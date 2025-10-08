THE WORLD'S BEST BAR ES BAR LEONE DE HONG KONG, SEGÚN LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La lista de The World's 50 Best Bars 2025, patrocinada por Perrier, se dio a conocer en una ceremonia en directo en Hong Kong. El evento anual volvió a reunir a la comunidad mundial de bares en su 17a edición para reconocer los logros sobresalientes de sus colegas.

Para ver toda la lista 1-50, haga clic aquí.

Ubicado en el distrito Central de Hong Kong, Bar Leone se basa en la filosofía de "cocktail popolari" o "cócteles para la gente", y rinde homenaje a los bares de barrio de Roma, donde los lugareños se reúnen a tomar café, aperitivos y platicar. El objetivo del cofundador Lorenzo Antinori era eliminar la complejidad de la coctelería moderna y volver a las bebidas sencillas y de alta calidad, servidas con calidez y precisión.

Otros bares entre los cinco principales son: Handshake Speakeasy (No.2) de Ciudad de México, Sips (No.3) de Barcelona, Paradiso (No.4) y Tayēr + Elementary (No.5) de Londres.

Emma Sleight, Directora de Contenido de The World's 50 Best Bars, afirmó: "Es un placer presentar a Bar Leone como The World's Best Bar 2025, patrocinado por Perrier. Este logro supone la primera vez que un bar asiático alcanza el primer puesto y es una prueba del compromiso del Bar Leone por redefinir la excelencia en la hostelería. Nos complace destacar la diversidad del panorama mundial de los bares y brindar por todos los bares que se han ganado un lugar en la lista".

