The Macallan Red Collection despega en The Macallan Boutique by Le Clos

- Eclipsando todas las demás campañas de lanzamiento en la historia de Le Clos

DUBAI, EAU, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- The Macallan y Le Clos se han asociado para dar a conocer The Red Collection en The Macallan Boutique by Le Clos, reforzando su posición como uno de los principales minoristas globales de The Macallan. Las ventas generadas durante el lanzamiento superaron los 2 millones de dólares estadounidenses, y los coleccionistas internacionales y con sede en Dubái aseguraron sus asignaciones a las pocas horas de la presentación global.

The Macallan Boutique by Le Clos, ha continuado las operaciones durante todas las fases de la pandemia. Vieron la necesidad de cambiar rápidamente, de tener un enfoque digital más fuerte con el fin de dar servicio a los clientes siempre que sea posible a través de una versión online de la Boutique (www.leclos.net/themacallan [http://www.leclos.net/themacallan]). A través de la boutique online y las campañas de marketing directo, Le Clos y The Macallan han continuado ofreciendo resultados de ventas excepcionales durante un período inmensamente desafiante.

Jeremy Speirs, director administrativo regional para Edrington Global Travel Retail comentó: "Después de haber seleccionado una gama tan notable de whiskies para The Red Collection, es apropiado que Le Clos sea uno de los pocos minoristas selectos que traen su historia a la vida en el lanzamiento en The Macallan Boutiques. Con su inigualable comprensión del consumidor de licores de lujo y su historial al proporcionar una plataforma de lanzamiento para algunas de las expresiones más premium y codiciadas de The Macallan, Le Clos se ha convertido en una verdadera autoridad en la marca, y sus tiendas son un destino obligado."

Ben Odgers, director general para Le Clos añadió: "Durante estos tiempos sin precedentes para lograr tales ventas sobresalientes es un testimonio de la exclusividad de The Red Collection, nuestra asociación con The Macallan y la continua lealtad y apoyo de nuestros clientes. Nuestra colaboración con The Macallan y el compromiso mutuo con la innovación han permitido a The Macallan Boutique by Le Clos ser uno de los lugares de visita a nivel mundial para los coleccionistas de The Macallan y los conocedores del whisky."

En el corazón de The Red Collection se encuentra The Macallan 40 Years Old, The Macallan 50 Years Old y The Macallan 60 Years Old, que son las expresiones en curso más antiguas jamás ofrecidas por The Macallan. Se les unirá en ocasiones los lanzamientos de invitados de gran edad, comenzando con The Macallan 71 Years Old, The Macallan 74 Years Old y The Macallan 78 Years Old. Estas maltas individuales increíblemente raras se encuentran entre los whiskies escoceses más antiguos del mundo, siendo The Macallan 74 Years Old y The Macallan 78 Years Old los embotellados más antiguos jamás lanzados por la marca.

El lanzamiento exclusivo es el último capítulo de la asociación galardonada entre The Macallan y Le Clos, y los clientes de todo el mundo pueden ver la Red Collection y la cartera de The Macallan en leclos.net/themacallan [http://www.leclos.net/themacallan]

