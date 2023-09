TECNO destaca en IFA Berlín 2023, estableciendo nuevos estándares en innovación y tecnología

TECNO Booth at IFA, Berlin 2023

TECNO ganó 10 premios "Best of IFA". Se anuncian dos nuevos productos conceptuales de referencia.

BERLÍN, 7 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- TECNO, una marca global de tecnología innovadora participó una vez más en el Salón Internacional de Electrónica de Consumo (IFA) de Berlín, mostrando su destreza innovadora del 1 al 5 de septiembre de 2023, TECNO presentó dos dispositivos conceptuales "primicias en el mundo": la PC para juegos MEGA MINI con refrigeración por agua y el teléfono inteligente enrollable Phantom Ultimate.

A lo largo de la exposición, se destacó el diseño de exposición de TECNO bajo el tema "Juventud deslumbrante", mostrando la actitud de la marca de "pasión, innovación y modernidad" a través de un diálogo visual integral y elegante con los consumidores. La presencia de TECNO estuvo marcada por emocionantes lanzamientos de productos, presentaciones de productos destacados de TECNO y experiencias inmersivas que dejaron una huella en el mundo de la tecnología. Con un enfoque en abordar las necesidades y tendencias cambiantes de los consumidores, la participación de TECNO en IFA Berlín 2023 subrayó la dedicación de la compañía para elevar el panorama de la tecnología móvil del ecosistema inteligente.

TECNO revoluciona los juegos con el primer concepto de mini PC para juegos con refrigeración por agua del mundo

TECNO se ha embarcado en un viaje de innovación optimizando los diseños de CPU y GPU, lo que ha dado como resultado la creación del primer modelo conceptual de Mini PC para juegos refrigerado por agua, el más pequeño del mundo. Este innovador dispositivo representa el pináculo de la tecnología de juegos y está construido sobre la última generación de CPU con arquitectura X86, integrando a la perfección una potente CPU y gráficos discretos dentro de los límites de un chasis compacto de Mini PC.

Múltiples productos han obtenido varios premios internacionales en IFA.

Bajo el tema "Juventud deslumbrante", TECNO presentará por primera vez el MEGABOOK MEGABOOK T1 2023 de 14 pulgadas, equipado con una batería enorme; y TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition, que incorpora la exclusiva "tecnología fotocromática" de TECNO a una superficie dinámica que cambia de color, que recibieron los prestigiosos premios "Best of IFA" de los principales medios de comunicación tecnológicos, incluidos Android Headline, Guiding Tech, Reviewed y Pocket-link, etc.

Además, el producto AIoT insignia de TECNO, los auriculares TRUE 1 TWS, que cuentan con cancelación de ruido ANC de 42 dB y una impresionante duración de batería de 45 horas, recibieron el reconocimiento del socio de medios oficial de IFA, Guiding Tech, y fueron honrados con el premio "Best of IFA".

Conexión perfecta TECNO OneLeap

A partir de 2019, TECNO anunció que impulsará la construcción de una ecología de productos digitales mediante el lanzamiento de su estrategia comercial AIoT, con el objetivo de revolucionar el estilo de vida digital del consumidor objetivo e inspirarlos a construir una vida mejor. En la exposición, TECNO mostró su ecosistema de productos, centrado en teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles inteligentes, y presentó OneLeap Seamless Connection, que permite a los usuarios construir flujos de trabajo de procesamiento altamente eficientes. El gesto de deslizar tres dedos hacia la derecha facilita la transferencia inalámbrica de archivos, imágenes y videos, ofreciendo a los usuarios una experiencia de usuario altamente eficiente y conveniente.

Acerca de TECNO

TECNO es una marca de tecnología innovadora con operaciones en más de 70 países y regiones en los cinco continentes. Desde su lanzamiento, TECNO ha estado revolucionando la experiencia digital en los mercados globales emergentes, presionando incansablemente por la integración perfecta del diseño estético contemporáneo con las últimas tecnologías. Hoy en día, TECNO se ha convertido en un líder reconocido en sus mercados objetivo, ofreciendo innovación de vanguardia a través de una amplia gama de teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, computadoras portátiles y tabletas inteligentes, sistemas operativos HiOS y productos para el hogar inteligente. Guiado por la esencia de su marca "Stop At Nothing", TECNO se compromete a desbloquear las mejores y más nuevas tecnologías para personas con visión de futuro. Al crear productos elegantes e inteligentes, TECNO inspira a los consumidores de todo el mundo a nunca dejar de buscar lo mejor de sí mismos y su mejor futuro. Para obtener más información, visite el sitio oficial de TECNO: www.tecno-mobile.com.

