Tongji M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management entre los primeros 50 del QS Ranking

SHANGHAI, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 23 de septiembre, Quacquarelli Symonds (QS) lanzó el Masters 2021 en Supply Chain Management Ranking. La Escuela de Economía y Gestión, Tongji University (Tongji SEM) ha sido clasificada en el puesto 41 del mundo.

El Masters QS 2021 in Supply Chain Management Ranking se basa en un análisis exhaustivo de una serie de indicadores, tales como la reputación global del empleador, la reputación académica global, la facultad, la internacionalización, el salario de los ex alumnos, etc. La cadena de suministro y la gestión logística son disciplinas fuertes en las escuelas de negocios de Norteamérica y Europa. Tongji SEM goza de ventajas tradicionales en las disciplinas y ha hecho avances significativos en investigación y enseñanza en los últimos años, posicionándose muy por delante de muchas escuelas de negocios asiáticas.

Con el fin de cultivar talentos de gestión de la cadena de suministro con visión internacional, Tongji SEM lanzó conjuntamente un programa master de doble grado impartido en inglés, en conjunto con la German Kühne Logistics University (KLU) y la US University of Tennessee-Knoxville (UTK). La enseñanza multinacional es una de las características distintivas de este programa. Profesores con nivel académico superior y ricas experiencias prácticas de tres universidades, y los contenidos del curso están muy orientados a la aplicación. Además, los estudiantes también tienen la oportunidad de hacer prácticas en empresas chinas, alemanas y americanas para experimentar la gestión de la cadena de suministro en el contexto de la globalización.

El profesor LI Yuan, decano de Tongji SEM, dijo: "Siempre nos hemos adherido a explorar intercambios internacionales y cooperación diversificados, a la integración de la academia con el gobierno y la industria empresarial, y a la creación de un sistema de innovación colaborativa omnidireccional. Me alegra ver que la gestión global de la cadena de suministro de Tongji M.Sc. TriContinent ha tenido un buen desempeño en los rankings internacionales. Demuestra que el modo de cultivo de talento de Tongji SEM ha sido reconocido por el mercado internacional de la educación".

YUAN Tianhua, una alumna que graduó de M.Sc. TriContinent Global Supply Chain Management en 2019, ahora es gerente de Accenture. Fue responsable de proporcionar implementación de software ERP a empresas de una firma de consultoría, antes de su participación en el programa master. En ese momento, le resultaba difícil proporcionar soluciones ideales, completas y óptimas para las empresas desde perspectivas estratégicas o de gestión. Tampoco fue fácil para ella aconsejar a nivel interno y externo de toda la cadena de suministro. Sin embargo, después de graduarse, obtuvo una comprensión más completa y profunda de los principios del software ERP en sí y la optimización de la cadena de suministro general, incluyendo la logística y la posventa. El programa le proporciona métodos integrales y formas de pensar en asesorar a las empresas para promover la integración de la cadena de suministro, mejorar la eficiencia del negocio y lograr la optimización de costes en el mundo práctico. Al mismo tiempo, su plan es cada vez más reconocido por los clientes.

