The Global Fishery Forum debatió sobre el presente y el futuro del sector de la pesca

Publicado 17/07/2019 9:46:21 CET

SAN PETERSBURGO, Rusia, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- The III Global Fishery Forum and Seafood Expo se celebró del 10 al 12 de julio de 2019 en San Petersburgo [https://roscongress.org/en/news/podvedeny-itogi-iii-mezhduna...].

Reunió a cerca de 6.000 personas - destacados miembros de la comunidad empresarial, representantes de la pesca, responsables de las agencias de sectores de 38 países y 30 regiones de Rusia, 20 delegaciones de Turquía, Indonesia, Bangladesh, Camboya, Namibia, Corea del Sur, Japón, Islandia, República de Guinea, Sri Lanka y otros países. Dmitry Patrushev, Ministro de Agricultura de Rusia, dio la bienvenida a los asistentes del foro.

https://mma.prnewswire.com/media/946972/Global_Fishery_Forum... [https://mma.prnewswire.com/media/946972/Global_Fishery_Forum...]

En la sesión plenaria "?cean of opportunities: Nature, economy and people [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/priroda-ekonomika-c...]", Patrushev, Ilya Shestakov, el ayudante del Ministro de Agricultura de Rusia, director de la Agencia Federal de Pesca (Rosrybolovstvo), ministros y responsables de las agencias del sector de las principales potencias pesqueras, responsables de destacadas organizaciones de pesca y de las regiones de Rusia debatieron acerca de los principales temas y retos dentro de los temas globales de pesca y económicos, medioambientales y sociales.

Los expertos hablaron de temas habituales en los paneles:

-- "Digitalization as a Tool for the Transformation of the Fisheries Industry [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/kurs-na-tsifrovizat... vozmozhnosti-i-it-reshenija-dlja-rybnoj-otrasli-obsudili-na-mrf-2019/]"; -- "How to sell fish properly"; -- "The Arctic and Antarctica: Resource Potential, Ban, or Fishing, Elements of Cooperation [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/rybalka-v-samyh-sur... h-planety-realnost-zavtrashnego-dnja/]"; -- "New faces of fisheries science. New ideas. New solutions [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/svezhij-vzgljad-na-... rasli-razrabotki-molodyh-uchenyh-predstavili-na-mrf-2019/]"; -- "Unlocking the Potential of Aquaculture in Russia and the World: Management, Resources, Markets [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/mrf-2019-rossijskie... rodnye-eksperty-otsenili-potentsial-razvitija-akvakultury/]"; -- "The cost of the fish industry: how to evaluate the efficiency of business use of a nationwide resource [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/ilja-shestakov-vazh... akuju-otrasl-v-kotoruju-hotelos-by-investirovat/]?"; -- "Fish Market Economics: Fishing, Processing, Logistics, and Retail [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/mrf-2019-chto-pomoz... tsja-rybnomu-rynku-rossii/]"; -- "Fisheries: The Social Dimension as a Factor for the Development of Territories [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/-na-iii-mezhdunarod... myshlennom-forume-otsenili-sotsialnye-aspekty-rybolovstva-v-kontekste-ra zvitija-territorij/]."

Se firmaron acuerdos destacados: a memorandum of understanding on cooperation in fisheries and aquaculture between the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Cambodia and Rosrybolovstvo [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/rossija-i-kambodzha...], como muestra de uno de ellos.

En su centro de 13.200 metros cuadrados, la Seafood Expo presentó el ciclo completo del complejo de pesca, contando con 335 compañías, incluyendo 151 extranjeras, siete expositores nacionales de Noruega, Islandia, Dinamarca, Marruecos, Turquía, China y España, además de 12 expositores conjuntos de regiones de Rusia; un centro al por menor en la zona de negocios para realizar negociaciones entre los fabricantes y las cadenas al por menor.

Glavrybvod y Rosrybolovstvo nombraron a los ganadores de la competición de periodismo de Rusia FishCorr.

Antes de la celebración del Fisherman's Day, el responsable de Rosrybolovstvo presentó los premios a los veteranos de la pesca y a los mejores empleados del complejo pesquero de Rusia.

En las Pella Leningrad Shipbuilding Facility, se llevó a cabo una ceremonia a la que asistieron Patrushev, Shestakov y otros invitados de honor durante el lanzamiento del arrastre del congelador Scorpio [https://fishexpoforum.com/en/press-centr/mrf-2019-dmitrij-pa...].

Rosrybolovstvo es el organizador del foro; la Roscongress Foundation [https://roscongress.org/en/] es el operador.

Página web oficial: fishexpoforum.com [http://www.fishexpoforum.com/].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/946972/Global_Fishery_Forum... [https://mma.prnewswire.com/media/946972/Global_Fishery_Forum...]

CONTACTO: CONTACTO: Anna Ivanova, media@roscongress.org ,+7-(812)-406-7709

Sitio Web: https://fishexpoforum.com//