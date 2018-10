COMUNICADO: The John Walker Masters' Edition: El primer whisky escocés de 50 años en la historia de Johnnie Walker

Publicado 17/10/2018 11:01:47 CET

LONDRES, October 17, 2018 /PRNewswire/ -- Medio siglo para su creación, existen 100 botellas

The John Walker Masters' Edition es un whisky escocés elegante y con maduración triple que se ha creado por medio de seis whiskys excepcionalmente poco habituales, cada uno de ellos con una edad mínima de 50 años. Los whiskies de la The John Walker Masters' Edition proceden de antiguas destilerías que existieron durante el tiempo de vida del fundador John Walker (1805-1857). Cinco de las seis destilerías cuyos whiskies son irremplazables y que se muestran en The John Walker Masters' Edition son secretos.

Solamente se han creado 100 botellas de The John Walker Masters' Edition. Este exclusivo whisky escocés toma su nombre de la experiencia maestro en el whisky, además de como presentación. Un lanzamiento especial de The John Walker, presentado con un decantador de cristal negro en bacará de doble barrica poco habitual numerado individualmente dispone de una vitrina creada por N.E.J. Stevenson, creadores de vitrinas nombrados por Su Majestad La Reina.

El director de marca mundial de Johnnie Walker, John Williams, afirmó: "Los whiskies de 50 años son poco habituales. Los whiskies de esta edad poseen un carácter increíble, pero hace falta mucha habilidad para revelar su sabor y después equilibrarlo para que la gente pueda apreciar el resultado final. Es ahí donde nuestro Master Blender, Jim Beveridge - uno de los solamente seis en ocupar este cargo en toda la historia de Johnnie Walker - y su pequeño equipo de creadores de whisky excepcionales destacan así mismos como maestros en su creación".

The John Walker Masters' Edition cuenta con whiskies de una sola malta procedentes de algunos de los stocks más antiguos disponibles de las destilerías de Glen Albyn y Glenury Royal - que actualmente están cerradas - y de la destacada destilería Blair Athol, que destaca como puerta de las Scottish Highlands. Los whiskies de tres granos que se utilizan en la creación proceden de destilerías fantasmas de Caledonian, Cambus y Port Dundas.

El Johnnie Walker Master Blender, Jim Beveridge, comentó: "Cada gota de este whisky se ha seleccionado a mano procedente de algunas de las barricas más valiosas y preciosas de malta y de granos de whiskies disponibles en nuestras reservas".

"Hace unos 20 años, los mezcladores de Johnnie Walker reconocieron que estos whiskies individuales eran muy especiales, y se tomó la decisión de apartarlos para llevar a cabo algún uso especial, permitiendo que cada uno de ellos siguiera madurando en sus barricas, y sabiendo que, con el tiempo, podría surgir algo más destacado. Nuestro objetivo fue el de rendir tributo a los maestros del whisky que trabajaron con estos whiskies hace tanto tiempo, y con la creación de The Masters' Edition, creo que hemos conseguido crear eso".

The John Walker Masters' Edition es un whisky escocés de triple maduración. Acabado en pequeños lotes en una barrica con maridaje a medida creada con varas de roble de 100 años, sus capas de sabor se revelan de forma lenta en el paladar, donde deliciosas grosellas negras y cítricos dan lugar a un acabado de chocolate negro cremoso destacado y un acabado suave y cálido con mentol refrescante y un ligero ahumado.

The John Walker Masters' Edition cuenta con una Fortaleza de barrica natural ABV de un 43,3%, y un precio de venta sugerido de 25.000 dólares estadounidenses. Está disponible en mercados limitados selectos, y se subastará una botella en Bonhams, Hong Kong, en 2019.

