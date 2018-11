The Stars Group anuncia la conferencia de la publicación de ganancias del tercer trimestre de 2018

Publicado 31/10/2018 12:01:45 CET

TORONTO, October 31, 2018 /PRNewswire/ --

-- The Stars Group anuncia los detalles de la conferencia de la publicación de ganancias del tercer trimestre de 2018 y webcast

The Stars Group Inc. anunció hoy que publicará sus resultados financieros para el tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre de 2018, antes del comienzo de su cotización del miércoles 7 de noviembre de 2018, hospedando una rueda de prensa y webcast a las 8:30 a.m. ET para debatir en torno a ello.

- Si desea acceder por medio de tele-conferencia, llame al 1-855-327-6838 o 1-631-891-4304 diez minutos antes del comienzo previsto de la llamada. - La reproducción estará disponible dos horas después del evento en el 1-844-512-2921 o 1-412-317-6671. El ID de la Conferencia es el 10005822. - Para acceder a la webcast utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=132084

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker y Oddschecker, además de marcas de eventos y tour de poker en directo, incluyendo PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juego online con más licencias del mundo, y cuenta con sus filiales de forma colectiva, licencias de holding o aprobaciones en 19 jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La visión de The Stars Group es la de convertirse en el destino favorito mundial de iGaming, y su misión es proporcionar a sus clientes momentos destacados.

