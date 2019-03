Las tecnologías de apoyo a asesor y orientadas al cliente de Objectway obtienen mención por Gartner

Publicado 11/03/2019 9:01:05 CET

La wealthtech suite de la firma, eXtend, combina varias capacidades modulares para componer soluciones específicas para la productividad del asesor e interacciones digitales de clientes

MILÁN, 11 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Objectway vuelve a ser mencionada de nuevo por Gartner, la compañía de investigación y asesoría en tecnología de la información líder en el mundo, en dos recientes informes.

En el informe Integrate Advisor Supporting Technologies Into Digital Platforms to Accelerate Advisor Adoption([1]), Objectway está citada en el contexto de las tecnologías de asesor existentes, como proveedor de planificación financiera, gestión de cartera y plataformas de riqueza todo en uno, y en el panorama de tecnologías emergentes, para sus herramientas de colaboración para el cliente. Estas herramientas aumentan la productividad del asesor integrando componentes de desktop del asesor y automatizando los flujos de trabajo para liberar tiempo de valor.

Por otro lado, las herramientas orientadas al cliente y las interacciones digitales mejoradas son prioridades para las firmas de riqueza, pero las ofertas actualmente se quedan cortas, lo que resulta en bajas tasas de clientes y uso, según el informe de Gartner, Enhance the Collaboration Experience in Client-Facing Technology to Improve Digital Empathy([2]).

En este documento de investigación, Objectway es mencionada como un vendedor representativo para aplicaciones móviles orientas al cliente. Estas son herramientas que pueden mejorar la colaboración en tiempo real entre asesor y cliente mediante vídeo-chat, co-navegación, mensajería instantánea. Los responsables de la información que ofrecen experiencia bancaria digital pueden mejorar la empatía digital optimizando la colaboración digital, según Gartner.

La wealthtech suite de Objectway, eXtend, está ganando progresivamente tracción en la industria de la Riqueza y Gestión de la Inversión como la plataforma digital de elección para responder a la creciente demanda para un cambio desde un enfoque basado en las transacciones a una interacción entre asesor y cliente con un impacto positivo en las vidas y objetivos de los inversores.

"Estamos orgullosos de que las inversiones en nuestra plataforma unificada digital se haya reflejado en estas menciones", afirmó Luigi Marciano, consejero delegado de Objectway. "Las capacidades modulares de nuestra wealthtech suite pueden combinarse para formar soluciones para las necesidades empresariales, desplegadas flexiblemente o en una nube, permitiendo una ventaja competitiva para nuestros clientes".

Fundado en 1990, el Grupo es líder en el sector de Riqueza digital, Inversión y Gestión de activos con unos ingresos de aproximadamente 75 millones de euros. Sus reconocidas plataformas de software atienden a más de 150 clientes, en 15 países y en tres continentes. Con oficinas en Italia, Reino Unido, Bélgica, Irlanda y Sudáfrica sus 700 empleados apoyan a aproximadamente 100.000 profesionales de la inversión para gestionar más de un billón de euros en riqueza.

