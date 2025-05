Triskell Software, reconocido como representative vendor en el Market Guide de Enterprise Agile Planning Tools de Gartne

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 21 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Triskell Software se enorgullece en anunciar su inclusión como representative vendor en el Market Guide 2025 de Gartner para Enterprise Agile Planning Tools. Por segundo año consecutivo Triskell es reconocido en este estudio de mercado, consolidando así su posición como un socio estratégico para las organizaciones que buscan escalar Agile mientras ejecutan sus estrategias y carteras empresariales con un enfoque de gestión híbrido.

"Este reconocimiento por parte de Gartner refuerza nuestro compromiso de ofrecer una plataforma verdaderamente integral que apoye a las organizaciones en todos los niveles — desde la planificación estratégica de alto nivel hasta la ejecución operativa del día a día", afirma Angel García, CEO de Triskell Software. "Hoy en día, las empresas no pueden operar con herramientas aisladas. Nuestra visión es proporcionar soluciones unificadas que conecten estrategia, productos, proyectos y la realización de valor a lo largo de todo el ciclo de vida."

Tal como se indica en el informe, estas herramientas están cobrando un papel fundamental en el flujo de valor del ciclo de vida del software. No solo porque respaldan marcos como SAFe, sino también porque están incluyendo nuevas y potentes funcionalidades como asistentes basados en la IA, gobernanza financiera y análisis en tiempo real.

Garcia añade: "Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a cerrar la brecha entre la visión estratégica y la ejecución del día a día. Nuestras soluciones conectan la gestión de portfolios híbridos, el seguimiento de las inversiones y la entrega ágil de productos en un único flujo de valor, lo que permite a las empresas mantenerse alineadas y generar impacto en todos los niveles."

A medida que la agilidad empresarial evoluciona hacia un enfoque más orientado a los datos y al valor, nuestro compromiso sigue siendo el de proporcionar a las organizaciones las herramientas necesarias para prosperar en un entorno empresarial cada vez más complejo y acelerado.

[1] Gartner, "Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools", Nabeeha Ahmed, Fatima Ahmed, Bill Blosen, 8 April 2025.

Sobre Triskell Software

Triskell es una solución empresarial centrada en la Gestión de la Ejecución de la Estrategia con funcionalidades avanzadas de Gestión de Portfolio de Proyectos, ayudando a eliminar el hueco entre la planificación y la propia ejecución. Triskell permite a las empresas planificar, priorizar, gestionar y monitorizar las iniciativas de su organización. Incluye herramientas para la gestión de la demanda, gestión de la capacidad, gestión de portfolio de proyectos, gestión de portfolio de aplicaciones, gestión de recursos, gestión financiera, gestión de proyectos tradicional o Agile y gestión de portfolio de servicios TI.

