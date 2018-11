The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (5)

Publicado 09/11/2018 14:24:43 CET

Proforma Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2017 En millones de dólares estadounidenses Internacional

Reino Unido Australia(2) Corporativos Consolidados --- Apuestas 163,8 1.207,6 437,1 1.808,5 Margen de ganancias netas de apuestas 7,1% 9,0% 9,1% 8,8% Ingresos Póquer 221,4 3,6 225,0 Juegos 83,5 72,8 156,3 Apuestas 11,7 108,4 39,7 159,8 Otros 12,8 6,6 19,4 Total 329,4 191,4 39,7 560,5 Ingresos operativos (pérdidas) 133, 9 Nov. (24,7) - (10,0) (14,3) 84,1 EBITDA ajustado(1) 162,9 54,7 (2,9) (7,1) 207,6 Margen EBITDA ajustado(1) 49,4% 28,6% (7,3%) 37,0% QAUs (millones) 2,1 1,6 0,1

Proforma Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 En millones de dólares estadounidenses Internacional Reino Unido Australia(2) Corporativos(3) Consolidados --- Apuestas 705,3 4.194,9 1.982,2 6.882,4 Margen de ganancias netas de apuestas 8,1% 8,9% 7,6% 8,4% Ingresos Póquer 675,7 10,5 686,2 Juego 316,2 244,2 560,4 Apuestas 57,3 372,0 150,4 579,7 Otros 35,2 27,2 (1,0) 61,4 Total 1.084,4 653,9 150,4 (1,0) 1.887,7 Ingresos operativos (pérdidas) 411,7 (177,8) (35,4) (163,5) 35,0 EBITDA ajustado(1) 533,0 161,4 13,5 (27,3) 680,6 Margen de EBITDA ajustado(1) 49,2% 24,7% 9,0% 36,1%

Proforma Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017 En millones de dólares estadounidenses Internacional Reino Unido Australia(2) Corporativos Consolidados --- Apuestas 451,7 3.728,6 1.194,5 5.374,8 Margen de ganancias netas de apuestas 6,1% 8,5% 9,2% 8,4% Ingresos Póquer 643,0 10,6 653,6 Juegos 244,0 206,4 450,4 Apuestas 27,5 315,8 109,5 452,8 Otros 37,6 18,6 56,2 Total 952,1 551,4 109,5 1.613,0 Ingresos operativos (pérdidas) 381,2 (80,0) (16,2) (46,1) 238,9 EBITDA ajustado(1) 478,3 161,0 3,5 (25,0) 617,8 Margen de EBITDA ajustado(1) 50,2% 29,2% 3,2% 38,3%

Tasas FX 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, Media para los tres meses finalizados el 2017 2017 2017 2018 2018 2018 --- GBP a USD 1,2393 1,2786 1,3087 1,3917 1,3616 1,3035 AUD a USD 0,7579 0,7508 0,7890 0,7861 0,7572 0,7393

_____________________________ (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS". 2 La información complementaria para el segmento Australia incluye los resultados de operaciones de William Hill Australia empezando por su adquisición el 24 de abril de 2018. En agosto de 2018, The Stars Group completó sustancialmente su migración de clientes y plataformas y la integración de William Hill Australia en BetEasy. (3) Otros ingresos incluyen 1,0 millones de dólares que la Corporación excluyó de sus resultados consolidados ya que se referían a transacciones no relacionadas con los juegos en el segmento del Reino Unido.

Declaraciones financieras, debate administrativo y análisis e información adicional

Las declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018 de The Stars Group, Q3 2018 MD&A, y la información adicional relacionada con The Stars Group y sus negocios está disponible en la página web de SEDAR a través de www.sedar.com [http://www.sedar.com/], Edgar a través de www.sec.gov y la página web de The Stars Group a través de www.starsgroup.com [http://www.starsgroup.com/]. La información financiera presentada en este comunicado deriva de la declaración financiera del tercer trimestre de 2018.

Además del comunicado, los documentos de valores y las llamadas de rueda de prensa pública y webcasts, The Stars Group busca utilizar su página de relaciones con los inversores como medio de desvelación de información material para sus inversores y otros y para cumplir con las obligaciones de desvelación bajo las normas de valores aplicables. De este modo, los inversores y otros deben controlar la página web además de los comunicados de The Stars Group, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y webcasts. Esta lista podrá actualizarse de vez en cuando.

Rueda de prensa y detalles de la webcast

(CONTINUA)