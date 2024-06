Techem publica el Informe de Sostenibilidad 2023: La huella de CO2se reduce aún más (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo Techem reduce las emisiones de CO ₂ un 20 por ciento respecto al año anterior

Las medidas de igualdad de género demuestran su eficacia: El objetivo del 35% de mujeres en puestos directivos para 2025 al alcance de la mano

Electricidad 100 % verde para clientes y centros de Techem en Alemania

ESCHBORN, Alemania, 26 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Para Techem, proveedor de servicios para edificios inteligentes y sostenibles, la sostenibilidad y la protección del clima empiezan dentro de la propia empresa, como muestra el cuarto Informe de Sostenibilidad de Techem publicado hoy. El Grupo Techem, activo a nivel internacional, sigue trabajando de forma constante para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y, por tanto, la neutralidad climática para 2045. Techem ha logrado reducir sus emisiones de COe en casi un 20% durante el año fiscal 2023, situando la huella global de CO del Grupo en 244.134 toneladas[1] (ejercicio 2022: 306.800 toneladas). Además, Techem llevó a cabo su primera auditoría de Igualdad Salarial de Género, que muestra el porcentaje de diferencia salarial entre hombres y mujeres en Alemania durante el periodo de referencia y estableció un procedimiento para determinar y comunicar los datos. Todos los empleados recibieron formación sobre cuestiones de cumplimiento. Estos esfuerzos se vieron recompensados con una calificación de riesgo ESG de 8,7, considerada un "riesgo insignificante" por parte de la agencia de calificación Morningstar Sustainalytics.

Los principios clave de actuación son la eficiencia energética y la descarbonización

"Los esfuerzos mundiales para afrontar los retos del cambio climático nunca han sido tan urgentes, pero tampoco tan intensos como ahora", afirmó Matthias Hartmann, consejero delegado de Techem. "Queremos estar a la altura de nuestra responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Para nosotros, esto significa promover la neutralidad climática en los edificios impulsando sistemáticamente la eficiencia energética y la descarbonización. Paso a paso, estamos poniendo en marcha proyectos de baja inversión para reducir el consumo de energía, beneficiando tanto a los propietarios como a los inquilinos", subrayó Matthias Hartmann. Esto incluye la Sala de Calefacción Digital de Techem, una plataforma tecnológica apoyada en IA para la monitorización energética de los sistemas de calefacción que registra con ayuda de sensores tanto los niveles de temperatura, como las cantidades y flujos de energía generados. De este modo, pueden calcularse y supervisarse las curvas de eficiencia y uso, optimizando el funcionamiento de los sistemas de calefacción. La aplicación de estas medidas supone una reducción media del consumo de energía del 15%.

Implantación de una hoja de ruta hacia la neutralidad climática

Techem Solutions, es un ambicioso plan de descarbonización señala el camino hacia la neutralidad climática. Con una cuota actual del 49,6% (ejercicio 2022: 51,6%), la mayoría de las emisiones son atribuibles al consumo de gas natural incluido en el Alcance 1. La cantidad de gases de efecto invernadero emitidos en los inmuebles suministrados por Techem Solutions, esta vinculado a los sistemas de calefacción utilizados en ellos, al comportamiento de los ocupantes y a la temperatura exterior. Un invierno suave y un comportamiento de consumo más económico debido a los altos precios de la energía han contribuido significativamente a la reducción de las emisiones de COe en este ámbito. En el ejercicio fiscal 2023, el "Plan de Acción de Dispositivos" se centró aún más en el impacto de los dispositivos propios de la empresa sobre el medio ambiente y el clima. Las emisiones en la cadena de valor de la propia empresa (Alcance 3) ya se han reducido en un 18% en comparación con 2022.

Techem también planea que su flota de vehículos sea 100% neutra en emisiones de CO para finales de 2028. Y en consonancia,ya obtiene el 100 % de su electricidad de fuentes renovables en todos los centros alemanes y toda la electricidad suministrada a sus clientes también es exclusivamente verde.

Iniciativas para una mayor diversidad, igualdad e inclusión

"Techem está comprometida con un entorno de trabajo inclusivo y diverso. Esto incluye la hoja de ruta integral para una mayor diversidad, inclusión y contra la discriminación", añadió Hartmann. En el periodo de referencia actual, el porcentaje de mujeres en puestos directivos fue del 30,2% (ejercicio 2022: 27,7%). Esto acerca cada vez más a Techem a su objetivo de tener un 35% de mujeres en puestos directivos para 2025. Techem también recibió el certificado de la auditoría "berufundfamilie" en Alemania a finales de septiembre de 2023, destacando la compatibilidad de la vida laboral y personal en un entorno de trabajo orientado al futuro. Katharina Bathe-Metzler, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos, fue galardonada como parte de la campaña "Top 100 Women for Diversity" iniciada por la Beyond Gender Agenda.

Modelo empresarial resiliente

El informe anual de sostenibilidad, que es voluntario, documenta detalladamente la eficacia internacional de la gestión de la sostenibilidad. Crea transparencia para las partes interesadas en relación con el desarrollo de la empresa y contiene cifras clave auditadas. El Informe de Sostenibilidad se basa en las normas actuales de la Global Reporting Initiative (GRI), un marco reconocido internacionalmente para la elaboración de informes de sostenibilidad. Techem también ha abordado en detalle los riesgos y oportunidades en el ámbito del cambio climático como parte de la presentación de informes de conformidad con los requisitos del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD). La estrategia empresarial de Techem demuestra ser extremadamente resistente tanto en un escenario de 2° como en el "peor de los casos", es decir, aumentos muy bruscos de la temperatura.

1. COe (=CO - equivalente; consideración de todos los gases de efecto invernadero).2. Quedan excluidos los empleados que ya no trabajan para Techem o las personas que sólo realizan actividades auxiliares sin influir en nuestras actividades empresariales y que han sido clasificadas como no relevantes para la formación básica de cumplimiento.

Acerca de Techem

Techem es un proveedor líder de servicios para edificios inteligentes y sostenibles. Los servicios de la empresa abarcan la gestión energética y la conservación de recursos, la salud residencial y la eficiencia de procesos en el sector inmobiliario. Fundada en 1952, la empresa opera actualmente en 18 países con unos 4.300 empleados y presta servicios a más de 13 millones de hogares. Techem ofrece mejoras de eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor del calor y el agua en el sector inmobiliario. Como líder del mercado en lectura remota por radio del consumo de energía en viviendas, Techem sigue impulsando la conexión en red y los procesos digitales en el sector inmobiliario. Los modernos detectores de humo por radio con inspección remota y los servicios relacionados con la mejora de la calidad del agua potable en los inmuebles complementan la cartera de soluciones para el sector inmobiliario. Para más información, visite https://www.techem.com.

