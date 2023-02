The Ellinikon inicia la construcción de la Torre Riviera en Grecia (2)

The Ellinikon, a global smart city and Europe’s greatest urban regeneration project

The Ellinikon, a global smart city and Europe’s greatest urban regeneration project - LAMDA DEVELOPMENT/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-The Ellinikon, uno de los mayores proyectos de regeneración urbana del mundo, inicia la construcción de la Torre Riviera, el edificio más alto de Grecia, en medio de un impulso cada vez mayor de inversores, socios y visitantes

Lamda Development impulsa el futuro de la regeneración urbana y el desarrollo económico sostenibles y basados en la tecnología con la nueva ciudad planificada de The Ellinikon

ATENAS, Grecia, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Lamda Development ha puesto la primera piedra en Atenas con los trabajos de pilotaje de la emblemática Torre Riviera, el edificio más alto de Grecia y el primer rascacielos de su historia, cuya finalización está prevista para marzo de 2026. La Torre Riviera, de 200 metros de altura, es uno de los elementos más destacados de The Ellinikon, uno de los mayores y más ambiciosos proyectos de regeneración urbana del mundo. El proyecto, una ciudad inteligente sostenible de 6,2 millones de metros cuadrados planificada en los terrenos del antiguo aeropuerto internacional de Atenas, está estableciendo un nuevo estándar mundial de diseño urbano resiliente, vida inteligente y oportunidades de crecimiento de las inversiones alineadas con los principios ESG, duplicando prácticamente la superficie de espacios verdes en el área metropolitana de Atenas y generando un importante desarrollo económico. The Ellinikon, una auténtica ciudad de 15 minutos construida desde cero, ofrecerá una oferta residencial, comercial, de ocio, de restauración, de entretenimiento, educativa y deportiva que la convertirá en el destino más innovador y emocionante de Europa, tanto para los habitantes como para los visitantes internacionales.

Diseñada por Foster + Partners, la Torre Riviera contará con una colección de residencias y áticos de uno a cinco dormitorios, que ofrecerán a los residentes unas vistas espectaculares, así como un fácil acceso a la playa y al puerto deportivo de 310 amarres.

"Estamos en un momento de la historia en que el desarrollo sostenible y la inversión deben ser audaces para responder a la necesidad de cambio en la forma de concebir las experiencias urbanas", declaró Odisseas Athanasiou, consejero delegado de Lamda Development. "The Ellinikon tendrá un efecto transformador tanto en Grecia como en el resto del mundo, ya que proporcionará un nuevo punto de referencia para espacios interiores y exteriores inteligentes e inspiradores que entusiasmen a la gente, al tiempo que impulsará significativamente la sostenibilidad en los lugares donde vivimos, trabajamos y disfrutamos a largo plazo. A pesar de los retos económicos mundiales, estamos cumpliendo los plazos y esperamos completar la primera fase en 2026".

Este proyecto aporta varias primicias a Grecia, entre ellas:

The Ellinikon Park, el mayor parque costero de Europa, con 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes y más de un millón de árboles y plantas nuevos, todos ellos autóctonos de la zona.

La Torre Riviera , el primer rascacielos residencial de Grecia y el edificio más alto, que ofrecerá unas vistas impresionantes del parque y el mar, combinando la sostenibilidad ecológica con un estilo sobresaliente, ya que cuenta con la certificación previa LEED v4 BD +C de nivel Oro.

, el primer rascacielos residencial de Grecia y el edificio más alto, que ofrecerá unas vistas impresionantes del parque y el mar, combinando la sostenibilidad ecológica con un estilo sobresaliente, ya que cuenta con la certificación previa LEED v4 BD +C de nivel Oro. La Riviera Galleria, un destino de primera categoría en Atenas con casas de alta costura internacionales, tiendas de diseñadores emblemáticos y marcas emergentes imprescindibles, así como restaurantes de alta cocina, frente a la majestuosa vista del paseo marítimo de la Riviera ateniense. Se ha completado con éxito la precertificación LEED de nivel ORO para la Riviera Galleria.

Una zona comercial de 185.000 metros cuadrados, el mayor y más moderno complejo comercial de Grecia, que ofrece una nueva filosofía de compras, trabajo y ocio, y el primer centro comercial de Grecia en obtener la certificación LEED Gold.

Un puerto deportivo con 310 amarres, el primer puerto deportivo exclusivo de Grecia que ofrece capacidad de amarre a gran escala para megayates, situado dentro del frente costero modernizado de 3,5 km de longitud.

