The Baron™ Upright de Aristocrat Gaming™ hace su debut europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

- Con innovaciones tecnológicas avanzadas, The Baron Upright ahora está disponible en siete ubicaciones en toda Europa

LAS VEGAS, 20 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Considerado el gabinete de tragaperras más esperado del año, The Baron Upright ha debutado en Europa con un impresionante total de siete instalaciones a lo largo de siete días en siete ubicaciones internacionales. The Baron Upright ya está disponible en Albania, Francia, Italia, Malta, Mónaco, Montenegro y a bordo de cruceros europeos.

Enlace a fotos de alta resolución y vídeo teaser

Desde su debut en Norteamérica hace unos meses, The Baron Upright y su colección de juegos han escalado rápidamente posiciones en las listas de la industria, ocupando los primeros puestos durante los últimos meses en las listas de investigación independientes. Ahora, con su rápida llegada internacional, The Baron Upright ampliará su alcance para conectar con clientes y jugadores de toda Europa.

"La velocidad con la que comercializamos hardware y juegos a nivel internacional ha sido una prioridad absoluta para nuestros clientes. Con las recientes instalaciones de Phoenix Link™ y ahora la llegada de The Baron Upright, nos complace haber logrado ese objetivo", declaró Kurt Gissane, director de ingresos de Aristocrat Gaming. "The Baron Upright ofrece una experiencia de entretenimiento completamente nueva para nuestros clientes y jugadores internacionales, desde su diseño único hasta sus populares títulos de lanzamiento, y esperamos con ansias su excelente respuesta".

Siguiendo los pasos de sus galardonados predecesores, el gabinete de doble pantalla The Baron Upright presenta innovaciones tecnológicas avanzadas que incluyen iluminación dinámica integrada, monitores de pantalla avanzados y elementos de diseño elegantes para mejorar los pisos de casino.

Las avanzadas características tecnológicas de The Baron Upright se centran en el jugador y ofrecen una experiencia de juego aún más vibrante. Los LED de alta intensidad iluminan el marco del gabinete y los monitores, mientras que la retroiluminación indirecta en la chimenea ilumina The Baron en colores que combinan con la jugabilidad y los temas del juego (ambos incluidos de serie), y una vela integrada que rebaja el perfil del gabinete para una mejor visibilidad en las salas de casino.

Los dos monitores 4K de ultraalta definición de 27" ofrecen comodidad y ergonomía comprobadas, junto con gráficos de primera clase. Además, una cubierta LCD personalizable de 27" integra funciones de juego y jackpot, o se puede extraer para adaptarse a diferentes alturas de techo y a las necesidades del suelo. Una discreta barra de sonido, dos altavoces superiores y un subwoofer integrado en el gabinete ofrecen una experiencia de sonido prémium mejorada. Finalmente, una botonera virtual flotante añade elegancia y funcionalidad al moderno diseño de The Baron Upright.

El lanzamiento europeo de Baron Upright es Bao Zhu Zhao Fu Ignite™ Blue Prosperity and Red Prosperity, diseñado específicamente para los clientes europeos, con una apuesta mínima de entrada de 50 créditos y más opciones de jackpot. Bao Zhu Zhao Fu Ignite Blue Prosperity and Red Prosperity amplía el popular juego base Red and Blue Festival e incorpora un cuarto Metamórfico y un nuevo activador Cuádruple Metamórfico. Además, los jugadores pueden activar Metamórficos adicionales una vez que estén en la función de bonificación Hold & Spin.

Los títulos que se lanzan rápidamente y que ya están disponibles para su compra en más de 15 mercados EMEA incluyen: Ju Cai Jin Gui™ Dragon and Ingot y Lucky Looters™ Devil and Leprechaun.

Ju Cai Jin Gui es el sucesor de Fu Dai Lian Lian™, basado en el Triple Metamórfico que lo inició todo, para presentar un nuevo miembro de la marca con la incorporación de un Cuarto Metamórfico. Lucky Looters es un metamórfico doble con la función Lock & Loot para bloquear los rodillos 1 y 5 y multiplicar hasta 12 valores de Cash on Reels de los rodillos 2 al 4 hasta 6x, lo que da un multiplicador de 48x.

Para más información sobre The Baron Upright, visite https://www.aristocratgaming.com/emea/.

ACERCA DE ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN S.L

Aristocrat Technologies Spain S.L. es una filial de Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), una empresa global de entretenimiento y creación de contenido con más de 7.300 empleados en más de 20 ubicaciones en todo el mundo. Aristocrat Gaming es líder en el diseño, fabricación y distribución de juegos de Clase III, así como de innovaciones de Clase II para casinos nativos americanos y mercados emergentes. La misión de la empresa es llevar alegría a la vida a través del poder del juego. Sus valores se basan en la creatividad y la tecnología, y cuenta con una rica trayectoria de innovación que ha marcado la industria del juego durante décadas. Para más información, visite el sitio web de la empresa: www.aristocratgaming.com/emea.

Contactos de medios:Meghan Speranzomeghan.speranzo@aristocrat.com

Chelsea Eugeniochelsea.eugenio@aristocrat.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1373400...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-baron-upright-de-aristocrat-gaming-hace-su-debut-europeo-302407185.html