TEKLYNX CENTRAL 8.0:Gestión de etiquetas mejorada con control centralizado e impresión basada en navegador

AUCH, Francia, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, conocida mundialmente por ayudar a las empresas a mejorar la codificación de barras con su software de etiquetado y soporte al cliente, lanzó la última versión de su sistema de gestión de etiquetas empresariales: TEKLYNX CENTRAL 8.0.

Esta solución combina el diseño de etiquetas, la aprobación, la automatización de la impresión y la generación de informes en una única solución para ayudar a las empresas de todos los sectores a controlar el etiquetado desde una ubicación central. Al eliminar las instalaciones del cliente y permitir la impresión de etiquetas desde un navegador, las empresas aumentan la eficiencia operativa y reducen los gastos generales de TI.

Las mejoras de TEKLYNX CENTRAL 8.0 incluyen:

Mejor gestión de impresoras sin uso y usuarios inactivos

Integración y configuración más sencillas para implementaciones en la nube

Mayor visibilidad de las tareas y funciones administrativas

Envío automático por correo electrónico de etiquetas, listas de selección o avisos de envío con solicitudes de impresión

Compatibilidad con Windows Server 2025, aprovechando HTTPS y TLS 1.3 integrados

Se ha implementado Microsoft .NET 8.0 para algunos componentes específicos

"Nos complace anunciar el lanzamiento de TEKLYNX CENTRAL 8.0 al mercado, una solución que refleja nuestro compromiso con la innovación y la satisfacción de las necesidades cambiantes de nuestros clientes", afirmó Thierry Mauger, presidente internacional de TEKLYNX. "Al centralizar la gestión de etiquetas y permitir una impresión eficiente basada en navegador, TEKLYNX CENTRAL 8.0 permite a las empresas optimizar sus operaciones, reducir la complejidad y responder rápidamente a las demandas cambiantes en sus cadenas de suministro".

TEKLYNX CENTRAL satisface las necesidades de empresas con múltiples ubicaciones o socios, como proveedores o fabricantes contratados. Ofrece implementación local, en la nube o híbrida y se integra perfectamente con los sistemas empresariales y las fuentes de datos existentes, incluidos SAP, Oracle y Microsoft. TEKLYNX CENTRAL también ayuda a las empresas de sectores altamente regulados a cumplir con normativas como la FDA 21 CFR Parte 11 y la Norma de comunicación de riesgos de OSHA.

Obtenga más información sobre la solución de etiquetado empresarial todo en uno TEKLYNX CENTRAL en teklynx.com/central.

ACERCA DE TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro funcionen mejor. Hoy, más de 750.000 empresas en más de 170 países confían en los productos de diseño de etiquetas RFID y códigos de barras integrados de TEKLYNX y en las personas detrás de sus soluciones para que las operaciones de etiquetado de códigos de barras sean eficientes, precisas, seguras y compatibles con la industria. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder mundial debido a su software confiable y su excelente soporte al cliente. Para obtener más información sobre cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a las empresas de todas las industrias en todo el mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.

