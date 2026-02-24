SWI Stoneweg Icona Group se adentra en la computación de IA con una inversión mayoritaria en Polarise

(Información remitida por la empresa firmante)

-SWI Stoneweg Icona Group, que cotiza en Euronext Amsterdam, se adentra en la computación de IA con una inversión mayoritaria en Polarise, un socio líder europeo de NVIDIA Cloud, creando una plataforma de infraestructura de IA europea totalmente integrada

- SWI Stoneweg Icona Group ha acordado adquirir una participación mayoritaria en Polarise, socio líder europeo de NVIDIA Cloud.

- El acuerdo fortalecerá aún más la estrategia de centros de datos e IA de SWI Group mediante la incorporación de capacidades de GPU como servicio e IA como servicio a su plataforma de centros de datos AiOnX de 2,3 GW.

- La valoración de Polarise se fija en 500 millones de euros una vez finalizada la inversión de SWI Group.

- SWI destina 1.000 millones de euros al desarrollo de la estrategia de infraestructura digital de Polarise.

- La transacción proporciona a Polarise infraestructura completa y respaldo financiero para impulsar su expansión y convertirse en un importante actor europeo en infraestructura digital de IA.

LONDRES, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Stoneweg Icona Group ha acordado adquirir una participación mayoritaria en Polarise, un socio preferente de NVIDIA Cloud europeo (incluida una inversión de capital de 100 millones de euros para operaciones), lo que marca una extensión natural de la estrategia del centro de datos del Grupo hacia la computación de IA. La transacción incorpora capacidades de GPU e IA como servicio a la plataforma AiOnX y respalda el enfoque de SWI Group en la construcción de una infraestructura digital escalable y rentable en toda Europa.

La transacción capitalizará el conocimiento y la experiencia combinados de los respectivos equipos, a la vez que busca implementar capacidades adicionales y agilizar la ejecución de nuevos proyectos con contrataciones estratégicas en funciones clave.

Con sede en Alemania, Polarise es un proveedor integral de infraestructura digital de IA, centrado en la construcción de la infraestructura subyacente para la IA y en proporcionar capacidades de computación de alto rendimiento (HPC) a través de sus ofertas de hardware y software. Polarise es socio preferente de NVIDIA y proveedor oficial de servicios de NVIDIA Cloud. Polarise ha lanzado recientemente la primera fábrica de IA a escala industrial en Alemania en colaboración con Deutsche Telekom y NVIDIA, tras su primera fábrica de IA en Oslo, Noruega. Polarise se centra en ofrecer servicios de primera clase para las principales necesidades de computación de IA empresarial y soberana, con el respaldo de 15 años de experiencia.

Esta nueva alianza garantizará todos los requisitos financieros futuros para ampliar la oferta de Polarise y aprovechará la plataforma europea de 2,3 GW de AiOnX para expandir rápidamente el despliegue de computación en todo el continente y ganar presencia en el mercado de otros países europeos.

Además de la adquisición de la participación estratégica en Polarise, SWI Group ha comprometido 1.000 millones de euros adicionales para la expansión y desarrollo de la cartera de proyectos de la alianza, que creará fábricas de IA de vanguardia impulsadas por las GPU más recientes de NVIDIA. El compromiso de 1.000 millones de euros refleja la convicción de SWI en el crecimiento estructural de la demanda de computación de IA en Europa y la necesidad de plataformas integradas y bien capitalizadas para atenderla. Esta asignación permitirá la activación de las respectivas carteras de proyectos de cada parte, otorgando a Polarise el capital para la ejecución de las adquisiciones ya realizadas, al tiempo que permite a SWI convertir su conjunto de oportunidades con una mayor dedicación gracias a un mayor control sobre el futuro componente operativo.

Max-Hervé George, fundador y consejero delegado de SWI Group comentó: "Estamos muy entusiasmados por asociarnos con una empresa tan prestigiosa en el sector de GPU e IA como servicio, lo que nos permitirá ampliar nuestra inversión actual en centros de datos para abarcar los elementos operativos críticos relacionados con la computación de GPU y la interfaz de cliente. Nuestra ambición es crear el principal desarrollador y operador de infraestructura digital de Europa. No podemos imaginar una mejor manera de hacerlo que con el extraordinario equipo de Polarise."

Michel Boutouil, fundador y consejero delegado de Polarise, declaró: "La colaboración con SWI Group nos permitirá acelerar significativamente nuestra misión y alcanzar nuevas fronteras en un plazo mucho más corto, un tiempo precioso que Europa necesita recuperar en la carrera global de la IA. Contar con un compromiso de financiación tan sólido de un socio que comprende a la perfección nuestras ambiciones, junto con un amplio suministro de energía existente en ubicaciones estratégicas europeas, constituye una base sólida para el desarrollo futuro de la tan necesaria infraestructura digital en Europa".

Juntos, SWI Group, AiOnX y Polarise están construyendo una plataforma europea integrada de infraestructura de IA que abarca potencia, computación y entrega.

Este comunicado de prensa contiene o puede contener información privilegiada en el sentido del Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE (596/2014).

SWI Stoneweg Icona Group ( www.swi.com ), que cotiza en la Bolsa de Valores Euronext de Ámsterdam con el código SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), es un conglomerado de inversión alternativa impulsado por un fuerte espíritu emprendedor que opera en numerosos sectores, como centros de datos, inmobiliario, crédito y financiero. Las estrategias de inversión de la compañía se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento directo y la capacidad de implementar estrategias eficientemente para maximizar el máximo potencial de rentabilidad.

En el ámbito de la infraestructura digital, el Grupo participa activamente en el desarrollo, la adquisición y la gestión de activos de centros de datos a través de AiOnX. El enfoque del Grupo en esta área abarca todo el ciclo de inversión, desde la adquisición y el desarrollo hasta la construcción y las operaciones, con el objetivo de construir infraestructuras de alta calidad y rentables a largo plazo. El grupo actualmente posee cinco centros de datos en toda Europa: Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España e Italia.

SWI Group cuenta con equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto inmobiliarias como de inversión. SWI Group tiene aproximadamente 11.000 millones de euros de activos bajo gestión y alrededor de 300 empleados en 26 oficinas en todo el mundo.

Fundada en Alemania, Polarise (www.polarise.eu) es una plataforma europea líder en infraestructura de IA que ofrece computación de alto rendimiento (HPC) a escala mediante una combinación de centros de datos de IA diseñados específicamente, capacidades de software avanzadas y una sólida experiencia operativa. Como uno de los socios de NVIDIA Cloud y proveedor de servicios de NVIDIA Cloud preferidos en Europa, Polarise permite a empresas y gobiernos implementar cargas de trabajo de IA críticas con alto rendimiento, seguridad y fiabilidad en todo el continente.

