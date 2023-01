TiNDLE se introduce en la venta al por menor y se expande rápidamente a nuevos canales (1)

Tindle Logo - NEXT GEN FOODS, INC/PR NEWSWIRE (LOGO)

-TiNDLE se introduce en la venta al por menor y se expande rápidamente a nuevos canales, incluidas 6.000 tiendas de alimentos y kits de comida preparados por chef en línea

TiNDLE ya está disponible en las tiendas de comestibles de las principales ciudades alemanas, presentando su nueva gama de productos deliciosos y fáciles de preparar, diseñados para los cocineros caseros.

Los compradores ya pueden encontrar el pollo vegetal "ridículamente bueno" en las estanterías del mayor minorista de Alemania, EDEKA Group, en 2.200 tiendas EDEKA y, como promoción por tiempo limitado, en 4.200 tiendas Netto.

Como anticipo, los amantes de la cocina de EE.UU. podrán disfrutar por primera vez de la nueva línea de venta al por menor TiNDLE -enviada directamente a sus hogares- a través de kits de comida elaborados por el chef Chad Rosenthal , una estrella culinaria de renombre.

HAMBURGO, Alemania, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Next Gen Foods, los fabricantes de TiNDLE , anuncian hoy el debut oficial de su línea de seis nuevos productos de venta al por menor, lo que supone la primera vez que los consumidores de Alemania y Estados Unidos pueden probar el popular pollo de origen vegetal para cocinar cómodamente en casa. En Alemania, las tiendas EDEKA y Netto de EDEKA Group serán las primeras en comercializar TiNDLE, que se lanzará en más de 6.000 establecimientos esta semana, convirtiéndose en uno de los mayores debuts minoristas de una marca de carne de origen vegetal. En EE.UU., los consumidores pueden encargar los nuevos kits de comida directamente al consumidor, elaborados por el chef Chad Rosenthal, exclusivamente a través del mercado de comercio electrónico Goldbelly .

TiNDLE es un pollo de origen vegetal delicioso y fácil de preparar que ha captado rápidamente la atención de chefs y profesionales culinarios de todo el mundo debido a sus similitudes en cuanto a sabor, textura y experiencia que se pueden encontrar en el pollo de origen animal. Se elabora a partir de ingredientes sencillos y sin GMO, y proporciona una buena fuente de proteínas y fibra, con 17 g de proteínas y 8 g de fibra solo en cada 100 g de TiNDLE.

La nueva gama de productos de venta al por menor de TiNDLE presenta seis formatos, desarrollados en colaboración con el equipo de I+D de categoría mundial de la empresa y expertos chefs de Europa, Asia y Estados Unidos, para llevar a las cocinas domésticas una experiencia gastronómica superior. Al igual que en los restaurantes de hoy, los productos TiNDLE listos para el consumo tienen un sabor distintivo y apetitoso, en gran parte gracias a la inclusión de Lipiä, una emulsión de ingredientes vegetales propiedad de la empresa que ayuda a reflejar el aroma, la facilidad de cocción y las sabrosas cualidades de la grasa de pollo. Esta nueva gama incluye:

TiNDLE Nuggets: Prácticos nuggets del tamaño de un bocado que resultan deliciosos por sí solos o pueden convertirse en una base versátil y adaptable para platos de todas las cocinas, incluidas las pastas, los tacos o el curry

TiNDLE Patties: Jugosas hamburguesas que pueden transformarse en una impresionante comida en menos de cinco minutos, perfectas para sus combinaciones favoritas de sándwiches o como base para pollo a la parmesana o katsu

TiNDLE Popcorn: Mini bocaditos de palomitas con una cobertura crujiente y un acabado de pimienta negra que pueden servirse solos o con salsas para mojar o como cobertura para cuencos o ensaladas

TiNDLE Schnitzel: El icónico schnitzel alemán, adaptado con TiNDLE, recubierto de una rica capa de rebozado y pan rallado crujiente

