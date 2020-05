TradeATF y la selección nacional de Argentina se unen en un patrocinio digital

LIMASSOL, Chipre, 30 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- TradeATF es un bróker CFD destacado y con licencia con sede en Chipre desde el año 2013. El bróker cuenta con licencia CySEC para funcionamiento en todos los países de la UE, y ha unido sus fuerzas oficialmente a la selección nacional de Argentina por medio de un patrocinio digital.

Al tiempo que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) trabaja para generar recursos económicos y comerciales superiores para el deporte actual, TradeATF ha decidido asociarse con las selecciones femeninas y masculinas para avanzar. La campaña de patrocinio se denominará "Together We Rise", como testamento de la lucha contra el coronavirus realizada hoy en todo el mundo.

"Estamso muy emocionados de asociarnos a una organización tan legendaria. Elegir a la AFA y a las selecciones nacionales de Argentina como nuevos socios era una elección natural para nosotros debido a la determinación, excelencia y pasión, que son valores que se alinean con la mentalidad de TradeATF", afirmó la portavoz de TradeATF, Patrycja Rokosz.

"Se trata de un momento muy complicado para todas las personas en el mundo, y es muy importante que las marcas sigan confiando en la AFA en lo que respecta al desarrollo de alianzas comerciales con nuestra asociación, siendo algo que demuestra la importancia mundial de nuestra marca. Agradecemos a TradeATF la confianza aportada, y les damos la bienvenida como nuevo patrocinador digital de las selecciones nacionales", destacó el director general de la AFA, Claudio Tapia.

La AFA ha anunciado a su base de seguidores que está emocionada acerca de la nueva fundación de esta asociación, al tiempo que trabaja para propagar su soporte en los mercados de Europa. La AFA ha añadido más de 10 marcas multinacionales en su cartera de asociación digital en los últimos dos años, trabajando ahora más duro que nunca para llevar las alianzas económicas y comunitarias que ayuden a las personas y comunidades.

La AFA finalizó agradeciendo a TradeATF su confianza y camaradería, y le dio la bienvenida al círculo de patrocinio digital oficial de sus selecciones nacionales.

En la actualidad, TradeATF ofrece la capacidad de comercializar una comisión gratuita en más de 250 instrumentos CFD que cubren las criptodivisas, valores, Forex, stocks, índices y metales en plata, oro y platino, además de cuentas profesionales, cuentas islámicas de tipo swap-free y cuentas de cotización demo. Implementando Trade ATF, los usuarios pueden comercializar la nueva plataforma revolucionaria TradeATF Webtrader para escritorio, web móvil y App, accediendo a las cuotas de precio en tiempo real y las opciones de comercialización de tipo one-click.

TradeATF además va más allá de los servicios tradicionales, ofreciendo una amplia selección de recursos de formación que incluyen artículos, cursos y videos bajo demanda.

Advertencia de riesgo

Los CFDs son instrumentos complejos y cuentan con un elevado riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75,59% de las cuentas de inversión al por menor pierden dinero cuando cotizan con CFDs con este proveedor. Debería considerar si conoce cómo funcionan los CFDs y si se puede permitir tomar riesgos elevados de perder dinero.TradeATF está operada por medio de Hoch Capital Ltd., una Cypriot Investment Firm (CIF), autorizada y regulada por medio de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) bajo la licencia número 198/13, según la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

