado (UE) 596/2014.

Notas a los redactores

Acerca de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) es un conglomerado de inversión global impulsado por un espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, incluyendo IA e infraestructura digital, bienes raíces, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del Grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento de primera mano y la capacidad de implementar estrategias de manera eficiente para maximizar el potencial de retorno. SWI Group se apoya en equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto en el sector inmobiliario como en estrategias de inversión. Actualmente, SWI Group gestiona aproximadamente 10.000 millones de euros en activos y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en todo el mundo.

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