TiNDLE Tenders: Sencillas y rápidas de preparar, las jugosas y crujientes tiras están repletas de sabor por sí solas o pueden utilizarse como acompañamiento perfecto para rellenar wraps o tacos

TiNDLE Wings: Esta versión vegetal, que ofrece la misma experiencia que las alitas de pollo, se puede degustar sola para obtener una crujiente satisfacción o acompañada de la salsa para alitas que prefiera para disfrutar de una sabrosa comida

"Desde que presentamos TiNDLE por primera vez, los consumidores han preguntado cuándo podrán cocinar con él en casa, y con nuestra expansión a las tiendas de comestibles ahora, estamos avanzando en la consecución de nuestros objetivos de establecer un sistema alimentario más sostenible", afirmó Andre Menezes, consejero delegado y cofundador de Next Gen Foods. "Hasta ahora nos ha sorprendido la imaginación de los chefs que han cocinado con TiNDLE y estamos impacientes por ver las creaciones que saldrán de las cocinas domésticas después de hoy".

El grupo EDEKA, el mayor minorista de Alemania, con más de 11 000 tiendas en total, será el primero en presentar TiNDLE a los compradores del país. Fundado en 1907, el grupo EDEKA es conocido por su selección de productos de alta calidad procedentes de una mezcla de productores tradicionales regionales e internacionales, así como por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. El grupo también posee y gestiona Netto Marken-Discount, conocida por ofrecer calidad a un precio asequible.

A partir de esta semana, los compradores podrán descubrir TiNDLE en los establecimientos EDEKA de la región suroeste de Alemania, que abarca ciudades como Frankfurt, Karlsruhe y Stuttgart. A partir del 8 de febrero, las tiendas EDEKA de las principales áreas metropolitanas de Berlín, Brandemburgo y Hannover, entre otras, pondrán TiNDLE en sus estanterías. En todas las tiendas, TiNDLE se puede encontrar en el pasillo de refrigerados en cuatro ofertas - Schnitzel, Nuggets, Tenders y Popcorn - a un PVP de 3,49 €.

Sólo durante una semana, los 4.200 establecimientos Netto de todo el país participarán en una promoción por tiempo limitado de los nuevos productos TiNDLE, desde hoy hasta el 5 de febrero. Los Schnitzel, Nuggets y Alitas TiDNLE estarán disponibles en los lineales de congelados de Netto sólo durante esta semana, cada uno a un PVP de 4,99 € (los precios pueden variar según el establecimiento).

En Alrmania, el consumo de carne está disminuyendo a un ritmo acelerado a medida que las generaciones más jóvenes buscan opciones alimentarias libres de productos de origen animal. Hoy en día, los alemanes consumen una media de 121 libras de carne al año, un descenso significativo del 12,3 % desde las 138 libras de 2011 . A medida que ha disminuido el consumo de carne en Alemania, las ventas de alimentos de origen vegetal han experimentado un crecimiento explosivo.

Fuera de Alemania, TiNDLE probó recientemente sus ofertas minoristas en el supermercado de Reino Unido Morrisons , como parte de una promoción estacional para el reto generalizado del Veganuary, recopilando comentarios y opiniones de los consumidores sobre sus nuevos formatos de producto. En Estados Unidos, los consumidores ya pueden probar la nueva gama de productos minoristas de TiNDLE, por un tiempo limitado antes de que lleguen a las tiendas de comestibles estadounidenses a finales de este año, exclusivamente a través del mercado directo al consumidor de alimentos gourmet y regalos, Goldbelly . Con las recetas originales del chef Chad Rosenthal de su concepto Motel Fried Chicken, los kits de comida son la manera perfecta para que los amantes de la cocina, tanto novatos como experimentados, cocinen TiNDLE en casa o lo compartan como regalo para cualquier amante de la comida. Las primeras ofertas de TiNDLE de la tienda Motel Fried Chicken incluyen:

TiNDLE Buffalo Chicken Tenders Wrap Kit : Para los amantes de las especias, los Buffalo Chicken Tenders Wraps llevan TiNDLE Tenders, bañados en salsa picante Buffalo y servidos con una sabrosa ensalada vegana de queso azul; estos wraps se pueden personalizar fácilmente para darle un toque picante o suavizarlos para una comida o cena fácil de preparar para toda la familia.

