Publicado 03/02/2020 6:01:07 CET

The Cranemere Group adquiere Acquabella y crea "The Engineered Stone Group", un holding europeo líder mundial en productos de resina con carga mineral

Acquabella continuará operando de forma independiente como parte del grupo junto con Marmite, un negocio complementario ya propiedad de The Cranemere Group

LONDRES y CASTELLÓN, España, 3 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- The Cranemere Group, un fondo de inversión con una estrategia de crecimiento a largo plazo, ha constituido "The Engineered Stone Group" para crear el líder en productos de resina para el baño. Este grupo ha adquirido Acquabella, marca europea líder en el suministro de platos de ducha y paneles de pared de resina con cargas minerales. Acquabella operará bajo la estructura del holding "The Engineered Stone Group" junto con Marmite, el fabricante líder de lavabos, platos de ducha y bañeras de resina que The Cranemere Group adquirió previamente en 2016. No se han revelado los términos financieros de la transacción.

Al unir el enfoque de Acquabella en productos y servicio de alta calidad con la experiencia en diseño y la capacidad de fabricación de Marmite, "The Engineered Stone Group" estará en una excelente posición para satisfacer aún mejor las necesidades de los clientes, con mayores recursos, una oferta de productos más amplia y gran fuerza financiera.

Acquabella y Marmite continuarán operando de manera independiente, mientras se beneficiarán de las ventajas que proporcionará la plataforma compartida. Brian McCluskie continuará como Director Ejecutivo de "The Engineered Stone Group" y Marmite. El Director General de Acquabella, Juan José Benavent, y los equipos de gestión de Acquabella y Marmite seguirán en sus puestos.

"Estamos entusiasmados por unir fuerzas con Marmite formando parte de "The Engineered Stone Group", y confiamos en que esta asociación beneficiará a todos los que formamos parte de Acquabella", ha afirmado Juan José Benavent. "Estamos muy bien posicionados para un crecimiento sostenido y seguimos centrados en satisfacer las necesidades de los clientes y los minoristas. La ampliación de la línea de productos y las economías de escala del grupo proporcionarán recursos y capacidades adicionales sin cambiar lo que hace que Acquabella sea única", ha añadido.

"El grupo combinado es líder tanto en productos de marca como de marca blanca, con una amplia oferta de platos de ducha, lavabos, bañeras y paneles de pared, y presta servicios a todos los principales canales de distribución de toda Europa", ha remarcado Brian McCluskie. "El horizonte a largo plazo y los recursos de The Cranemere Group permitirán al grupo seguir invirtiendo en la mejora de nuestras capacidades para satisfacer las necesidades de los clientes, y construir un líder mundial a medida que la resina con cargas minerales se convierte en un material cada vez más importante para los accesorios de baño de alta calidad", ha añadido.

"La calidad superior de la resina está impulsando un ciclo de sustitución de material. A medida que este ciclo se desarrolla, este Grupo está en una posición única para satisfacer las necesidades de los clientes en toda Europa y los EE.UU.", ha asegurado Christopher Mahan, Presidente de "The Engineered Stone Group". "Bajo el liderazgo de Brian en el Grupo, y junto con Juan José y los equipos de dirección de ambas empresas, vemos potencial para muchos años".

Para más información sobre "The Engineered Stone Group", visitawww.engstone.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2709059-1&h=2922158122&u...]

Sobre The Cranemere Group

The Cranemere Group es un holding centrado en asociarse con equipos directivos líderes en sectores industriales esenciales para conformar negocios de alta calidad a largo plazo. El grupo de accionistas de The Cranemere Group está compuesto predominantemente por familias y un selecto grupo de instituciones enfocadas en el largo plazo. The Cranemere Group proporciona capital, experiencia en la creación de empresas y redes globales para apoyar el crecimiento de sus empresas y crear valor para todos sus grupos de interés. The Cranemere Group tiene su sede en Londres y oficinas en Nueva York y Washington, D.C.

Sobre Acquabella

Con sede en Castellón y con la visión de dar vida al espacio de baño de sus clientes, Acquabella es la marca europea líder en el suministro de platos de ducha, paneles de pared y lavabos de resina. La compañía ha sido reconocida recientemente como la Empresa Europea del Año en los European Business Awards.

Sobre Marmite

Fundada en Suecia en 1973, Marmite es una empresa de diseñado y fabricación líder de lavabos, bañeras y platos de ducha de resina de marca blanca. La compañía cuenta con dos instalaciones de fabricación en Polonia y sirve a grandes clientes en toda Europa y los Estados Unidos.

Contactos

Jonathan Keehner and Julie OakesJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher212-355-4449