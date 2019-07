The Dead Daisies están preparados para incendiar los escenarios

Publicado 25/07/2019 12:54:36 CET

La publicación del álbum de versiones "Locked And Loaded" estará disponible el 23 de agosto de 2019 a través de Spitfire Music/SPV

LOS ÁNGELES, 25 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- The Dead Daisies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=161186162&u=...] se enorgullecen de ser a día de hoy una popular banda de rock a la que le encanta celebrar la historia de la más música impresionante. En resumen, la banda son fanáticos del rock y siempre lo serán.

https://mma.prnewswire.com/media/950982/LOCKED_LOADED_THE_DE... [https://mma.prnewswire.com/media/950982/LOCKED_LOADED_THE_DE...]

Todos los álbumes de la banda hasta la fecha cuentan con al menos una versión inspirada en las grandes canciones de todas las épocas, desde los primeros grandes del blues hasta los clásicos rockeros y los pesos pesados del heavy de los últimos tiempos. Demasiados músicos increíbles, demasiadas letras inmortales, demasiados riffs majestuosos.

"Queremos 'sacarnos el sombrero' ante nuestros héroes, bandas que nos influenciaron cuando éramos adolescentes y que comprábamos sus discos. ¡Ahora los hemos puesto a todos en un solo álbum y es algo increíble! Puedes pensar que somos 'estrellas del rock' pero al final del día solo somos unos enormes fanáticos de la música". - John Corabi

Esta colección de versiones está compuesta a partir de una larga lista de nuestras canciones favoritas, algunas son auténticos clásicos y otras son simplemente canciones que nos hicieron sonreír, sudar y gritar, tanto a la banda como al público.

Están hechas al estilo Daisies, con grandes guitarras, grandes voces y siempre con un poco de roña debajo de las uñas en el conjunto. Así es como nos gusta y por eso siempre nos ha encantado combinar el repertorio y presentarlo en directo en nuestros conciertos.

Así que a darles ánimos ya que trabajan mejor con generosas cantidades de volumen y cuando ven una enorme sonrisa en la cara del público. Después de todo, una gran canción es una gran canción.

Con fecha de publicación el 23 de agosto de 2019, el álbum estará disponible en diversos de formatos, entre ellos en DigiPak CD, en vinilo coloreado con CD en funda de papel, descargas digitales o reproducciones en línea.

Se han remasterizado todas las canciones para este proyecto y "Rockin' In The Free World (Live)" y "Highway Star (Live)" se lanzarán por primera vez.

¡Sin duda, el rock sigue vivo y coleando!

Lista de canciones:

1. Midnight Moses 2. Evil 3. Fortunate Son 4. Join Together 5. Helter Skelter 6. Bitch 7. American Band (Live) 8. Revolution 9. Rockin' In The Free World (Live) 10. Highway Star (Live)

Sitio web: www.thedeaddaisies.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=1584058100&u...]

Facebook: /TheDeadDaisies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=497181784&u=...]

Instagram: @TheDeadDaisies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=3340502075&u...]

Twitter: @TheDeadDaisies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=1405391461&u...]

YouTube: /TheDeadDaisies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=594036088&u=...]

Spotify: /TheDeadDaisies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=3465019778&u...]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/950982/LOCKED_LOADED_THE_DE... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2532362-1&h=2120347828&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Catherine Swinton, Spitfire Music Pty Ltd, correoelectrónico: Catherine@catalystpr.com.au