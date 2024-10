Trintech reconocido como líder en el informe de IDC MarketScape 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

-Trintech reconocido como líder en el informe de IDC MarketScape Worldwide Office of the CFO Record to Report Vendor Assessment 2024

La gestión de riesgos, la implementación rápida y sencilla y la capacidad de gestionar transacciones de gran volumen figuran entre las principales fortalezas de Trintech

DALLAS, 7 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, un proveedor líder mundial de soluciones de cierre financiero basadas en la nube para la Oficina de Finanzas, ha sido posicionado en la Categoría de Líderes del IDC MarketScape: Worldwide Office of the CFO Record to Report 2024 Vendor Assessment (doc #US52037924, Septiembre de 2024).

"A medida que el panorama financiero se vuelve cada vez más complejo, el proceso Record to Report (R2R) sigue siendo una piedra angular para los directores financieros a la hora de proporcionar datos financieros precisos y oportunos", afirmó Heather Herbst, directora de investigación de la Oficina del director financiero de IDC Worldwide. "Las organizaciones que priorizan una solución integral para R2R, que integra la automatización y el análisis avanzado, no solo agilizarán el cumplimiento, sino que también empoderarán a los directores financieros con información en tiempo real para impulsar la toma de decisiones estratégicas. El compromiso de Trintech de ofrecer soluciones integrales los posiciona como un socio fundamental para optimizar estos procesos".

Las principales fortalezas de Trintech en la evaluación de IDC MarketScape incluyen:

Gestión de riesgos: Trintech ofrece la posibilidad de identificar riesgos en todas las transacciones financieras.

los clientes de Trintech afirmaron que la implementación fue fácil y rápida. Capacidad para gestionar transacciones de gran volumen: Trintech puede gestionar un gran volumen de transacciones mediante la automatización, lo que resulta más atractivo para los sectores minorista, hotelero, de seguros e instituciones financieras.

"En Trintech, entendemos que el tiempo es un recurso valioso, especialmente en el trabajo acelerado de las finanzas", dijo Darren Heffernan, consejero delegado de Trintech. "Nuestro propósito es devolverle tiempo a la gente al ofrecer soluciones basadas en la nube que transformen las operaciones financieras para organizaciones de todos los tamaños a través de capacidades de IA y automatización avanzadas. Estamos comprometidos a reducir las intervenciones manuales y el agotamiento asociado con los largos ciclos de cierre, creando un entorno de trabajo más flexible y sostenible para los contadores. En un momento en el que la retención de talentos es crucial, las soluciones innovadoras de Trintech están allanando el camino para un futuro en el que los equipos financieros puedan prosperar".

Las soluciones de conciliación y cierre financiero diseñadas específicamente por Trintech continúan ayudando a organizaciones de todos los tamaños y en múltiples industrias a hacer que el tiempo cuente:

"El mayor beneficio que hemos experimentado ha sido un importante ahorro de tiempo. Nuestro proceso de conciliación bancaria pasó de 4 o 5 horas a 10 minutos con Trintech". – Proshop

"Hoy, conciliamos automáticamente 15.000 cuentas, lo que nos ha ahorrado un total de 500 horas al mes". – Serco

"Hemos ahorrado 30 horas de trabajo del personal por día y hemos reducido nuestro proceso de cierre en al menos 2 días al automatizarlo con Trintech." – Utah Community Credit Union

Descargue un extracto de la evaluación de IDC MarketScape for Office for the CFO Record to Report 2024 aquí.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una descripción general de la aptitud competitiva de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una metodología de puntuación rigurosa basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de manera significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de tecnología. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Acerca de Trintech

Trintech permite que las personas recuperen su tiempo para lo que más importa. Nuestra plataforma y nuestras soluciones basadas en la nube permiten a miles de clientes en todo el mundo liderar la transformación de la productividad en sus organizaciones financieras y contables, impulsando la eficiencia, garantizando la precisión para mitigar el riesgo y potenciando la toma de decisiones estratégicas. Haga que el tiempo cuente con Trintech.

Como líder en gestión de cierres financieros, Trintech tiene su sede en Plano, Texas, con oficinas y revendedores estratégicos en Estados Unidos, Europa, Australia, Sudamérica, África y Asia Pacífico. Con un sólido ecosistema de socios, Trintech colabora con más de 100 empresas para crear una red de negocios interconectados. Para obtener más información sobre Trintech, visite www.trintech.com.

Contacto para medios:Kelli ShoevlinDirector, marketing y comunicaciones corporativas globaleskelli.shoevlin@trintech.com

