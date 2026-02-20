Tadej Pogačar aparece en el evento de lanzamiento de KuCoin EU en Viena

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El ciclista de talla mundial Tadej Pogačar se presentó en Viena junto a la dirección de KuCoin en el evento oficial de lanzamiento de KuCoin EU, lo que marcó su primera aparición pública en relación con la reciente colaboración de la plataforma.

El evento reunió al consejero delegado de KuCoin, BC Wong; a la directora general de KuCoin EU, Sabina Liu; al director de operaciones de KuCoin EU, Christian Niedermüller; a altos ejecutivos, representantes de los medios de comunicación e invitados para celebrar el lanzamiento de KuCoin EU y presentar la colaboración al público europeo.

Pogačar se unió al equipo directivo de KuCoin durante la rueda de prensa y posteriormente asistió a la gala VIP, lo que resaltó el carácter colaborativo de la relación. Su presencia reflejó los valores compartidos que son la base de la colaboración: disciplina, constancia y rendimiento a largo plazo.

"En el ciclismo de más alto nivel, el éxito se basa en la preparación y la concentración a lo largo del tiempo", declaró Pogačar durante el evento. "El rendimiento se construye paso a paso, y la confianza se gana de la misma manera".

El consejero delegado de KuCoin, BC Wong, señaló que la asociación representa una creencia compartida en el profesionalismo y la excelencia sostenida.

"El enfoque de Tadej hacia el deporte de élite refleja disciplina y constancia al más alto nivel", afirmó BC. "Estas cualidades encajan a la perfección con nuestra visión del desarrollo a largo plazo".

Considerado ampliamente como uno de los ciclistas más destacados de su generación, Pogačar se ha ganado el reconocimiento mundial por su éxito sostenido en las etapas más exigentes del ciclismo. Su énfasis en la preparación, la seguridad y la constancia lo han convertido en uno de los atletas más representativos del ciclismo profesional moderno.

El evento de lanzamiento en Viena marcó un hito público para la colaboración, uniendo el deporte y la innovación digital en un entorno que priorizó el profesionalismo y el compromiso a largo plazo, en lugar de la visibilidad a corto plazo.

KuCoin afirmó que la colaboración seguirá evolucionando a través de un compromiso basado en el valor, destacando los principios compartidos de rendimiento, disciplina y credibilidad.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas, en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles con la normativa, con acceso a más de 1.000 tokens cotizados, negociación al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

Acerca de Tadej Pogačar

Tadej Pogačar es uno de los ciclistas profesionales más destacados del mundo y uno de los atletas más destacados de su generación. Cuatro veces campeón del Tour de Francia y actual campeón del mundo de ciclismo en ruta de la UCI, es ampliamente considerado como uno de los mejores ciclistas del ciclismo moderno. Conocido por su disciplina, constancia y precisión técnica, Pogačar ha alcanzado un éxito sostenido en el más alto nivel del ciclismo profesional.

