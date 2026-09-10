(Información remitida por la empresa firmante)

-Tamar AI desata la creatividad con Glanze, una nueva plataforma de streaming con IA, en el 83º Festival de Cine de Venecia

VENECIA, Italia, 10 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Tamar AI, la empresa de tecnología creativa con sede en Palo Alto que impulsa la IA y que es la creadora de TapNow, el primer sistema operativo creativo nativo de IA del mundo, anunció hoy el lanzamiento de Glanze en el 83º Festival de Cine de Venecia. Como plataforma de streaming para series, películas y mundos explorables originales creados con IA, Glanze amplía el ecosistema de TapNow, creando un único camino conectado desde la creación hasta la audiencia global.

Impulsada por TapNow y alimentada por su iniciativa global de incubación de propiedad intelectual, 10.000 Universos Paralelos, Glanze es una plataforma de streaming diseñada para redefinir la forma en que se descubren las historias, convirtiendo la exploración de obras originales en parte de la experiencia de entretenimiento. Con Glanze ya disponible, series y películas nativas de IA con raíces locales llegan a audiencias globales sin las limitaciones de las plataformas de streaming tradicionales. Glanze se estrena con 40 títulos disponibles para previsualización, permitiendo que la creatividad viaje sin fronteras.

"El estreno de Glanze en Venecia, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo y donde se vislumbra el futuro del cine, refleja nuestra ambición de consolidar la IA como una fuerza creativa y significativa en la industria cinematográfica global. Glanze no es solo una plataforma de streaming, sino una parte integral del ecosistema TapNow, basada en nuestra convicción de que la IA existe para potenciar la creación, desde la idea hasta la distribución", afirmó Klaus He, cofundador de Tamar AI.

El lanzamiento de Glanze estuvo acompañado por un panel coorganizado por TapNow durante el Venice Production Bridge del Festival de Cine de Venecia, el 4 de septiembre. El panel "IA x Cine: La Iniciativa de los 10.000 Universos Paralelos" reunió a cineastas de IA, líderes de la industria y educadores cinematográficos para explorar el impacto creativo y económico de la IA en la producción cinematográfica. La sesión concluyó con una presentación técnica de "Primodia", una serie emblemática de la iniciativa de los 10.000 Universos Paralelos, para mostrar el sistema operativo creativo de TapNow en acción. El 7 de septiembre, una proyección selecta de historias nativas de IA de la iniciativa ofreció un primer vistazo a los mundos originales que Glanze está diseñado para llevar a audiencias globales.

Venecia marca el inicio de una temporada de actividades más amplia para Tamar AI, que próximamente llevará a su comunidad de cineastas de IA a Japón y Corea para Arena Peak Asia, su hackathon propio para creadores centrado en la narración transfronteriza con IA, del 16 al 19 de octubre.

Acerca de Tamar AITamar AI es una empresa global de tecnología creativa impulsada por IA, con sede en Palo Alto, California, fundada bajo la convicción de que la IA debe potenciar al creador, no reemplazarlo. Su producto estrella, TapNow, el primer sistema operativo creativo nativo de IA del mundo, impulsa un ecosistema que abarca herramientas, comunidad, desarrollo de talento, producción, educación y distribución, creando un camino continuo desde la idea inicial hasta la obra terminada, desde la comunidad de creadores hasta la audiencia global. Con la confianza de creadores en más de 150 países y regiones, Tamar AI apoya a los creadores en cada etapa del ciclo creativo a través de su Sistema de Creación con IA, su ecosistema nativo de IA para creadores y Glanze, la plataforma de streaming para IP originales nativas de IA.

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