: Para los amantes de las especias, los Buffalo Chicken Tenders Wraps llevan TiNDLE Tenders, bañados en salsa picante Buffalo y servidos con una sabrosa ensalada vegana de queso azul; estos wraps se pueden personalizar fácilmente para darle un toque picante o suavizarlos para una comida o cena fácil de preparar para toda la familia. TiNDLE Chicken Sandwich Kit : Una versión vegetal del icónico Motel Fried Chicken Sandwich, TiNDLE Patties son la estrella aquí, recubiertas de una rica capa de rebozado y con una textura irresistible de migas, servidas con panecillos blandos y una mezcla de ingredientes que incluye ensalada de mostaza de Memphis , mayonesa cítrica vegana, pepinillos eneldo y un condimento picante.

: Una versión vegetal del icónico Motel Fried Chicken Sandwich, TiNDLE Patties son la estrella aquí, recubiertas de una rica capa de rebozado y con una textura irresistible de migas, servidas con panecillos blandos y una mezcla de ingredientes que incluye ensalada de mostaza de , mayonesa cítrica vegana, pepinillos eneldo y un condimento picante. TiNDLE Sweet Honey BBQ Chicken Wings Kit: Bañadas en una dulce salsa barbacoa de miel, elaborada con miel de origen vegetal de MeliBio sin abejas, las TiNDLE Wings son el último placer para el público, ya que ofrecen el equilibrio perfecto de sabores dulces y picantes con un exterior crujiente y dorado y un interior tierno y jugoso; las alitas vienen con dos guarniciones complementarias, una salsa ranchera casera y una ensalada de mostaza de Memphis , para añadir un toque de sabor.

TiNDLE es el primer producto de Next Gen Foods, una empresa de tecnología alimentaria fundada en Singapur que desarrolla y comercializa alimentos innovadores y sostenibles. Next Gen Foods fue fundada en 2020 por Andre Menezes, exportador de aves de corral y veterano de la industria alimentaria nacido en Brasil, y Timo Recker, nacido en Alemania, cuya empresa familiar fabricó schnitzel y otros productos cárnicos durante tres generaciones. Tras conocerse, decidieron trabajar en productos que redujeran la dependencia de la humanidad de la agricultura animal.

Para más información sobre la nueva línea de productos al por menor, o para encontrar el restaurante o la tienda de comestibles más cercana que distribuya TiNDLE, visite tindle.com .

Acerca de TiNDLETiNDLE es el líder en pollo de origen vegetal, que ofrece el aroma, el sabor y la textura inconfundibles del pollo y está elaborado con ingredientes no modificados genéticamente. TiNDLE es el primer producto de Next Gen Foods, una empresa de tecnología alimentaria fundada en Singapur que desarrolla y comercializa alimentos innovadores y sostenibles para que salvar el planeta sea fácil, agradable y delicioso. Para más información, visite www.tindle.com o siga @tindlefoods en Instagram y @tindle.foods en TikTok.

Acerca de Next Gen FoodsFundada en 2020, Next Gen Foods es una empresa emergente de tecnología alimentaria que desarrolla y comercializa productos alimentarios vegetales innovadores y sostenibles, incluido su producto estrella, TiNDLE. Next Gen Foods está respaldada por un equipo con experiencia demostrada en tecnología de alimentos de origen vegetal, desarrollo de marcas globales y ampliación de la distribución global. Para más información, visite nextgenfoods.sg.

