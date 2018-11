The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (13)

Publicado 09/11/2018 14:24:56 CET

Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 --- Actividades operativas Ganancias (pérdidas) netas (70.733) 212.110 Añadir (deducir): Gasto de impuesto sobre la renta (recuperación) reconocido en las ganancias netas (15.438) 856 Cargas financieras netas 273.071 118.824 Depreciación y amortización 182.781 108.966 Pérdida no realizada (ganancia) sobre el cambio de divisas 58.954 (9.891) Pérdida no realizada (ganancia) sobre las inversiones 584 (9.332) Deterioro (revocación de deterioro) de activos intangibles y activos mantenidos a la venta 4.901 (8.430) Pérdida neta (ganancias) de asociados (1.068) 2.569 Pérdida realizada (ganancia) en inversiones actuales y pagarés 420 (9.155) Impuestos sobre la renta pagados (27.182) (8.941) Cambios en elementos operativos no de efectivo de capital laboral (49.805) (10.284) Movimiento de responsabilidad por depósitos del cliente 12.349 (22.398) Otros 473 5.949 Flujos de entrada de efectivo neto de actividades operativas 369.307 370.843 Actividades de inversión Adquisición de filiales. neto de efectivo adquirido (1.865.262) (6.516) Adiciones a activos intangibles (16.268) (1.484) Adiciones a propiedad y equipamiento (18.791) (5.507) Adiciones a costes de desarrollo diferidos (32.686) (16.701) Venta neta de inversiones utilizando depósitos de clientes 18.543 4.466 Movimiento de efectivo de (a) efectivo restringido 35.000 Liquidación de pagarés 8.084 Inversión neta en asociados 1.068 (2.000) Eliminación de intereses en clasificados asociados para la venta 16.127 Otros (1.074) (6.577) Flujos de salida de efectivo neto de actividades de inversión (1.879.470) (10.108) Actividades financieras Emisión de acciones comunes 717.250 Costes de transacción de la emisión de acciones comunes (32.312) Emisión de acciones comunes en relación con las opciones de stock 30.572 9.921 Reembolso de acciones preferentes SBG y pago de préstamos de accionistas en adquisiciones (674.286) Emisión de deuda a largo plazo 5.957.976 Repago de deuda a largo plazo (2.865.456) (133.901) Repago de deuda a largo plazo asumida en combinación empresarial (1.079.729) Interés pagado (36.559) (4.719) Costes de transacción en la deuda a largo plazo 31.730 Ganancias netas en deuda de las partes (128.391) (95.620) Pago de consideración diferida (197.510) Liquidación de derivados (125.822) 13.904 Adquisición de intereses en filiales (48.240) Liquidación de márgenes (7.602) Contribución de capital de interés no controlado 12.060 Flujos de entrada de efectivo neto (flujos de salida) de actividades financieras 1.758.793 (415.527) Aumento (descenso) en efectivo y equivalentes de efectivo 248.630 (54.792) Diferencia de cambio de divisa no realizada en efectivo y equivalentes de efectivo (12.292) 14.298 Efectivo y equivalentes de efectivo - principios del periodo 510.323 267.684 Efectivo y equivalentes de efectivo - final del periodo 746.661 227.190

Para relaciones de inversores y consultas de medios, contacte con: Vaughan Lewis, director de grupo de relaciones con los inversores y comunicaciones empresariales. Teléfono: +1 437-371-5730. ir@starsgroup.com. press@starsgroup.com

Sitio Web: http://www.starsgroup.com/