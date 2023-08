Torben Voetmann, experto en economía financiera, elegido presidente de The Brattle Group

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- The Brattle Group is se complace en anunciar que el director Torben Voetmann ha sido elegido como su próximo Presidente, con efecto inmediato. El Dr. Voetmann sucede al director David J. Hutchings, que ha ejercido como Presidente interino. Hutchings regresa a la consultoría a tiempo completo, centrándose principalmente en asuntos de controversias fiscales y precios de transferencia.

"Dirigir la empresa durante el último año ha sido un privilegio profesional para mí, y ahora espero poder dedicar más tiempo a ayudar a los clientes de Brattle a afrontar sus retos en un mundo en constante cambio. Estamos en buenas manos con Torben", dijo Hutchings. "Torben ejemplifica los valores fundamentales de Brattle y modela nuestros principios fundacionales en todos los aspectos de su trabajo. Su visión de Brattle es clara, enérgica y orientada hacia el futuro, y su liderazgo en el pasado y su formación académica son activos fabulosos para nuestra empresa."

El Dr. Voetmann ha sido director de la oficina de Brattle en San Francisco desde hace una década y miembro del Comité de Dirección de la empresa desde 2020, una de las diversas funciones de liderazgo que ha desempeñado. En su trabajo de consultoría, el Dr. Voetmann ha testificado en juicios y audiencias, y ha sido consultor en temas relacionados con la econometría financiera, las finanzas corporativas, los estudios de eventos, el comportamiento del mercado de valores, la microestructura del mercado, los mercados de capitales y la evaluación de pérdidas y daños. Su experiencia profesional y testifical abarca temas relacionados con la eficiencia del mercado y la materialidad en casos de fraude de valores y tergiversación y omisión. El Dr. Voetmann también ha sido testigo experto en cuestiones de valoración relacionadas con fusiones y adquisiciones, acciones de tasación y otros litigios relacionados con la valoración de empresas privadas y públicas. Es asesor en litigios relacionados con inversiones de capital privado y capital riesgo, valoración de valores no líquidos y opciones. También se ocupa con frecuencia de litigios relacionados con transacciones, investigaciones y valoraciones que implican grandes y complejos conjuntos de datos.

El Dr. Voetmann es autor de numerosos artículos revisados por expertos para prestigiosas revistas financieras, entre ellas Journal of Corporate Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Financial Management, Review of Finance, Quarterly Journal of Finance, y The European Journal of Finance.

Antes de incorporarse a Brattle, el Dr. Voetmann fue director de una consultora económica mundial. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en finanzas corporativas, análisis de valores y valoración en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

"Estamos agradecidos a David por su firme liderazgo, su dedicación y sus contribuciones duraderas durante su mandato como presidente interino de Brattle", declaró el Dr. Voetmann. "Estoy encantado de asumir el cargo de presidente en un momento de grandes oportunidades para Brattle. Somos una empresa de expertos con áreas de conocimiento únicas y especializadas, así como una cultura y un enfoque verdaderamente diferenciados en cuanto a la forma en que servimos a los clientes. Como presidente, trabajaré para asegurar que Brattle mantenga su compromiso de ofrecer un trabajo impecable a nuestros clientes, y de desarrollar a nuestra gente para que se conviertan en grandes expertos, consultores y líderes."