Un diseño resistente y sostenible desde el punto de vista medioambiental, con una economía de huella de carbono neta cero gracias al uso de estrategias de conservación de la energía y sistemas de reducción de emisiones de última generación. The Ellinikon será autosuficiente en cuanto a necesidades de riego y electricidad.

Funciones inteligentes únicas como la infraestructura de vehículos electrónicos, la navegación AR, IoT en espacios residenciales y comerciales, y sensores inteligentes del nivel del agua para la resiliencia costera.

Junto con el progreso constante de la construcción del proyecto, cuya finalización de la fase 1 está prevista para 2026, The Ellinikon está despertando un gran interés entre inversores, consumidores y público. La primera parte del Parque Ellinikon que se entregó al público, The Experience Park, ha superado el millón de visitas en menos de un año. Además, The Ellinikon Experience Centre -un centro de visitantes único e impresionante que permite echar un vistazo a la futura ciudad de The Ellinikon- se ha convertido en un destino de Atenas.

The Ellinikon se ha asociado con algunas de las mentes creativas más destacadas del mundo, como Foster + Partners, Kengo Kuma & Associates, Aedas y Sasaki architects, entre otros, para el diseño, mientras que marcas de renombre mundial han firmado acuerdos y memorandos de entendimiento para formar parte de él. Se espera que el proyecto genere 14.000 millones de euros en ingresos públicos adicionales, 85.000 puestos de trabajo y represente aproximadamente el 2,4% del PIB de Grecia.

Los dos principales distritos comerciales de The Ellinikon combinarán marcas mundiales reconocidas con nombres locales de alto rendimiento que aportarán un carácter exclusivamente griego a la experiencia como partes vitales del nuevo ecosistema. La Riviera Galleria, diseñada por Kengo Kuma, ofrecerá una auténtica experiencia de estilo de vida rodeada de una sofisticada arquitectura. La Zona Comercial consistirá en el mayor centro comercial de Grecia, un parque comercial de nueva generación con tiendas, así como espacios de oficinas de última generación en un "centro comercial híbrido" de nueva generación. Ya se han firmado acuerdos preliminares por el 50% del espacio alquilable. Se espera que este porcentaje aumente hasta el 65% en 2023.

Para Riviera Galleria ya se ha acordado el 20% del espacio alquilable, porcentaje que se espera alcance el 50% a finales de 2023.

También son muy demandados los productos residenciales de The Ellinikon, que no se parecen a nada en Grecia y abarcan desde lujosos rascacielos ecológicos y tecnológicos hasta villas a medida junto al mar y modernas residencias junto a parques rodeados de exuberante vegetación. El interés ha sido sin precedentes en Grecia desde su lanzamiento local, y los primeros productos residenciales lanzados al mercado ya se han vendido en su totalidad, sumando un compromiso de compra de 1.100 millones de euros. Lamda Development tiene previsto lanzar próximamente más ofertas residenciales al mercado internacional.

Otros proyectos destacados son la Torre de Usos Mixtos dentro de la Zona Comercial, que se convertirá en la nueva y prestigiosa dirección de negocios de Atenas y en el edificio comercial más alto de Grecia, y el casino resort, un hotel de lujo de 5 estrellas con una sala de juegos de primera clase y espacios para reuniones y convenciones.

Los otros dos hoteles son el Marina Hotel, que ofrecerá un estilo de vida de lujo a los visitantes que lleguen en yate o a los que huyan de la ciudad para disfrutar de una estancia cosmopolita, y el Beach Hotel, que aunará el lujo y el recogimiento tranquilos con la dinámica de la Atenas urbana durante todo el año.

Este entusiasmo en torno al proyecto se refleja también en la sobrefinanciación del desarrollo durante los cinco primeros años, y una parte inspiradora de esa financiación ha sido a través del bono verde de 230 millones de euros de Lamda Development, que estuvo abierto al público y recibió inversiones de organizaciones como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Los ingresos de este bono verde impulsarán elementos de sostenibilidad como el desarrollo de edificios con bajas emisiones de carbono, infraestructuras ecológicas y espacios verdes, todo lo cual contribuirá a alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono y autosuficiencia para las necesidades de riego y electricidad de The Ellinikon.

Preparado para convertirse en un modelo mundial de desarrollo económico y diseño sostenible, The Ellinikon marcará el comienzo de una nueva era de vida en las ciudades inteligentes y contribuirá a la necesidad mundial de un desarrollo desde la base, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con la creación de espacios accesibles, inclusivos y verdes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995054...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995056...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1995055...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-ellinikon-inicia-la-construccion-de-la-torre-riviera-en-grecia-301741767.html