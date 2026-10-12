SWI Group anuncia una ampliación de capital para acelerar la expansión de su infraestructura de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SWI Group anuncia una ampliación de capital institucional de 800 millones de euros, con una valoración final de 6.100 millones de euros, para acelerar la expansión de su infraestructura de IA y plataforma de computación transatlánticas

SINGAPUR y ÁMSTERDAM, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Group ("SWI"; SWICH), empresa cotizada en Euronext Ámsterdam, anuncia hoy una ampliación de capital de 800 millones de euros con inversores institucionales.

La ampliación de capital se lleva a cabo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias por parte de SWICH en varias series, elevando el capital social total a 558.399.385 acciones ordinarias. Esto eleva el capital total captado desde marzo de 2026 a más de 1.000 millones de euros.

La operación marca un hito importante en la transformación de SWI Group, al aportar un capital social adicional sustancial para acelerar la consolidación y expansión de su infraestructura digital transatlántica y su plataforma de computación para IA en Europa y Estados Unidos.

Como parte de la transformación anunciada por el grupo, los fondos se destinarán a apoyar el desarrollo y la ampliación de la capacidad de centros de datos y de computación para IA del grupo, incluyendo la infraestructura energética, el despliegue de recursos de computación y la ejecución de su cartera de proyectos a ambos lados del Atlántico.

La ampliación de capital refuerza sustancialmente el balance de SWI Group y dota al grupo de capacidad financiera adicional para ejecutar su estrategia de crecimiento a gran escala, lo que incluye nuevas inversiones en IA y el aumento de su participación en inversiones existentes. Asimismo, amplía su base de accionistas institucionales, mejora la liquidez del mercado e incrementa el capital flotante de la compañía hasta aproximadamente el 20% del capital social.

"Esta operación tiene como objetivo mantenernos al ritmo de los mercados de computación y centros de datos. Contamos con una estrategia clara, una cartera de proyectos considerable y una posición sólida en Europa y Estados Unidos. Nos complace enormemente dar la bienvenida a nuevos inversores que comparten nuestra ambición a largo plazo para el grupo", declaró Max-Hervé George, fundador y consejero delegado de SWI Group.

Como parte de la operación, se conceden a determinados inversores opciones sobre sus acciones, condicionadas al cumplimiento de hitos de ECM.

El presente comunicado de prensa contiene información que constituye o puede constituir información privilegiada a los efectos del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre el abuso de mercado.

Acerca de SWI Group

SWI Capital Holding Ltd. (www.swi.com), que cotiza en Euronext Amsterdam bajo el símbolo SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es la sociedad matriz de SWI Group. SWI Group opera como una plataforma global de inversión digital, centrada principalmente en inversiones a largo plazo en infraestructura digital. El grupo ofrece soluciones de inversión de primer nivel, impulsando el crecimiento, la resiliencia y la creación de valor a largo plazo en los mercados.

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