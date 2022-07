Tuya Smart lanza la campaña BornSmart en Amazon Prime Day 2022

SANTA CLARA, Calif., 18 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- No es ningún secreto que los productos de calidad para el hogar inteligente no sólo nos ayudan a ser más eficientes en nuestra vida diaria, sino que también nos aportan una experiencia de vida más cómoda. Por ello, no es de extrañar que el mercado mundial de los hogares inteligentes esté en pleno auge, ya que cada vez son más los consumidores que desean actualizar sus hogares con la última tecnología.

El Internet de las Cosas (IoT) ha hecho posible que los usuarios experimenten una amplia gama de ajustes del hogar inteligente que antes eran inimaginables. Ahora se puede encender el aire acondicionado del salón a distancia mientras se conduce a casa desde el trabajo; se puede hacer que las luces se enciendan automáticamente al llegar a la puerta de casa sin tener que pulsar un botón; antes de hornear un pastel, se puede precalentar el horno a 180 grados con un comando de voz. Estos escenarios de aplicación permitirán a los consumidores experimentar la mejora de la calidad de vida creada por los dispositivos inteligentes y, por lo tanto, se convertirán en fans de los hogares inteligentes: esto es exactamente lo que las marcas de hogares inteligentes están tratando de lograr.

Basándose en esta tendencia, Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor líder de servicios de plataformas de desarrollo de IoT, lanzó la campaña BornSmart en plataformas de medios sociales como YouTube, LinkedIn y Twitter. El tema se basó en la idea de que los dispositivos inteligentes "nacen inteligentes" gracias a la inteligencia artificial incorporada.

La campaña se lanzó el 12 de julio -con motivo del Amazon Prime Day 2022- y se prolongará hasta mediados de agosto. A la campaña se han sumado las marcas asociadas a Tuya en todo el mundo y tendrá lugar en más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Singapur, India, Tailandia, México y Brasil.

La campaña ofrece a los socios globales de Tuya la oportunidad de mostrar sus últimos productos para el hogar inteligente en sus mercados locales y enviar un mensaje a los consumidores: los dispositivos para el hogar inteligente no son algo agradable, sino una opción inteligente en la que vale la pena invertir.

Tuya Smart se asociará con personas influyentes de varios países para que revisen los productos inteligentes a través de vídeos de presentación en las redes sociales. Siguiendo a Tuya Smart en LinkedIn y Twitter, los espectadores podrán ver los vídeos para conocer las ventajas y los aspectos más destacados de los productos inteligentes presentados. También podrán recibir cupones y tener la oportunidad de ganar productos domésticos inteligentes si comparten los vídeos con sus amigos.

La campaña está diseñada para utilizar las redes sociales con el fin de crear una fuerte relación entre las marcas de productos inteligentes y los consumidores. Al participar en esta campaña, los socios de Tuya podrán llegar directamente a un mayor número de consumidores potenciales, especialmente a las generaciones más jóvenes, que son los principales compradores del futuro. También podrán seguir interactuando con sus usuarios objetivo en las redes sociales constantemente.

Un gran número de marcas asociadas a Tuya Smart han participado en la campaña, entre ellas empresas líderes mundiales como Calex (una marca de iluminación europea) , Nedis (mayorista líder de la UE que ofrece soluciones inteligentes relacionadas con la electrónica en toda Europa y fuera de ella), Wipro Consumer Care and Lighting (una empresa mundial de productos de consumo), conocidas marcas de hogar inteligente como Lloyd's (México), BARDI (Indonesia), el conocido minorista online australiano Kogan, y muchas otras. La participación de estos socios ha hecho que la campaña sea una presentación rica y diversa de productos para el hogar inteligente, incluyendo iluminación, electricistas, IPCs y otras categorías de hogar inteligente más vendidas.

Además, esta campaña seguirá ayudando a los socios de la marca global Tuya Smart a ofrecer la experiencia inteligente más vanguardista a sus consumidores. También dará a conocer el estilo de vida inteligente, aumentará el valor de la marca y ampliará los recursos de marketing para los socios a lo largo de toda la cadena, contribuyendo a la prosperidad común de la industria global del hogar inteligente. Por lo tanto, ¡esperamos con impaciencia BornSmart y la fantástica colaboración entre Tuya Smart y sus socios!

Acerca de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKG: 2391) es una empresa tecnológica líder centrada en hacer nuestras vidas más inteligentes. Tuya lo hace ofreciendo una plataforma en la nube que conecta una serie de dispositivos a través del IoT. Mediante la creación de estándares de interconectividad, Tuya cubre las necesidades inteligentes de las marcas, los fabricantes de equipos originales, los desarrolladores y las cadenas minoristas en una amplia gama de dispositivos inteligentes e industrias. Las soluciones de Tuya potencian a los socios y clientes mejorando el valor de sus productos y haciendo más cómoda la vida de los consumidores mediante la aplicación de la tecnología. A través de su creciente negocio comercial de SaaS, Tuya ofrece soluciones empresariales inteligentes para una amplia gama de verticales. La plataforma de la empresa está respaldada por una tecnología líder de la industria que se completa con una rigurosa protección y seguridad de los datos. Tuya se asocia con empresas líderes de Fortune 500 de todo el mundo para hacer las cosas más inteligentes, como Philips, Schneider Electric, Lenovo y muchas otras.