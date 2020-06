The Shepherd Color Company anuncia su nuevo IR Black para el reciclado del plástico negro

CINCINNATI, 18 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Parece que el equipo de I+D de Shepherd Color ha vuelto a conseguirlo. 'Creating Value, Brightening Lives' lleva ya tiempo siendo el valor principal de The Shepherd Color Company. El equipo de I+D conoce las necesidades de los clientes de las industrias de los recubrimientos y el plástico: hay que crear productos innovadores y de calidad, y además proporcionar valor a los clientes y también a la sostenibilidad del medioambiente.

Uno de estos productos es el pigmento IR Black de coste contenido para envases que puede reflejar longitudes de onda IR en instalaciones de clasificación de reciclaje, por lo que este tipo de plásticos puedan reciclarse. El negro es un color popular que se suele utilizar en los envases de plástico, consistente sobre todo en pigmento negro de carbono. La pigmentación negra de carbono absorbe la luz del emisor que se utiliza en los centros de clasificación de plásticos, por lo que se impide que el sensor identifique el polímero utilizado, por lo que el material se rechaza y no se recicla.

Shepherd Color ha invertido los últimos 40 años en el desarrollo, la optimización y la fabricación de pigmentos IR Black. Basándose en el nuevo equilibrio de propiedades necesario para llevar a cabo la aplicación de reciclaje, ha conseguido diseñar, crear un prototipo y escalar un pigmento IR Black para lograr satisfacer esta nueva demanda. Este avance de pigmento IR Black es el Arctic(® )Black 10P925. El pigmento se ha optimizado para la clasificación infrarroja de plásticos, presentando las características siguientes:

-- Chorro de color completo -- No magnético -- Soporta múltiples extrusiones -- Solución de un solo pigmento -- Ampliamente incluido en registros químicos de suministro mundial -- Compatible con el empaquetamiento de alimentos en los mercados claves de la UE

Black 10P925 no es solo excelente para colorear artículos de plástico que se utilizan para llevar a cabo la producción, el empaquetamiento y el transporte de alimentos, sino que también se puede utilizar en otros recubrimientos. Este nuevo pigmento es un ejemplo de la experiencia y el conocimiento de I+D de Shepherd Color en lo que hace referencia al desarrollo de productos que ofrecen herramientas únicas dirigidas a resolver los retos de los clientes de las industrias de los recubrimientos y el plástico.

ACERCA DE THE SHEPHERD COLOR COMPANYFundada en 1981, The Shepherd Color Company produce una amplia gama de pigmentos de color inorgánicos complejos (CICP) de alto rendimiento que se utilizan en diferentes industrias. Estos pigmentos son una clase extraordinaria de pigmentos inorgánicos que ofrecen un color estable y duradero que se utiliza en numerosas aplicaciones. Presentan una resistencia inmejorable a la intemperie, el calor y a los productos químicos, y además no se deforman y son fáciles de dispersar. Más experiencia. Mejor rendimiento. El mejor valor. Eso es Shepherd Color. Para más información visite las páginas web www.shepherdcolor.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2833911-1&h=113717994&u=...] y www.linkedin.com/company/shepherdcolor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2833911-1&h=2600582124&u...].

