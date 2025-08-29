Ultima Markets se une con el Inter como Socio Regional Oficial en Asia

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva asociación marca el último hito en los planes de crecimiento de Ultima Markets.

Esta colaboración de alto impacto ofrecerá contenido único inspirado en el fútbol para conectar con aficionados y operadores de toda la región.

LONDRES, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets , un galardonado bróker de CFD, ha anunciado su nuevo rol como Socio Regional Oficial del FC Internazionale Milano (Inter) en Asia. Esta alianza estratégica une a dos líderes de la industria con valores globales compartidos, creando experiencias que combinan la pasión del fútbol con el empoderamiento del conocimiento del trading.

Donde las finanzas se unen al fútbol

Con una trayectoria de éxito que incluye 20 títulos de liga, tres trofeos de la UEFA Champions League y el histórico triplete de 2010, el FC Internazionale Milano encarna una mentalidad ganadora basada en la excelencia, la disciplina y el rendimiento. Ultima Markets aplica los mismos principios al sector financiero, empoderando a los inversores mediante una infraestructura inteligente, conocimiento del mercado y un soporte transparente. Esta colaboración refleja un compromiso compartido con la innovación y la participación, ofreciendo iniciativas y experiencias que conectan con una creciente audiencia global.

Como pilar fundamental de la expansión global de Ultima Markets, esta colaboración no solo conecta a la marca con la afición mundial del Inter, sino que también conecta a una creciente comunidad de comerciantes unidos por la pasión por el fútbol.

Gareth Derbyshire, director de estrategia de Ultima Markets, afirmó: "El fútbol inspira a millones de personas con su dedicación, trabajo en equipo y precisión. Estos son valores que adoptamos en Ultima Markets y que guían nuestra forma de empoderar a los comerciantes cada día. Nuestra colaboración con el Inter de Milán va más allá de la visibilidad de la marca para crear conexiones significativas que acerquen a los aficionados tanto al fútbol como al empoderamiento financiero."

Giorgio Ricci, director de ingresos del FC Internazionale Milano, dijo: "Ultima Markets encarna un espíritu vanguardista y ambicioso que refleja los valores del Inter. Esta asociación representa un paso importante para fortalecer aún más nuestra presencia en Asia, donde nuestro Club es uno de los más aclamados, con una afición de más de 295 millones de personas. Gracias a este acuerdo, podremos conectar con nuestros aficionados a través de iniciativas innovadoras y dinámicas.

Abriendo oportunidades tanto para aficionados como para comerciantes

A través de esta asociación plurianual, Ultima Markets presentará contenido de marca compartida, activaciones digitales e iniciativas educativas adaptadas a las comunidades financieras y deportivas de rápido crecimiento de Asia.

Siga los canales de redes sociales de Ultima Markets Facebook , X , Instagram , LinkedIn y YouTube para mantenerse al día con las últimas actualizaciones de Ultima Markets x Inter de Milán.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets es un bróker multiactivo con licencia y galardonado que ofrece acceso a más de 250 instrumentos CFD en forex, materias primas, índices y acciones. Recientemente, la compañía recibió el premio a la Plataforma de Negociación Multiactivo Más Avanzada de Europa 2025 y es el primer bróker de CFD en unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender completamente los riesgos antes de operar.

Acerca del Inter

FC Internazionale Milano (Inter), fundado en 1908, es uno de los clubes de fútbol más legendarios de Europa, conocido por su rica historia, sus icónicos colores azul y negro y un legado de triunfos nacionales e internacionales. Con una afición global de más de 530 millones de seguidores y un profundo arraigo en la excelencia futbolística, el Inter continúa consolidando su presencia en regiones clave del mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757937... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759206...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultima-markets-se-une-con-el-inter-como-socio-regional-oficial-en-asia-302541756.html