TM Forum:Prodapt muestra su cartera de soluciones digitales

Publicado 18/09/2019 10:01:14 CET

- Prodapt muestra su cartera de soluciones digitales probada en el mercado en el Digital Transformation North America 2019de TM Forum

DALLAS, 18 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Prodapt, un proveedor de servicios de consultoría y gestionados líder para la industria de las telecomunicaciones, vuelve al Digital Transformation North America 2019 (DTNA) de TM Forum, como patrocinador principal. Un equipo de expertos que ha dirigido el trayecto de la transformación digital en algunos de los DSP líderes en el mundo mostrará las amplias soluciones de Prodapt en los dominios RPA, SDN-NFV y AI/ML.

https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg ]

"Estamos encantados de ser parte del evento DTNA, ya que ofrece una excelente oportunidad de mostrar nuestros servicios digitales adaptados a los proveedores de servicios digitales", dijo Harsha Kumar, director general de Prodapt. "Nuestras soluciones de vanguardia en RPA/automatización inteligente, los dominios SDN-NFV & AI/ML nos han ayudado a convertirnos en un socio de transformación digital de elección para muchos de los DSP líderes en el mundo".

Agenda de Prodapt de un vistazo: Día 1: 23 de septiembre de 2019

-- 14.00 - 14.30: Ponencia "Creating an intelligent network: Streamlining the factory model for RPA" copresentada por Rajesh Balachandran, vicepresidente adjunto de Prodapt y Asad Nabi, director sénior de System Engineering & Software Architecture, CenturyLink -- 15.30 - 16.00: Ponencia conjunta "Smart operations: Intelligent safety for network ops" en la red Agile e infraestructura TI para seguimiento de ecosistemas 5G copresentada por Avai S, director de NextGen Practice (AI/ML, Big Data, 5G & IoT), Prodapt y Ramanathan Sankaran (Ram), director ejecutivo de Network, Verizon Wireless -- 16.30 - 17.15: Discusión "The power of simplification - Streamlining IT, network, and business" copresentada por Hema Kadia, vicepresidenta y directora de SDN-NFV, Estrategia y Práctica, Prodapt, entre otros líderes de la industria como panelistas.

Acerca de Prodapt: www.prodapt.com [http://www.prodapt.com/]

Prodapt es un proveedor de servicios gestionados y de consultoría de dos décadas, centrado singularmente en el ecosistema telecomunicaciones/DSP (digital service provider) que ayuda a los clientes a transformar su TI, productos, operaciones y redes para cumplir sus objetivos estratégicos. Prodapt ofrece arquitectura TI/software de extremo a extremo, desarrollo de aplicaciones, integración de sistemas, pruebas, mantenimiento y asistencia. Prodapt ofrece servicios de transformación orientados a perspectivas y liderazgo intelectual que utilizan las tecnologías de próxima generación como RPA (automatización de procesos robóticos), AI/ML (inteligencia artificial/aprendizaje basado en máquina), SDN-NFV (redes de software definido/ virtualización de la función de red) y sistemas OSS/BSS de próxima generación. Su equipo de consultoría empresarial ofrece a Six Sigma mejora de procesos y servicios de consultoría de automatización/RPA para los equipos de operaciones de telecomunicaciones. Prodapt tiene marcos específicos y aceleradores de soluciones que agilizan el tiempo que necesita el cliente para alcanzar el beneficio.

Con sede en Chennai, la India, Prodapt tiene localizaciones adicionales en EE. UU., Europa, India y África y es una compañía certificada ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 y CMMI Level 3.Prodapt forma parte del conglomerado empresarial indio de 120 años, Jhaver Group, que emplea a más de 16.500 personas en más de 64 países.

Contacto:

Krishna Kumar N krishnakumar.n@prodapt.com[mailto:krishnakumar.n@prodapt.com]

+91-95000-86008

