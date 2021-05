The Carlton Tower Jumeirah abre el 1 de junio en Knightsbridge tras una completa transformación

LONDRES, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Jumeirah Group, la empresa global de hostelería de lujo abrirá su hotel insigne europeo, The Carlton Tower Jumeirah, en el corazón de Knightsbridge de Londres el 1 de junio de 2021. La apertura seguirá a un cierre de 18 meses durante el cual el ilustre A-lister se sometió a una renovación de 100 millones de libras, la más extensa de su historia. La envidiable posición del hotel ofrece a los huéspedes un acceso único a los jardines privados de Cadogan, que presentan un espacio verde y pistas de tenis, normalmente solo abiertas a los residentes.

Para ver el Comunicado Multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8898351-carlton-tower-jumeirah-opens-june-1st-in-knightsbridge/.

Cada rincón del edificio de 17 pisos ha sido rediseñado para encarnar el patrimonio de la zona y el lujo contemporáneo. Junto con un nuevo vestíbulo y recepción, habrá 186 nuevas habitaciones y suites, muchas de las cuales contarán con balcones con espectaculares vistas sobre Londres. Los alojamientos cuentan con paneles de pared texturizados, muebles en formas y detalles más suaves en una paleta de colores cálidos influenciados por tonos de herencia británica en azul profundo, verde y granate, así como baños de mármol de suelo a techo. La suite más exclusiva del hotel, Royal Suite, de nueva creación, cuenta con tres dormitorios con la opción de privatizar todo el suelo para mayor seguridad y discreción.

Las características más destacadas de la renovación también incluyen el famoso club de salud "The Peak Fitness Club & Spa" situado en tres plantas, así como nuevas salas de tratamiento en el Talise Spa, y la piscina de 20 metros más grande de Londres con luz natural y vistas a través de su techo de cristal de doble altura. The Peak ofrecerá clases de estudio y un gimnasio con equipos a medida "Technogym", con vistas a la cafetería llena de luz de The Peak. Con su nuevo diseño y características, así como una membresía estrictamente limitada, The Peak parece listo para retomar su posición a la vanguardia del mundo del bienestar de lujo de Londres.

El restaurante "Al Mare" del hotel ofrece una sofisticada y acogedora experiencia gastronómica impregnada de todos los encantos de la cocina italiana, tanto familiar como de lujo. El restaurante ofrece una experiencia gastronómica y agradable, que lleva a los huéspedes a un viaje por Italia y cuenta con cocina de teatro, comedor privado y comedor al aire libre. El acceso desde el vestíbulo es "The Chinoiserie", la muy querida zona de comedor durante todo el día del hotel, que ofrece un innovador concepto de "pastel" que sirve pastelería todo el día. Además, un bar de vestíbulo de nueva creación ofrece un refinado cóctel y una experiencia de licores en entornos glamurosos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513965/Carlton_Tower_Jumeirah.jpg

