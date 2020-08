- Poderoso y probado: los trabajadores de salud comunitarios pueden construir salud y equidad durante la pandemia y más allá

WASHINGTON, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo informe de Orb Media y el análisis de datos de las tasas de mortalidad infantil en 160 países revelan el papel versátil y asequible que desempeñan los trabajadores de salud comunitarios (CHW) en la mejora de la salud comunitaria.

El nuevo modelo global destaca alternativas sorprendentesEl nuevo modelo estadístico de Orb Media compara la tasa real de mortalidad infantil de un país con la tasa "esperada", basada en factores financieros y de infraestructura de salud.

Al examinar las prácticas de los países atípicos, Orb identificó el papel global que los CHW pueden desempeñar para hacer una sociedad más equitativa y saludable.

CHWs un apoyo sanitario poco apreciadoCHWs son personas de comunidades locales que están reclutadas por compañeros, el gobierno, las organizaciones sin ánimo de lucro y/o ONG para proporcionar servicios de salud vitales a aquellos que de otra manera podrían quedarse sin ello. En un corto período de tiempo, pueden movilizarse para satisfacer muchas de las necesidades más apremiantes de su comunidad y son extremadamente eficaces para llegar a poblaciones desatendidas.

-- Despliegue flexible frente a COVID-19La investigación de Orb Media muestra que los CHW son adaptables y expertos en proporcionar servicios de salud mental y apoyo conductual, lo que pide una conversación global sobre cómo podrían implementarse mejor hoy en día para gestionar eficazmente la pandemia de COVID-19. -- Servicios vitales de salud a poblaciones desatendidas La ventaja clave de los CHW es que provienen de las comunidades a las que sirven, con una capacidad sin precedentes para entender los desafíos a los que se enfrentan sus pacientes. Están equipados tanto para escuchar contextualmente como para educar a las personas a las que sirven de manera que están fuera del alcance de los forasteros bien acreditados.

Estos programas presentan una oportunidad para desplegar y mejorar continuamente el servicio a las poblaciones desatendidas, como las comunidades inmigrantes y migrantes, en países cuyos sistemas de salud formal todavía presentan una brecha en la atención.

Acerca de Orb MediaOrb Media [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2884434-1&h=2263864703&u...] descubre ideas globales sobre cómo nuestro mundo puede forjar un futuro más sostenible. Utilizamos arte periodístico, análisis de datos y redes para transformar cuestiones globales y a largo plazo de sostenibilidad social y ambiental en información localmente procesable.

