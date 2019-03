Publicado 06/03/2019 10:01:13 CET

- The Royal Canadian Mint muestra el famoso barco del explorador John Cabot para celebrar el paso de 70 años desde que se unieron a la confederación Newfoundland y Labrador

The Royal Canadian Mint se enorgullece al emitir una impresionante nueva moneda de plata que refleja el diseño del dólar de plata de 1949 que celebra la transformación de Newfoundland y Labrador, que pasó de ser una colonia británica a una provincia nueva de Canadá hace 70 años. Esta moneda muestra a Matthew, el velero con el que el intrépido explorador europeo John Cabot navegó hasta las orillas de Newfoundland en el año 1497. Cuando el maestro en grabados Thomas Shingles esculpió en primera mano el reverse de esta moneda, se convirtió en un clásico instantáneo, de forma elegante y gracias a su diseño meticuloso. Ahora se puede disfrutar aún más a escala con una moneda de plata pura al 99,99% de 5 onzas cuyo anverso muestra además la efigie de Su Majestad el Rey Jorge VI, justo como aparece en el original. Esta moneda especial, además de otros productos coleccionables cuidadosamente creados, están disponibles para su compra desde hoy.

La creatividad brilla por los cuatro costados de las monedas que forman el set de monedas de plata fina de 3 dólares de 2019 - The Elements. Diseñada por la artista de Toronto, Rebecca Yanovskaya, cada una de las monedas ilustran uno de los elementos: fuego, aire, tierra y agua. Esta moneda se inspiró en primer lugar por la sugerencia de un miembro del Mint's Masters Club (un programa de lealtad gestionado a través de Royal Canadian Mint), Bernard Dumais de Lévis, QC. Cada una de estas está mejorada con un motive de hojas de arce rojas, amarillas, marrones y verdes, que evoca a cada uno de los elementos. Ordenadas de forma conjunta, las monedas forman una imagen circular que representan el ciclo de las estaciones cambiantes de Canadá.

Otra moneda histórica entra dentro del punto de mira con la moneda de plata fina de 20 dólares de 2019 - 40th Anniversary of the Gold Maple Leaf. El diseño de firma de una de las monedas de oro en lingotes favorita a nivel mundial se ha preservado exactamente en una moneda de doble integración, con su diseño central hundid en la superficie de la moneda: una hoja de arce de azúcar en el reverso y la efigie de Su Majestad la Reina Isabel II en el anverso. Como atributo extra del lingote de la moneda a la que honra, se muestra la imagen de la hoja de arce en baño de oro.

Otras monedas ofertadas este mes incluyen:

- La moneda de plata fina de 20 dólares de 2019 - Canadian Fauna: The Fox, diseñada por el artista de Saltspring Island, BC, W. Allan Hancock; - La moneda de oro puro de 250 dólares de 2019 - Eternal Blessing Pysanka, una moneda con forma de huevo de Pascua que muestra un grabado simbólico rico de una iglesia ucraniana de múltiples capas del artista de Toronto, Dave Melnychuk; - La moneda de plata fina de 20 dólares de 2019 - Hatching Hadrosaur, diseñada por el prestigioso paleo-artista Julius Csotonyi; - La moneda de plata fina de 100 dólares de 2019 - Canadian Maples, una moneda de plata pura al 99,99% de 10 onzas en la que la hoja de arce grabada hace referencia a la acuñación primaria de Canadá; - La 2019 Special Wrap Roll Collection - First Strikes, en la que se muestran las circulaciones de cada una de las denominaciones circulantes actuales de Canadá; - La moneda de plata fina de 5 onzas de 2019 - Big Coin Series: Moneda de 5 centavos; - Moneda de plata fina de 3 dólares de 2019 - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Maple Syrup Tasting, diseñada por Steve Hepburn; y - La moneda de plata fina de 5 dólares de 2019 - Zodiac Series: Aries, diseñada por Jori Van Der Linde.

La acuñación, precios e información completa sobre cada producto se puede encontrar en la pestaña " Shop" de http://www.mint.ca. Imágenes de monedas disponibles aquí [https://www.dropbox.com/sh/hkrturpj9xkaq17/AAA0ShkqVBqyCGBt4Eyj5qAAa?dl=0 ].

Todos estos productos se pueden pedir directamente a Mint en 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos, o en el sitio web de Mint. Las monedas también están disponibles en las boutiques de Royal Canadian Mint en Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de concesionarios y distribuidores, incluyendo tiendas participantes de Canada Post.

