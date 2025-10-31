Ultima Markets e Inter llevan su colaboración de la pantalla al estadio

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets celebró su alianza regional para Asia con el FC Internazionale Milano (Inter), en un encuentro celebrado en el corazón de Milán. Lo que comenzó en línea cobró vida en el mundo real, donde la pasión, el rendimiento y el propósito se unieron para celebrar la búsqueda compartida de la excelencia.

Celebrado en la sede del Inter, el evento reunió a los equipos directivos de ambas marcas para una visita privada a las Salas del Patrimonio y de los Trofeos, y la ceremonia oficial de firma en la Sala de Prensa. Las celebraciones culminaron en el Estadio San Siro, donde los invitados presenciaron el encuentro de la Serie A entre el Inter y la Fiorentina.

"Estar en el lugar donde leyendas del fútbol hicieron historia nos recuerda que la grandeza nunca es accidental. Se gana con disciplina, visión y unidad", dijo Jean-Philippe Mota, director de la Junta Directiva de Ultima Markets. "Esas son las mismas cualidades que definen cómo servimos a nuestros comerciantes y damos forma a nuestra marca".

Anunciada el 29 de agosto de 2025, la alianza siguió evolucionando gracias a los valores compartidos de integridad, precisión y ambición. También inspiró "El viaje de un campeón", la última campaña de Ultima Markets que celebra la resiliencia y el éxito en el trading desde la perspectiva del deporte.

La celebración en Milán se produjo tras otro hito clave para Ultima Markets, cuya filial en el Reino Unido, Ultima Markets UK Limited, recibió recientemente la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Este logro subrayó el compromiso de la compañía con la transparencia, la confianza y la credibilidad global.

Desde la pantalla hasta el estadio, Ultima Markets e Inter demostraron que los verdaderos campeones rinden dondequiera que los lleve la ambición.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets es un bróker multiactivos con licencia y galardonado, que ofrece acceso a más de 250 instrumentos CFD en forex, materias primas, índices y acciones. La compañía fue galardonada recientemente con el premio a la Plataforma de Trading Multiactivos Más Avanzada de Europa 2025 y es el primer bróker CFD en unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Los CFD son instrumentos complejos e implican un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender completamente los riesgos antes de operar.

Acerca de Inter

El FC Internazionale Milano (Inter), fundado en 1908, es uno de los clubes de fútbol más legendarios de Europa, conocido por su rica historia, sus emblemáticos colores azul y negro y un legado de triunfos nacionales e internacionales. Con una afición global de más de 530 millones de seguidores en todo el mundo y una larga tradición de excelencia futbolística, el Inter continúa expandiendo su presencia en regiones clave a nivel mundial.

