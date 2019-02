TAITRA: La industria espera que IoT aumente la esperanza de vida de 80 a 85 años para el año 2029

Publicado 25/02/2019 12:31:36 CET

-- El almacenamiento y gestión de los datos permitirá la optimización de los tratamientos preventivos para enfermedades gracias a la tecnología de la Internet de las Cosas (IoT) -- Se desarrollarán tratamientos más específicos bajo el nuevo concepto de 'medicina de precisión' -- Las soluciones IoT para eHealth aumentarán el acceso a los servicios de cuidado de salud, que mejorarán la salud y bienestar de los pacientes

El sector de la salud será el más afectado por la revolución digital. El desarrollo de IOT y su combinación con AI para analizar los datos generados por los dispositivos harán posible la creación de tratamientos más efectivos, teniendo un mejor cuidado para los pacientes, un mejor acceso para ello, y por encima de todo, una mejor medicina de prevención y precisión. Estas fueron algunas de las conclusiones de la conferencia "A life of well-being thanks to the intelligent technological solutions of Taiwan", llevada a cabo hoy dentro del marco laboral del Mobile World Congress 2019.

Durante la conferencia, Edgecore Networks, HTC DeepQ, IEI Integration Corp. y STARWING Technology Co. presentaron sus innovaciones de última generación relacionadas con la salud.

"Creemos que integrando nuestras fortalezas ICT con nuestra experiencia de salud, podemos hacer que nuestro sistema de salud sea más eficaz e inteligente", destacó Kate Wu, responsable de marketing estratégico de TAITRA.

HTC DeepQ: realidad virtual para formar a profesionales de la saludHTC DeepQ presentó su tecnología VR para formar a futuros médicos. Las plataformas de VR están cambiando la forma en la que aprendemos anatomía, por ejemplo. Nos permite formar acerca de una experiencia lo más cercana posible a la realidad, pero con la facilidad de ser capaz de repetirla con más facilidad.

IEI: Internet de las Cosas (IoT) cambiará el cuidado médicoIEI ha presentado su amplio catálogo para el sector del cuidado de la salud, que incluye una amplia infraestructura de compañías informáticas revolucionarias, redes y almacenamiento en nube. IEI se esfuerza para desarrollar un sistema auxiliar médico AI para construir de forma eficiente un entorno AI sencillo de usar que genere resultados precisos.

STARWING: posicionamiento de interiorSTARWING, el principal proveedor de sistemas de posicionamiento de interior de Taiwán, ha presentado su nueva generación de AI Indoor Positioning System, SiPS, que incorpora una precisión de posicionamiento de nivel de centímetro con la tecnología de análisis AI de ML y una red neural, utilizadas principalmente en los sistemas médicos avanzados y fabricantes de alta gama.

Edgecore Networks: transformando la forma en la que avanzamosEdgecore Networks presentó sus soluciones en red abiertas para redes móviles, acceso de banda ancha, centros de datos y despliegues de WiFi pública.

