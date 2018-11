The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (9)

Publicado 09/11/2018 14:25:12 CET

Proforma nueve meses finalizados el 30 de setiembre de 2017 En millones de dólares estadounidenses Internacional

Reino Unido Australia(1) Corporativos Consolidados --- Ingresos operativos (pérdida) 381, 9 Nov. (80,0) - (16,2) (46,1) 238,9 Depreciación y amortización 108,8 232,9 17,1 0,2 359,0 Añadir (deducir) el impacto de: Deterioro de activos intangibles (6,1) 8,1 (2,3) (0,3) Otros ajustes (5,6) 2,6 23,2 20,2 Elementos de ajuste totales (11,7) 8,1 2,6 20,9 19,9 EBITDA ajustado 478,3 161,0 3,5 (25,0) 617,8

_____________________________ 1 La información complementaria para el segmento Australia incluye los resultados de operaciones de William Hill Australia empezando por su adquisición el 24 de abril de 2018. En agosto de 2018, The Stars Group completó sustancialmente su migración de clientes y plataformas y la integración de William Hill Australia en BetEasy.

La siguiente table presenta una reconciliación del flujo de efectivo libre con los flujos de efectivo neto de actividades operativas, que es la medida IFRS más cercana:

Tres meses finalizados Nueve meses finalizados el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 2018 2017 --- Flujos de entrada de efectivo neto de actividades operativas 73.227 144.870 369.307 370.843 Movimiento de responsabilidad por depósitos del cliente 1.552 (2.884) (12.349) 22.398 74.779 141.986 356.958 393.241 Gasto de capital: Adiciones a costes de desarrollo diferidos (16.496) (6.275) (32.686) (16.701) Adiciones a propiedad y equipamiento (9.530) (3.253) (18.791) (5.507) Adiciones a activos intangibles (4.426) (565) (16.268) (1.484) Interés pagado (62.113) (30.556) (128.391) (95.620) Repago de deuda (8.937) (6.031) (20.430) (18.901) Flujo de efectivo libre (26.723) 95.306 140.392 255.028

La siguiente tabla presenta una reconciliación de la deuda neta:

En miles de dólares estadounidenses A 30 de septiembre de 2018 --- Parte corriente de la deuda a largo plazo 35.750 Deuda a largo plazo 5.483.900 Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo -operacional 418.896 Deuda neta 5.100.754

Para más información acerca de las medidas no-IFRS de The Stars Group consulte la información posterior y el Q3 2018 MD&A. incluidos bajo los titulares "Management's Discussion and Analysis". "Limitations of Key Metrics. Other Data and Non-IFRS Measures" y "Key Metrics and Non-IFRS Measures".

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. Sus marcas tienen millones de clientes registrados y colectivamente son líderes en apuestas online y móviles, póquer, casino y otras ofertas relacionadas con el juego. The Stars Group posee o licencia juegos y marcas de juegos relacionados, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, and Sky Poker así como PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juego online más acreditados del mundo y sus filiales mantienen colectivamente licencias o aprobaciones en 19 jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La visión de The Stars Group es convertirse en el destino de iGaming favorito del mundo y su misión es ofrecer a sus clientes momentos de victoria.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

